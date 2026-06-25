El Salvador

El salvadoreño Iván Barton vuelve a la acción en el Mundial 2026 para dirigir el Japón vs. Suecia

El arbitraje salvadoreño vuelve a vestirse de gala en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este jueves 25 de junio, el réferi cuscatleco Iván Barton regresará al terreno de juego como el árbitro principal del crucial encuentro entre Japón y Suecia

Guardar
Google icon
. Tras la polémica expulsión de Miguel Almirón, la FIFA ratificó su respaldo al réferi cuscatleco Iván Barton, quien pitará el duelo entre japoneses y suecos a las 5:00 p. m. (hora de El Salvador).
. Tras la polémica expulsión de Miguel Almirón, la FIFA ratificó su respaldo al réferi cuscatleco Iván Barton, quien pitará el duelo entre japoneses y suecos a las 5:00 p. m. (hora de El Salvador).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no deja de sorprender, y el arbitraje salvadoreño sigue consolidándose en lo más alto del fútbol internacional. Este jueves 25 de junio, el réferi cuscatleco Iván Barton asumirá nuevamente el rol de árbitro principal en el torneo, siendo el encargado de impartir justicia en el esperado enfrentamiento entre las selecciones de Japón y Suecia.

El encuentro está programado para las 5:00 de la tarde (hora de El Salvador), un horario estelar en el que miles de aficionados centroamericanos seguirán de cerca el desempeño de su compatriota.

Esta nueva oportunidad representa un sólido voto de confianza por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Barton saltará a la cancha acompañado por un cuerpo arbitral de alto nivel. Su compatriota David Morán actuará como árbitro asistente 1, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro completará la representación centroamericana como árbitro asistente 2.

PUBLICIDAD

El equipo en cancha se cerrará con el mauritano Dahane Beida como cuarto oficial y el angoleño Jerson Santos en las funciones de árbitro de reserva, configurando un grupo multicultural liderado por el orgullo de Santa Ana.

El Estadio de Dallas será el escenario donde Japón y Suecia definirán su futuro en el Grupo F. Se espera un partido de alta intensidad táctica y transiciones rápidas que exigirá la máxima concentración del réferi salvadoreño Iván Barton
El Estadio de Dallas será el escenario donde Japón y Suecia definirán su futuro en el Grupo F. Se espera un partido de alta intensidad táctica y transiciones rápidas que exigirá la máxima concentración del réferi salvadoreño Iván Barton

Un regreso marcado por la historia y la aplicación de la “Ley Vinícius”

La designación de Barton para este trascendental partido llega apenas unos días después de haber protagonizado uno de los momentos más comentados, debatidos e históricos en lo que va de esta Copa del Mundo.

Durante la segunda fecha del Grupo D, en el partido entre Paraguay y Turquía, el colegiado salvadoreño tuvo su debut oficial en la presente edición del torneo y dejó una huella imborrable al convertirse en el primer árbitro en la historia de los Mundiales en aplicar la denominada “Ley Vinícius”.

PUBLICIDAD

La histórica acción ocurrió en el tiempo de descuento de la primera mitad. Tras una trifulca en el terreno de juego, el atacante paraguayo Miguel Almirón se acercó al defensor turco Mert Müldür y se cubrió la boca con la mano para dirigirle unas palabras.

De inmediato, la cabina del VAR alertó a Barton sobre la infracción de la nueva normativa internacional, implementada precisamente para erradicar insultos ocultos, burlas racistas o conductas antideportivas que los jugadores intentan camuflar tapándose el rostro.

El árbitro salvadoreño Iván Barton durante su debut en el Mundial 2026, donde hizo historia al aplicar por primera vez la "Ley Vinícius". Este jueves 25 de junio vuelve a la acción para el Japón vs. Suecia. REUTERS/Carlos Barría
El árbitro salvadoreño Iván Barton durante su debut en el Mundial 2026, donde hizo historia al aplicar por primera vez la "Ley Vinícius". Este jueves 25 de junio vuelve a la acción para el Japón vs. Suecia. REUTERS/Carlos Barría

Fiel a su rigurosidad académica y profesional, el salvadoreño acudió al monitor de la banda, revisó la jugada y, de forma contundente, anunció la resolución a todo el estadio a través de los altavoces: el número 10 de Paraguay quedaba expulsado por infringir la ley. Aquella tarjeta roja directa a Almirón desató una avalancha de opiniones a nivel global; mientras algunos analistas criticaban la severidad de la norma, la FIFA y el periodismo especializado respaldaron plenamente al salvadoreño por hacer cumplir las nuevas directrices de la IFAB a rajatabla.

