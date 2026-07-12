América Latina

Tras el apagón nacional, Cuba reconectó el sistema electroenergético pero más de la mitad del territorio sufrirá nuevos cortes

A las 06:30 hora local, las provincias volvieron a quedar conectadas después de la cuarta desconexión en 2026, mientras la empresa estatal anticipó interrupciones para el 55 % del territorio en la tarde y noche

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Cuba reconectó el Sistema Electroenergético Nacional, pero más del 50% del territorio sufrirá apagones.
Cuba reconectó el Sistema Electroenergético Nacional, pero más del 50% del territorio sufrirá apagones.

Cuba concluyó este domingo la reconexión de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) después de casi 40 horas de apagón general. No obstante, la estatal Unión Eléctrica (UNE) comunicó que el 55 % del país sufrirá cortes de energía durante el horario de mayor demanda, previsto para la tarde y noche.

A las 06:30 hora local (10:30 GMT), todas las provincias quedaron enlazadas nuevamente al SEN tras la cuarta caída registrada en 2026. Según la UNE, el incidente se originó por “un fallo en la línea de 220 kilovatios que une las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus”, en el centro del país.

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Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una profunda crisis energética, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero de este año. El propio Gobierno califica la situación del SEN como “crítica”, con cortes reportados en La Habana de más de 35 horas consecutivas y hasta tres días seguidos sin servicio en otras regiones.

La Unión Eléctrica informó que el 55 % de Cuba tendrá cortes de energía en el horario de mayor demanda. (AP/ARCHIVO)
La Unión Eléctrica informó que el 55 % de Cuba tendrá cortes de energía en el horario de mayor demanda. (AP/ARCHIVO)

La escasez de energía ha generado protestas diarias, principalmente en la capital. Decenas de personas exigen servicios básicos como electricidad, agua y alimentos, recurriendo a cacerolazos, bloqueos de calles y quema de basura para expresar su descontento.

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Capacidad eléctrica y previsiones de cortes

Para este domingo, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé una capacidad de generación de 1.473 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. El déficit alcanzará 1.727 MW y la afectación esperada —la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados— llegará a 1.757 MW.

Imagen oscura con tres personas iluminadas por una bombilla, una mujer agachada junto a una caja de huevos y dos hombres. Pared texturizada de fondo
La cuarta caída del SEN en 2026 se originó por un fallo en la línea de 220 kilovatios entre Santa Clara y Sancti Spíritus. (AP/ARCHIVO)

Además, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen inactivas por averías o mantenimiento, lo que limita todavía más la oferta eléctrica.

Origen de la crisis energética y obstáculos estructurales

La situación se agrava por la obsolescencia de las termoeléctricas cubanas, que acumulan décadas de explotación y carecen de inversiones para modernización. Estas plantas, responsables del 40 % del mix energético nacional y abastecidas con crudo local, sufren averías frecuentes.

Los apagones en Cuba superaron las 35 horas consecutivas en La Habana y se extendieron hasta tres días en otras regiones. (AP/ARCHIVO)
Los apagones en Cuba superaron las 35 horas consecutivas en La Habana y se extendieron hasta tres días en otras regiones. (AP/ARCHIVO)

Otro 40 % del mix energético proviene de motores de generación que requieren diésel y fueloil importados, pero estas fuentes también están detenidas ante la falta de materia prima, consecuencia directa de la presión estadounidense. El 20 % restante corresponde a gas y fuentes renovables, estas últimas con respaldo chino.

Cálculos independientes citados en el entorno energético estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para restaurar la red eléctrica del país.

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