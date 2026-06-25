Costa Rica

Exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzan récord en el primer semestre de 2026

Entre enero y mayo de 2026, el valor de las exportaciones costarricenses llegó a 9,535 millones de dólares, impulsado por el desempeño de dispositivos médicos y un crecimiento regional liderado por el Pacífico Central y Brunca

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Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de bienes aumentaron un 6 %, sumando 9.535 millones de dólares, con una variación positiva de 581 millones en comparación al año anterior. EFE/Kimamasa Mayama/Archivo
Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de bienes aumentaron un 6 %, sumando 9.535 millones de dólares, con una variación positiva de 581 millones en comparación al año anterior. EFE/Kimamasa Mayama/Archivo

Costa Rica reportó un desempeño histórico en el sector exportador durante los primeros cinco meses de 2026, con cifras que reflejan el dinamismo y la resiliencia de su economía. De acuerdo con datos publicados por PROCOMER y el Ministerio de Comercio Exterior, el valor total de las exportaciones de bienes alcanzó los 9,535 millones de dólares entre enero y mayo, lo que representa un aumento del 6 % respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 581 millones de dólares adicionales.

Las estadísticas oficiales muestran una tendencia de crecimiento sostenido para el sector exportador costarricense. Desde 2022, las exportaciones han registrado incrementos anuales: un 8 % en 2022, 21 % en 2023, 7 % en 2024, 12 % en 2025 y el reciente 6 % en 2026. La evolución de estas cifras evidencia la capacidad del país para mantener el ritmo de expansión incluso en contextos internacionales desafiantes.

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El análisis regional revela que el avance de las exportaciones no ha sido homogéneo. Las regiones Central, Huetar Atlántica y Huetar Norte registraron crecimientos de 4 %, 7 % y 7 % respectivamente, mientras que el Pacífico Central mostró el mayor dinamismo con un incremento del 24 %, seguido por la región Brunca con un 17 %. En contraste, la región de Chorotega mantuvo sus cifras estables sin variaciones respecto al año anterior.

La evolución de las exportaciones muestra crecimientos anuales constantes desde 2022, con alzas de 8 %, 21 %, 7 %, 12 % y 6 % respectivamente hasta 2026. EFE/Archivo
La evolución de las exportaciones muestra crecimientos anuales constantes desde 2022, con alzas de 8 %, 21 %, 7 %, 12 % y 6 % respectivamente hasta 2026. EFE/Archivo

La composición de las exportaciones costarricenses destaca la diversificación de la oferta nacional. Los dispositivos médicos se consolidaron como el principal producto de exportación, representando el 44 % del total exportado en el periodo analizado. Les siguen la piña (6 %), el banano (5 %), los jarabes y concentrados para bebidas gaseosas (3 %), el café oro (3 %), los jugos y concentrados de frutas (2 %), cables eléctricos (1 %), aceite de palma (1 %), materiales eléctricos (1 %) y antisueros (1 %). El restante 33 % corresponde a otros productos, lo que evidencia la amplitud del portafolio exportador nacional.

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La participación de productos agrícolas y alimentarios sigue siendo relevante, pero la industria de dispositivos médicos ha fortalecido su peso relativo y se posiciona como el motor principal del crecimiento exportador costarricense. El país ha logrado insertarse en cadenas globales de valor, aprovechando su capital humano, infraestructura y el respaldo de políticas públicas orientadas a la internacionalización.

El sostenido avance de las exportaciones ha impactado directamente en la economía de las regiones. La región Central aportó 276 millones de dólares adicionales, mientras que la Huetar Atlántica sumó 51 millones, la Huetar Norte 42 millones, el Pacífico Central 45 millones y la Brunca 24 millones en el periodo de referencia.

Cinco personas con uniforme de laboratorio y gorros de protección miran un manual sobre una mesa con varios componentes de dispositivos médicos.
Los dispositivos médicos lideraron las exportaciones costarricenses en 2026, seguidos por productos agrícolas como piña y banano, según el reporte de los diez principales productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento registrado en los primeros cinco meses de 2026 permite visualizar un escenario favorable para el cierre del año, con perspectivas positivas para la generación de divisas, empleo y bienestar en las distintas regiones del país. El fortalecimiento de sectores como el de dispositivos médicos, junto con la diversificación regional y productiva, refuerza la posición de Costa Rica como un actor relevante en el comercio internacional de bienes.

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