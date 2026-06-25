El salvadoreño Iván Barton vuelve a la acción en el Mundial 2026 para dirigir el Japón vs. Suecia

. Tras la polémica expulsión de Miguel Almirón, la FIFA ratificó su respaldo al réferi cuscatleco Iván Barton, quien pitará el duelo entre japoneses y suecos a las 5:00 p. m. (hora de El Salvador).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no deja de sorprender, y el arbitraje salvadoreño sigue consolidándose en lo más alto del fútbol internacional. Este jueves 25 de junio, el réferi cuscatleco Iván Barton asumirá nuevamente el rol de árbitro principal en el torneo, siendo el encargado de impartir justicia en el esperado enfrentamiento entre las selecciones de Japón y Suecia.

El encuentro está programado para las 5:00 de la tarde (hora de El Salvador), un horario estelar en el que miles de aficionados centroamericanos seguirán de cerca el desempeño de su compatriota.

Esta nueva oportunidad representa un sólido voto de confianza por parte de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Barton saltará a la cancha acompañado por un cuerpo arbitral de alto nivel. Su compatriota David Morán actuará como árbitro asistente 1, mientras que el nicaragüense Antonio Pupiro completará la representación centroamericana como árbitro asistente 2.

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El equipo en cancha se cerrará con el mauritano Dahane Beida como cuarto oficial y el angoleño Jerson Santos en las funciones de árbitro de reserva, configurando un grupo multicultural liderado por el orgullo de Santa Ana.

El Estadio de Dallas será el escenario donde Japón y Suecia definirán su futuro en el Grupo F. Se espera un partido de alta intensidad táctica y transiciones rápidas que exigirá la máxima concentración del réferi salvadoreño Iván Barton

Un regreso marcado por la historia y la aplicación de la “Ley Vinícius”

La designación de Barton para este trascendental partido llega apenas unos días después de haber protagonizado uno de los momentos más comentados, debatidos e históricos en lo que va de esta Copa del Mundo.

Durante la segunda fecha del Grupo D, en el partido entre Paraguay y Turquía, el colegiado salvadoreño tuvo su debut oficial en la presente edición del torneo y dejó una huella imborrable al convertirse en el primer árbitro en la historia de los Mundiales en aplicar la denominada “Ley Vinícius”.

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La histórica acción ocurrió en el tiempo de descuento de la primera mitad. Tras una trifulca en el terreno de juego, el atacante paraguayo Miguel Almirón se acercó al defensor turco Mert Müldür y se cubrió la boca con la mano para dirigirle unas palabras.

De inmediato, la cabina del VAR alertó a Barton sobre la infracción de la nueva normativa internacional, implementada precisamente para erradicar insultos ocultos, burlas racistas o conductas antideportivas que los jugadores intentan camuflar tapándose el rostro.

El árbitro salvadoreño Iván Barton durante su debut en el Mundial 2026, donde hizo historia al aplicar por primera vez la "Ley Vinícius". Este jueves 25 de junio vuelve a la acción para el Japón vs. Suecia. REUTERS/Carlos Barría

Fiel a su rigurosidad académica y profesional, el salvadoreño acudió al monitor de la banda, revisó la jugada y, de forma contundente, anunció la resolución a todo el estadio a través de los altavoces: el número 10 de Paraguay quedaba expulsado por infringir la ley. Aquella tarjeta roja directa a Almirón desató una avalancha de opiniones a nivel global; mientras algunos analistas criticaban la severidad de la norma, la FIFA y el periodismo especializado respaldaron plenamente al salvadoreño por hacer cumplir las nuevas directrices de la IFAB a rajatabla.

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Lejos de congelar al réferi por la polémica mediática que generó la expulsión, la FIFA ha respondido de forma categórica otorgándole la responsabilidad de dirigir el Japón frente a Suecia este 25 de junio. Para Barton, licenciado en Ciencias Químicas y uno de los árbitros más respetados de la CONCACAF, esta es su segunda asignación central en el Mundial 2026, continuando con el excelente legado que ya había construido en Qatar 2022.

Con el silbatazo inicial a las 5:00 p. m., el salvadoreño no solo buscará llevar a buen puerto un duelo de alta intensidad entre asiáticos y europeos, sino reafirmar por qué es considerado un pionero del arbitraje moderno y una de las cartas más confiables del referato mundial.

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