El Salvador

El sector farmacéutico de El Salvador exportó USD 172.9 millones en 2025 y generó 6,150 empleos, según INQUIFAR

El informe del gremio ubica a la actividad como uno de los motores de la reindustrialización, con los medicamentos dosificados concentrando el 95% de los envíos y una participación femenina del 52% en la plantilla

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Fábrica con trabajadores, máquinas industriales, cintas transportadoras que mueven píldoras y cápsulas de múltiples colores, y cajas apiladas en el fondo.
Trabajadores supervisan la producción de medicamentos de diversos colores en una planta farmacéutica de San Salvador, El Salvador, con cajas que indican su origen de fabricación en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector farmacéutico en El Salvador cerró 2025 como uno de los motores más sólidos del proceso de reindustrialización nacional, según el último informe de INQUIFAR. Con exportaciones que alcanzaron los USD 172.9 millones y la generación de 6,150 empleos directos —más de la mitad ocupados por mujeres—, la industria ha reforzado su papel estratégico tanto en la economía como en la seguridad sanitaria del país.

El crecimiento económico nacional mostró señales de recuperación. El Producto Interno Bruto de El Salvador en 2025 sumó USD 36,708 millones y avanzó un 3.8%, con el sector manufacturero representando una cuarta parte de ese total. El índice de producción industrial cerró diciembre en 112.3 puntos, un dato revelador del repunte fabril en el último tramo del año.

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La industria farmacéutica, reconocida como intensiva en conocimiento y generadora de valor agregado, fue incluida entre los 26 sectores clave del Plan de Desarrollo Industrial 2025-2029. El gobierno busca aumentar la sofisticación de las exportaciones y modernizar la matriz productiva, con el sector farmacéutico al frente de este esfuerzo.

Infografía sobre la industria farmacéutica en El Salvador en 2025, con datos de importaciones, exportaciones, empleo, salario promedio, PIB y proveedores.
Una infografía presenta datos clave de la industria farmacéutica de El Salvador para 2025, incluyendo su impacto económico, empleo y comercio internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exportaciones e importaciones: un sector dual

El Salvador consolidó su especialización en medicamentos dosificados (partida 3004), que representaron el 95% de las exportaciones farmacéuticas. El volumen exportado alcanzó un récord de 28.3 millones de kilogramos, con Centroamérica como principal destino y Guatemala, Honduras y Nicaragua liderando la demanda regional. Estados Unidos recibió grandes volúmenes, aunque a precios unitarios menores.

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En contraste, las importaciones de productos farmacéuticos superaron las exportaciones. El país importó USD 207.7 millones en productos del capítulo 30 y USD 589.4 millones solo en medicamentos dosificados, lo que significó un aumento del 7.7% respecto al año anterior. México se mantuvo como el principal proveedor, seguido de India, que experimentó un crecimiento acumulado del 91% en cinco años.

Pallets con cajas de cartón apiladas en una bodega. Algunas cajas muestran banderas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos.
Cajas de medicamentos dosificados, con la bandera de El Salvador y destinos como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos, están apiladas en una bodega industrial para su exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercado laboral y salarios en ascenso

La industria farmacéutica aportó el 3.55% del empleo industrial nacional en 2025. El 52% de los trabajadores del sector son mujeres, lo que evidencia avances en equidad de género. Además, los salarios promedio superaron el mínimo nacional, situándose en USD 1,006.87 mensuales, con un incremento del 2.2% con respecto a 2024.

Operarios en una planta farmacéutica inspeccionan blísteres de pastillas en una línea de producción con cinta transportadora, maquinaria y cajas "Hecho en El Salvador".
Varios operarios supervisan la producción automatizada de medicamentos en una planta farmacéutica en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compras públicas: dependencia externa y retos

El abastecimiento de medicamentos a través de compras públicas mostró una fuerte dependencia de proveedores internacionales. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social adquirió medicamentos por USD 46.88 millones, de los cuales el 90% fueron adjudicados a empresas extranjeras. Por su parte, el Ministerio de Salud destinó USD 288.2 millones a la compra de fármacos, principalmente mediante licitaciones y subastas electrónicas, y lideró compras en la Bolsa de Productos y Servicios por USD 74.1 millones.

Desafíos y perspectivas de la industria farmacéutica salvadoreña

Aunque el sector muestra resiliencia y potencial de crecimiento, persiste una alta dependencia de importaciones extrarregionales, lo que expone al país a vulnerabilidades frente a fluctuaciones del mercado global. El precio promedio de importación ha descendido —de USD 35/kg en 2021 a USD 19/kg en 2025—, reflejando la presión internacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Técnicos con trajes de bioseguridad supervisan la fabricación automatizada de dispositivos médicos en un laboratorio moderno. La imagen muestra un entorno estéril y controlado, donde la tecnología avanzada garantiza la precisión y seguridad en la producción de equipos médicos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, INQUIFAR señala que incrementar la producción interna y la participación en compras públicas será determinante para fortalecer la autonomía sectorial y reducir riesgos de desabastecimiento. El sector farmacéutico se perfila así no solo como generador de empleo y exportaciones, sino como pilar estratégico para la seguridad sanitaria nacional.

La apuesta por modernizar la industria y diversificar el origen de los medicamentos marca el camino hacia una economía más competitiva y menos dependiente del exterior.

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