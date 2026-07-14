Autoridades panameñas ordenan retirar dos perfumes de la marca Britney Spears por contener una sustancia prohibida

El Ministerio de Salud ordenó el retiro inmediato de todos los lotes de dos perfumes de la línea Britney Spears comercializados en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Panamá canceló los registros sanitarios y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles de dos perfumes de la línea Britney Spears, luego de detectar que contienen una sustancia prohibida en productos cosméticos por sus posibles efectos sobre la salud reproductiva.

Las medidas alcanzan a Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray y Britney Spears Fantasy Eau de Parfum Spray, ambos fabricados por Elizabeth Arden, Inc. Las resoluciones fueron emitidas el 24 de junio y publicadas en la Gaceta Oficial.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas canceló los registros sanitarios 103152 y 106953 y ordenó a todos los distribuidores retirar inmediatamente los productos del mercado. La disposición no se limita a un lote específico: abarca todas las existencias disponibles de ambas fragancias en Panamá.

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Los responsables de su comercialización deberán, además, comunicar la medida a sus distribuidores y cumplir con el procedimiento de devolución establecido por la autoridad sanitaria.

El retiro se debe a la presencia de 2-(4-tert-butilbencil) propionaldehído, conocido también como butylphenyl methylpropional, BMHCA o lilial. Se trata de un aldehído aromático sintético utilizado durante años en perfumes, cremas, jabones y otros cosméticos para aportar un aroma floral parecido al lirio de los valles.

Las resoluciones también cancelan los registros sanitarios de ambas fragancias, fabricadas por la empresa Elizabeth Arden Inc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es que produzca una intoxicación inmediata después de una sola aplicación, sino el riesgo asociado a su exposición en productos de uso frecuente.

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Las autoridades europeas lo clasificaron como una sustancia tóxica para la reproducción, debido a que puede afectar el sistema reproductivo y causar daños al feto. También puede provocar sensibilización cutánea, con reacciones como enrojecimiento, irritación, picazón o dermatitis después del contacto con la piel.

La Gaceta panameña señala que la decisión se apoya en una alerta publicada en noviembre de 2025 por Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos peligrosos distintos de los alimentos. Ese reporte incluyó a Sunset Fantasy y Fantasy entre los cosméticos que contenían BMHCA, ingrediente incorporado al listado europeo de sustancias prohibidas.

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La Unión Europea prohibió su utilización en cosméticos desde marzo de 2022, después de que fuera incluido dentro de las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. En el caso de BMHCA, el motivo central de la restricción es su toxicidad reproductiva y su capacidad de provocar sensibilización de la piel.

El compuesto BMHCA, también conocido como lilial, fue prohibido en cosméticos por la Unión Europea tras ser clasificado como una sustancia tóxica para la reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cancelación del registro no significa necesariamente que se hayan documentado casos concretos de afectaciones entre consumidores panameños. La medida es preventiva y se basa en que el producto contiene un ingrediente que ya no está permitido por los estándares internacionales adoptados como referencia por la autoridad sanitaria.

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Órdenes similares se han emitido en otros mercados. En mayo de 2026, la Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido ordenó retirar 15 fragancias de distintas marcas por contener BMHCA o sustancias aromáticas igualmente prohibidas. Entre ellas figuraban perfumes de Beyoncé, Calvin Klein, Rihanna, Jean Paul Gaultier, Kenzo y Davidoff.

En países de la Unión Europea también se han retirado perfumes y artículos de cuidado personal con lilial. Hungría notificó, por ejemplo, la salida del mercado de Private Show, otra fragancia de la línea Britney Spears, por la presencia del mismo compuesto.

El problema tampoco se limita a Europa. En Filipinas, organizaciones de vigilancia de productos encontraron durante 2025 decenas de perfumes que declaraban BMHCA entre sus ingredientes, incluidos artículos vinculados a la línea Fantasy. Ese país había incorporado la prohibición dentro de la regulación cosmética de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático desde noviembre de 2024.

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El retiro aplica para todos los lotes disponibles en el mercado, sin limitarse a una partida específica de fabricación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las resoluciones panameñas no detallan qué deben hacer los consumidores que ya poseen los perfumes. Sin embargo, ante un retiro sanitario, la recomendación prudente es suspender su uso, conservar el envase para identificar el producto y consultar al establecimiento donde fue adquirido o a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas sobre el mecanismo de devolución.

La decisión coloca a Panamá dentro de una tendencia internacional de revisión de cosméticos antiguos o formulaciones que todavía circulan pese a contener ingredientes eliminados de las normas modernas. En este caso, el peso comercial de una marca asociada a una celebridad no cambia el criterio sanitario: si el producto contiene una sustancia prohibida, debe salir del mercado.

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