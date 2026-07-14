El Salvador

De la oración a la acción: El compromiso humanitario los jesuitas en El Salvador con las familias de Venezuela

La institución informó que los aportes se enviarán al país en coordinación con las obras jesuitas activas, y que el 14 de julio una clase abierta de baile sumará ingresos por inscripción

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Campaña “La misión es Venezuela” en la UCA abre una ruta de apoyo tras los sismos del 24 de junio (Foto cortesía UCA)
Campaña “La misión es Venezuela” en la UCA abre una ruta de apoyo tras los sismos del 24 de junio (Foto cortesía UCA)

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) se ha sumado a la campaña “La misión es Venezuela. Emergencia 2026”, una respuesta impulsada por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe para apoyar a la población venezolana tras los terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. Según lo informado por la academia salvadoreña, la iniciativa busca canalizar recursos y solidaridad internacional hacia las zonas más impactadas por la emergencia.

La primera acción de la UCA, realizada el 3 de julio, consistió en una jornada de oración y reflexión en la capilla universitaria. Durante la ceremonia, los asistentes destacaron que la fe se manifiesta en los gestos concretos de ayuda y empatía, recordando la importancia de acompañar a las familias venezolanas en momentos de adversidad.

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De acuerdo con el portal universitario, se invitó a la comunidad universitaria a transformar la preocupación en acciones efectivas de apoyo.

En el marco de la campaña, la universidad lanzó una colecta de fondos a través de alcancías distribuidas en puntos estratégicos del campus, incluyendo el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) P. Florentino Idoate, S.J., las cafeterías central y anexo Jardines, el Centro Monseñor Romero y Radio YSUCA.

Además, se habilitó una plataforma digital para facilitar donaciones con tarjeta de crédito o débito, disponible en https://contribuciones.uca.edu.sv/apoyo_venezuela. La UCA detalló que la colecta permanecerá activa hasta el 16 de julio, y que en los días siguientes voluntarios identificados recorrerán las distintas áreas del campus para ampliar la cobertura de la campaña.

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Comunidad educativa y Jesuitas organizan ayuda para afectados por los terremotos en Venezuela (Cortesía UCA)
Comunidad educativa y Jesuitas organizan ayuda para afectados por los terremotos en Venezuela (Cortesía UCA)

Como parte de las actividades solidarias, este 14 de julio se realiza una clase de baile abierta en el Centro Deportivo y de Bienestar Físico de la UCA. El monto recaudado por concepto de inscripción se sumará a los fondos destinados a los afectados, integrando el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Esta acción busca involucrar a estudiantes, personal docente y administrativo, así como a visitantes externos, en una causa común que trasciende fronteras.

Toda la ayuda económica recolectada se enviará a Venezuela a través de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, garantizando que los recursos lleguen de manera directa a las poblaciones más vulnerables. Según la información facilitada por la universidad, esta colaboración se realiza en coordinación con las obras jesuitas activas en el país sudamericano.

Las personas que deseen expresar su respaldo a Venezuela y a quienes forman parte de las obras jesuitas pueden enviar mensajes de aliento de hasta 30 palabras al correo vicerrectoria.proyeccionsocial@uca.edu.sv. Los textos serán recopilados en un muro digital para compartirlos posteriormente con la comunidad venezolana vinculada a la Compañía de Jesús.

La campaña “La misión es Venezuela. Emergencia 2026” refleja el compromiso de la UCA, los jesuitas y sus comunidades educativas con la construcción de redes de solidaridad internacional en contextos de crisis humanitaria. Para más detalles sobre cómo colaborar, la información oficial se encuentra disponible en el sitio web de la universidad.

Campaña “La misión es Venezuela” en la UCA abre una ruta de apoyo tras los sismos del 24 de junio (Foto cortesía UCA)
Campaña “La misión es Venezuela” en la UCA abre una ruta de apoyo tras los sismos del 24 de junio (Foto cortesía UCA)

Hay otras instituciones no gubernamentales que también han recaudado ayuda para la comunidad venezolana afectada por los terremotos.

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