Lejos de congelar al réferi por la polémica mediática que generó la expulsión, la FIFA ha respondido de forma categórica otorgándole la responsabilidad de dirigir el Japón frente a Suecia este 25 de junio. Para Barton, licenciado en Ciencias Químicas y uno de los árbitros más respetados de la CONCACAF, esta es su segunda asignación central en el Mundial 2026, continuando con el excelente legado que ya había construido en Qatar 2022.

Con el silbatazo inicial a las 5:00 p. m., el salvadoreño no solo buscará llevar a buen puerto un duelo de alta intensidad entre asiáticos y europeos, sino reafirmar por qué es considerado un pionero del arbitraje moderno y una de las cartas más confiables del referato mundial.

Temas Relacionados

El SalvadorLey ViníciusIván BartonDeportesCopa Mundial 2026Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras y Japón fortalecen agenda de cooperación enfocada en agua potable e infraestructura estratégica

Las relaciones entre Honduras y Japón continúan consolidándose a través de proyectos orientados al desarrollo de infraestructura y la mejora de servicios esenciales

Honduras y Japón fortalecen agenda de cooperación enfocada en agua potable e infraestructura estratégica

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador afronta el plazo para definir el voto electrónico previo a los comicios de 2027

La autoridad electoral tiene como fecha límite el 27 de junio para establecer el mecanismo presencial y el sufragio remoto en línea para la diáspora, conforme al artículo 14 de la ley especial.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador afronta el plazo para definir el voto electrónico previo a los comicios de 2027

Exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzan récord en el primer semestre de 2026

Entre enero y mayo de 2026, el valor de las exportaciones costarricenses llegó a 9,535 millones de dólares, impulsado por el desempeño de dispositivos médicos y un crecimiento regional liderado por el Pacífico Central y Brunca

Exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzan récord en el primer semestre de 2026

El sector farmacéutico de El Salvador exportó USD 172.9 millones en 2025 y generó 6,150 empleos, según INQUIFAR

El informe del gremio ubica a la actividad como uno de los motores de la reindustrialización, con los medicamentos dosificados concentrando el 95% de los envíos y una participación femenina del 52% en la plantilla

El sector farmacéutico de El Salvador exportó USD 172.9 millones en 2025 y generó 6,150 empleos, según INQUIFAR

Rusia admite presencia de asesores y especialistas militares en Nicaragua

La Embajada rusa en Costa Rica rechazó las acusaciones del canciller Manuel Tovar ante la OEA, pero reconoció la existencia de personal militar en territorio nicaragüense.

Rusia admite presencia de asesores y especialistas militares en Nicaragua

TECNO

La mejor manera de cuidar tu trabajo es aprender a usar la IA y evitar que te remplace

La mejor manera de cuidar tu trabajo es aprender a usar la IA y evitar que te remplace

Ver Ecuador vs. Alemania online: cuáles son las apps y urls que pueden robar tus datos

Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran heroínas de My Hero Academia, según la IA

Fútbol Libre para ver el Mundial 2026: si usas esa URL puedes afrontar sanciones legales, virus y robo de datos

¿Sospechas que tu pareja accedió a tu celular? Así puedes descubrirlo y proteger tus chats, fotos y videos

ENTRETENIMIENTO

Jessica Simpson habla de su vida amorosa y abrió la puerta a los mensajes por redes sociales

Jessica Simpson habla de su vida amorosa y abrió la puerta a los mensajes por redes sociales

De Aerosmith a Taylor Swift: las 5 canciones de películas que debutaron en el primer puesto del Hot 100

Camila Cabello y Taylor Swift: el montaje viral que engañó a las redes durante el Brasil-Escocia

Con 67 años, Madonna se roba las miradas en París con un vestido transparente sin sujetador

Inquietud por la salud de Lionel Richie: el cantante de 77 años interrumpió un concierto tras sentirse mareado

MUNDO

La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

La prohibición de redes sociales para menores en Australia muestra bajo impacto tras seis meses de aplicación

Un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido en el estrecho de Ormuz

Rusia traslada sus defensas antiaéreas para proteger Moscú y la residencia de Putin mientras los drones ucranianos golpean el interior del país

Especialistas alertan por la adopción de modelos de IA chinos en sectores sensibles

Marco Rubio advirtió que un peaje iraní en el estrecho de Ormuz provocaría un “caos total” en las vías navegables del mundo