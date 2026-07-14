A prisión, hombre acusado en Panamá de violencia doméstica en perjuicio de su madre

El Ministerio Público ha procesado en las últimas semanas a individuos por maltrato contra sus propios progenitores de edad avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia panameña dictó detención provisional para un hombre de 38 años acusado de violencia doméstica en perjuicio de su madre, tras un incidente ocurrido hace unos días en el sector de Mano de Piedra, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida fue solicitada por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de San Miguelito y avalada por el Juzgado de Garantías, debido a los riesgos procesales detectados durante la audiencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía argumentó la necesidad de la detención inmediata ante el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba y la amenaza que el imputado representa para la víctima.

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La gravedad del delito fue uno de los factores determinantes para la decisión judicial, según detalló la Procuraduría.

Datos recientes muestran que la provincia de Panamá es la que registra el mayor número de denuncias por violencia familiar y delitos sexuales con 550 casos reportados hasta mayo de 2026, cifra que supera a los 432 del mismo período del año anterior, según información recopilada por Infobae.

El impacto de la violencia hacia los adultos mayores no se limita al entorno privado.

Otras regiones con elevados índices son Chiriquí, con 406 denuncias, y Panamá Oeste, con 340 casos, además de la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron a 299. Estas estadísticas reflejan el incremento sostenido de denuncias en el país y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención.

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La violencia doméstica, especialmente contra personas mayores y mujeres, continúa representando un problema de salud pública y seguridad en Panamá.

Instituciones como la Procuraduría General de la Nación insisten en la importancia de la denuncia y el acompañamiento judicial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley.

La detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías en San Miguelito destaca la respuesta del sistema judicial ante estos hechos, en un contexto donde la demanda social exige mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la violencia familiar.

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La violencia contra personas de la tercera edad en Panamá muestra un incremento preocupante durante 2026, con casos de agresión, maltrato y homicidios que involucran a adultos mayores en distintos puntos del país.

Aumenta la dolorosa realidad del abuso y el abandono que sufren muchas personas de la tercera edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional de Panamá, se han registrado episodios reiterados de maltrato físico y psicológico, así como delitos patrimoniales y homicidios cuyas víctimas son personas de edad avanzada.

Durante julio, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso de homicidio en Chame, quien contaba con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor. Esta detención renovó el enfoque de las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo poblacional en el país.

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El Ministerio Público de Panamá ha procesado en las últimas semanas a individuos por delitos de violencia doméstica y maltrato contra sus propios progenitores de edad avanzada.

El impacto de la violencia hacia adultos mayores no se limita al entorno privado. Las estadísticas policiales muestran que los delitos patrimoniales y las estafas también afectan de forma recurrente a este grupo etario.

Las autoridades reportaron casos en los que adultos mayores fueron víctimas de robos, fraudes y apropiaciones indebidas, muchas veces perpetrados por personas de confianza o familiares.

Adultos mayores exigen una mayor protección de parte de la sociedad ante los maltratos y abusos.

Uno de los casos más recientes involucró la detención provisional de un hombre acusado de agredir a su madre, mientras que una mujer fue ingresada a prisión y otro hombre es buscado por no intervenir para proteger a una adulta mayor de agresiones.

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