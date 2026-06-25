Honduras y Japón fortalecen agenda de cooperación enfocada en agua potable e infraestructura estratégica

La cooperación con Japón pone el foco en el libramiento de Puerto Cortés y su impacto logístico.

Honduras y Japón revisaron en Casa Presidencial proyectos de cooperación sobre agua potable para el Distrito Central e infraestructura vial vinculada al libramiento de Puerto Cortés. La reunión fue encabezada por el ministro de la Presidencia Juan Carlos García y el embajador de Japón en Honduras Kazuhiro Nakai.

También participó Soshi Otomo, secretario y jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la misión diplomática japonesa, junto con representantes de instituciones involucradas en la planificación y ejecución de las iniciativas analizadas.

Durante el encuentro, ambas delegaciones analizaron áreas de colaboración de la agenda bilateral entre Honduras y Japón, con foco en desarrollo económico, infraestructura, salud, educación y fortalecimiento institucional.

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Agua potable para el Distrito Central

Uno de los temas centrales fue el abastecimiento de agua potable para el Distrito Central, ante las dificultades de acceso regular al recurso hídrico en Tegucigalpa y Comayagüela.

Las autoridades evaluaron iniciativas para fortalecer los sistemas de suministro de agua, mejorar la capacidad operativa de las redes existentes y desarrollar soluciones sostenibles frente al crecimiento poblacional y los desafíos derivados del cambio climático.

La cooperación bilateral entre Honduras y Japón busca ampliar alianzas en desarrollo económico, salud, educación, infraestructura y fortalecimiento institucional

En el encuentro participaron la viceministra de Infraestructura y Transporte Leana Martínez; el director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) Gustavo Boquín; y Mirna Solano, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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La presencia de esas entidades permitió abordar aspectos técnicos relacionados con la viabilidad de los proyectos y las oportunidades de cooperación que podrían surgir en los próximos meses para fortalecer áreas prioritarias para el país.

Infraestructura vial y libramiento de Puerto Cortés

Otro de los puntos abordados fue el análisis de proyectos de infraestructura vial vinculados al libramiento de Puerto Cortés, una obra para mejorar la conectividad logística del país y el movimiento comercial a través del principal puerto hondureño.

Las autoridades señalaron que el desarrollo de nuevas vías de comunicación puede reducir los tiempos de traslado, optimizar las operaciones de transporte de mercancías y aumentar la competitividad de Honduras en los mercados regionales e internacionales.

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También indicaron que el fortalecimiento de la infraestructura vial puede atraer inversiones, impulsar la actividad económica y generar nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones del país.

Las autoridades evaluaron fortalecer los sistemas de suministro de agua y mejorar las redes existentes ante el crecimiento poblacional y el cambio climático.

Cooperación Honduras y Japón

La reunión forma parte de una serie de acercamientos para ampliar la cooperación bilateral y consolidar alianzas orientadas a la ejecución de proyectos con impacto directo en la población.

Durante las conversaciones, las autoridades coincidieron en que la cooperación internacional continúa siendo una herramienta para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población hondureña.

Además, destacaron que la experiencia de Japón en gestión de recursos hídricos, planificación urbana, infraestructura y desarrollo tecnológico representa una oportunidad para Honduras.

La relación entre ambos países ha permitido la ejecución de numerosos proyectos a lo largo de los años, incluidas obras de infraestructura, programas de asistencia técnica y apoyo a iniciativas comunitarias en distintas regiones.

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Tanto las autoridades hondureñas como la representación diplomática japonesa reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo constante que facilite la identificación de nuevas áreas de colaboración y permita avanzar en proyectos de impacto social y económico.