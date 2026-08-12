Reserva de Bitcoin de El Salvador sube a 7,740 monedas

Fotografía de archivo, tomada el pasado 12 de julio, en la que es registró una imagen de gran tamaño de la criptomoneda bitcóin en la plaza San Bartolomé de Ilopango (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

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La reserva estratégica de Bitcoin de El Salvador superó esta semana las 7,740 monedas, un volumen valorado en más de USD 492.4 millones, según datos oficiales en el portal bitcoin.gob.sv/es. Este incremento ocurre a pocas semanas de cumplirse cinco años de la promulgación de la ley que permitió la utilización de esta criptomoneda en el país, una de las apuestas económicas del presidente Nayib Bukele.

El Gobierno salvadoreño pasó de poseer 7,517 bitcoines en diciembre de 2025 a 7,741 monedas en la segunda semana de agosto de 2026, debido a una estrategia estatal que incluyó la adquisición diaria de un Bitcoin. El Salvador es el segundo país con mayor acumulación de Bitcoin por compra directa, solo superado por Bután, indica una nota de la agencia de noticias EFE.

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La política de compra de un Bitcoin diario se ha mantenido de forma constante durante meses. El reporte oficial señala que este martes se realizó una nueva adquisición, lo que incrementó el total de la reserva estatal. Esta dinámica forma parte de la política del presidente Bukele, quien impulsó la llamada Ley Bitcoin. Esta normativa fue aprobada el 8 de junio de 2021 por la Asamblea Legislativa —controlada por el partido Nuevas Ideas (NI)— y entró en vigencia el 7 de septiembre del mismo año.

El Salvador se convirtió así en el primer país del mundo en otorgar al Bitcoin el estatus de moneda de curso legal, junto con el dólar estadounidense, pero posteriormente la Asamblea hizo cambios a la normativa para eliminar el ese estatus y le quitó la obligatoriedad de su uso. Esta decisión colocó al país en el centro del debate financiero internacional y generó gran expectativa sobre el impacto económico y social de la medida, considerada una de las principales apuestas económicas del actual mandatario salvadoreño.

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FOTO DE ARCHIVO: Representación de la criptomoneda bitcoin en esta ilustración creada el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

Qué nivel de uso tiene entre la población

Diversos estudios realizados por encuestadoras locales indican que el uso cotidiano del Bitcoin no logró consolidarse entre la población, menciona la agencia EFE. En 2024, el 92% de los salvadoreños declaró no haber utilizado la criptomoneda, marcando su menor nivel de adopción desde la entrada en vigor de la ley en 2021. El reporte también subraya que el fenómeno del Bitcoin se ha limitado principalmente a entusiastas de las criptomonedas y ciertos sectores económicos.

El acuerdo con el FMI y los cambios legales

El proceso de adopción se ha visto influido por factores externos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el gobierno de Bukele alcanzó un acuerdo económico en 2024 que ha presentado algunos retrasos en sus revisiones, recomendó limitar tanto el uso como la compra de este activo digital. En enero de 2025, el Congreso salvadoreño eliminó la obligación legal de aceptar pagos en Bitcoin, suprimiendo además el papel estatal en la promoción y el uso de la criptomoneda.

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Esta representación conceptual ilustra la visión de El Salvador hacia la tokenización de sus activos y economía digital, enmarcada por su bandera y el emblemático centro histórico de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se sabe sobre el destino de la reserva de criptomonedas

Actualmente, no existe información oficial sobre si la reserva de Bitcoin se destinará a financiar proyectos específicos en el corto o mediano plazo; anteriormente el Ejecutivo indicó que las supuestas ganancias de las primeras criptomonedas que adquirió se destinarían a la construcción de escuelas. Sin embargo, el destino de estos fondos se mantiene sin precisiones por parte del gobierno, según reseña la agencia EFE.