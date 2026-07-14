Nicaragua

Régimen de Nicaragua mantiene desaparecido a Eddie González Valdivia tras denunciar la captura de su hermana

Un exmilitar de 66 años fue arrestado el 14 de julio de 2024 en Estelí, tras denunciar la detención de su hermana periodista, y desde entonces su familia no recibe información oficial

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Primer plano de un cartel blanco con la ilustración de un hombre de bigote, Eddie González, pegado a un poste gris en una calle nocturna y oscura.
El régimen de Nicaragua mantiene desaparecido durante dos años a Eddie González Valdivia tras su detención en Estelí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace dos años, el régimen de Nicaragua detuvo de forma arbitraria a Eddie González Valdivia, militar en retiro, docente universitario y consultor, tras denunciar la captura de su hermana, la periodista Nohelia González Valdivia.

Desde ese momento, la familia de González Valdivia desconoce su paradero y condición de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han emitido órdenes claras al para proteger su vida y liberar de inmediato al detenido.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más enfatiza que la desaparición forzada constituye un crimen que no prescribe y exige verdad, justicia y libertad para el exmilitar.

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La detención de Valdivia se produjo el 14 de julio de 2024, días después de que su hermana fuera arrestada y expulsada del país. De acuerdo con testimonios recogidos por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la captura de González Valdivia respondió a represalias directas por su exposición pública de la represión contra su familia y por su postura crítica.

“Su captura fue una represalia directa por su valentía al denunciar públicamente la represión contra su hermana”, detallaron familiares en declaraciones recogidas por la organización.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que Valdivia, de 66 años, fue herido de bala durante el operativo policial que culminó en su arresto.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, en Estelí, y, según reportes familiares, las autoridades impidieron cualquier tipo de visita o información sobre su estado. Desde entonces, ningún organismo oficial aportó datos verificables sobre su ubicación o condición de salud.

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El colectivo subraya que “desde enero de 2026 se han iniciado gestiones para que sea declarado oficialmente en condición de desaparición forzada”, debido a la negativa estatal de permitir contacto con la familia o certificar su situación real.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la captura de Eddie González Valdivia fue una represalia por denunciar la detención y expulsión de su hermana Nohelia González Valdivia. (Cortesía: Nicaragua Nunca Más)
El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirmó que la captura de Eddie González Valdivia fue una represalia por denunciar la detención y expulsión de su hermana Nohelia González Valdivia. (Cortesía: Nicaragua Nunca Más)

Situación de Eddie González Valdivia en prisión

Fuentes del Colectivo Nicaragua Nunca Más agregaron que Valdivia habría sido conducido al Centro Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa. Un testimonio de una persona excarcelada indicó que se encontraba en el módulo de máxima seguridad, bajo condiciones extremas: temperaturas superiores a 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit), falta de ropa, ausencia de colchón y aislamiento casi total.

La historia de Eddie González Valdivia refleja una trayectoria de compromiso social y político. Fue combatiente contra la dictadura somocista, capturado y torturado en 1977, y formó parte del Ejército Popular Sandinista hasta 1990, donde recibió reconocimientos por su aporte a la reconstrucción nacional. Más adelante, se desempeñó como consultor en proyectos de agua y profesor universitario, hasta su detención arbitraria.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más subrayó que González Valdivia padece enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial, además de una severa miopía. En octubre de 2024, el Ministerio Público propuso una condena de 22 años de prisión por cargos de homicidio frustrado y otros delitos calificados como fabricados por sus allegados. La sentencia no quedó firme y, desde entonces, la situación jurídica del detenido permanece sin clarificación.

Un hombre de edad avanzada con cabello canoso está sentado de espaldas en una cama de una celda de prisión con paredes descascaradas y ventana enrejada.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más informó que González Valdivia habría sido trasladado a La Modelo, donde permanece aislado en condiciones extremas y en un módulo de máxima seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gestiones ante la CIDH resultaron en una solicitud de medidas cautelares el 25 de agosto de 2024. La Comisión concluyó el 30 de septiembre de ese año que la vida, integridad personal y salud de González Valdivia enfrentaban un riesgo grave, urgente e irreparable y solicitó al Estado de Nicaragua proteger al detenido, garantizar condiciones de reclusión acorde a estándares internacionales y permitir el contacto con familiares y abogados, además de valorar alternativas a la prisión y abrir una investigación sobre los hechos.

El 20 de febrero de 2025, la Corte IDH amplió las medidas provisionales en su favor, señalando una situación de extrema gravedad y urgencia. La Corte ordenó la adopción de medidas para proteger la vida, integridad y libertad personal de González Valdivia, así como su liberación inmediata “a la luz de las serias e inhumanas condiciones de detención en las que se encuentra”.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más anunció que continuará publicando historias de otros presos políticos, como parte de un esfuerzo para fortalecer la memoria y exigir justicia. “La desaparición forzada es un crimen que no prescribe. Exigimos verdad, justicia y libertad para Eddie González Valdivia”, reclamaron desde la organización.

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