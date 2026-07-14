El petróleo volvió a subir en medio de la creciente tensión en Medio Oriente

Un buque cisterna navega en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

El precio del barril de petróleo Brent cerró este martes en 84,73 dólares, un alza del 1,72% respecto a la sesión anterior, impulsado por el reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán y los temores sobre el suministro de crudo a través del estrecho de Ormuz. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó un 1,54% hasta los 79,34 dólares.

La jornada estuvo marcada por una volatilidad pronunciada: el Brent llegó a superar los 87 dólares en el pico máximo de la sesión, tras haber acumulado una subida de casi el 5% a primera hora. Por segunda sesión consecutiva, ambas referencias se dirigían a sus cierres más altos desde mediados de junio —el Brent desde el 12 de junio y el WTI desde el 15 de ese mes—, según los datos de futuros del Intercontinental Exchange (ICE) londinense.

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El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump restableció el bloqueo a la navegación iraní y anunció su intención de cobrar “una remuneración equivalente al 20% del valor de las cargas” que transiten por el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios del crudo casi un 9,6% en esa sesión. Sin embargo, este martes Trump dio marcha atrás mediante un mensaje en su red Truth Social: “He decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, tras lo que calificó como “conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio”.

John Kilduff, analista de la firma Again Capital, explicó a la AFP que “este giro ha parecido aplacar en cierta medida las tensiones en el mercado petrolero”, lo que explica la moderación del alza desde el pico registrado a primera hora. Antes del inicio del conflicto, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz, lo que convierte cualquier perturbación en ese paso en una señal de alarma inmediata para los mercados energéticos globales.

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Buques en el estrecho de Ormuz, Irán, 22 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

Fiona Cincotta, analista de mercado de Forex.com, señaló que el bloqueo naval y la propuesta inicial de la tarifa generaron preocupación entre los inversores por posibles interrupciones en el suministro. “Hasta el momento no se ha producido un cierre total del estrecho, pero las perspectivas de suministro son cada vez más inciertas”, afirmó, y advirtió que cualquier reducción prolongada del tráfico en ese paso marítimo podría provocar un nuevo repunte en los precios. Cincotta añadió que existe en el mercado el temor de que Irán busque retrasar las negociaciones de paz con Washington hasta después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, lo que mantendría las tensiones geopolíticas durante más tiempo.

La escalada militar continuó este martes con ataques estadounidenses en el suroeste de Irán, en la región petrolera cercana a Irak y Kuwait, y en Bushehr, donde se ubica la única central nuclear iraní, según informó Teherán. Las fuerzas de Washington llevaban su tercera noche consecutiva de bombardeos tras el anuncio iraní del cierre del estrecho.

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Misiles de crucero iraníes impactaron además contra dos petroleros emiratíes, causando la muerte de un tripulante indio y dejando ocho heridos, lo que frenó una breve caída de los futuros del crudo y sostuvo los precios. En paralelo, el ejército ucraniano anunció haber atacado dos refinerías rusas en las regiones de Bashkortostán y Krasnodar, ataques que han llevado a Moscú a reducir sus exportaciones de diésel y han elevado el precio de ese combustible a escala global.

La preocupación de que el encarecimiento de la energía pudiera alimentar la inflación, frenar el crecimiento económico mundial y contraer la demanda de petróleo actuó como contrapeso a mayores subidas. El Brent se encontraba en territorio de sobrecompra técnica por segunda sesión consecutiva, según los datos de futuros del ICE.

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Pese a los enfrentamientos, Trump consideró aún “posible” un acuerdo con Irán, mientras continuaban las consultas con los mediadores, de acuerdo con la diplomacia iraní.