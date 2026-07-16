Kuwait interceptó más de 20 drones y misiles atribuidos al régimen de Irán en plena escalada militar en el Golfo

Las fuerzas armadas de Kuwait permanecen en máxima alerta por nuevas amenazas desde Irán (Europa Press)

Kuwait interceptó 21 drones y cuatro misiles de crucero atribuidos a Irán sobre su espacio aéreo durante una jornada marcada por una fuerte escalada militar en Oriente Próximo. Las Fuerzas Armadas kuwaitíes detectaron la incursión y neutralizaron los objetivos antes de que provocaran víctimas, aunque se registraron daños materiales en instalaciones consideradas vitales en el país.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, informó que los sistemas de defensa aérea repelieron el ataque, que calificó como una agresión directa de Irán.

PUBLICIDAD

El funcionario indicó que las fuerzas armadas del emirato se mantuvieron en alerta permanente para proteger a la población y resguardar la infraestructura estratégica ante el temor de nuevos incidentes en medio de la tensión regional.

El incidente ocurrió en un contexto de enfrentamientos renovados entre Irán y Estados Unidos. El ejército inició una nueva serie de bombardeos sobre objetivos iraníes, siguiendo instrucciones directas del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirmó que, en la primera jornada del nuevo operativo naval, desviaron dos embarcaciones comerciales que acataron las instrucciones, mientras que el M/T Belma fue neutralizado tras desoír los avisos. La presión militar de Washington incluyó ataques con municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles en la isla iraní de Gran Tunb, ubicada en el Golfo Pérsico.

En un comunicado publicado en la red social X, el CENTCOM notificó que “a las 3:00 p.m. ET, las fuerzas estadounidenses lanzaron operaciones para una segunda ola de ataques hoy contra Irán”.

PUBLICIDAD

Washington intensificó sus ataques contra infraestructuras militares iraníes en el Golfo Pérsico (Reuters)

“Están dirigidos contra capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz, una vía navegable internacional vital para el comercio mundial”, agregó el CENTCOM.

Esta ofensiva se produjo después de que el presidente Donald Trump declarara finalizada la tregua con Teherán y ordenara retomar la campaña de presión sobre el régimen iraní. El Consejo de Cooperación del Golfo responsabilizó a Irán de desestabilizar la región y acusó al régimen de provocar ataques contra países árabes vecinos y contra Jordania. Teherán, en tanto, denunció los bombardeos estadounidenses y reclamó que más de 30 civiles murieron por los ataques de los últimos días.

PUBLICIDAD

En este escenario, la tensión en el Golfo Pérsico aumentó de forma sostenida. El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio global de petróleo, quedó en el centro de la disputa. Irán amenazó con cerrar los corredores de exportación que favorecen a Estados Unidos y sus aliados, y advirtió sobre un posible impacto en el suministro energético internacional si continúan las operaciones militares y el bloqueo naval estadounidense.

El Parlamento iraní comenzó a debatir la posibilidad de abrir negociaciones con Estados Unidos, mientras que Washington sostuvo que, pese a los contactos, no existen conversaciones formales en curso. El gobierno de Trump reiteró su intención de mantener la presión militar y económica sobre Teherán hasta lograr un acuerdo que limite las capacidades ofensivas de Irán en la región.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)