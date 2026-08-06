El jefe del Estado Mayor de Israel dice que el ejército seguirá atacando a Hamas pese al alto el fuego

Israeli military personnel operate on the Israeli side of the Israel-Gaza border, on the day the Israeli military said it had resumed enforcing the Gaza ceasefire agreement after a series of strikes across the Gaza Strip, in southern Israel, October 29, 2025. REUTERS/Ammar Awad

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El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, afirmó este miércoles durante una visita a la Franja de Gaza que el ejército continuará operando “por iniciativa propia” contra objetivos de Hamas, pese al alto el fuego acordado el 11 de octubre de 2025 en el marco del plan de paz impulsado por Estados Unidos. “No permitiremos que se produzca una amenaza a nuestras fronteras como la que sufrimos el 7 de octubre”, declaró ante las tropas, según un comunicado militar.

Zamir se reunió con el comandante del Mando Sur, Yaniv Asor, y otros altos mandos al frente de las operaciones en el enclave. Aseguró que las fuerzas israelíes han debilitado “significativamente” a Hamas y “cambiado la realidad” operativa sobre el terreno. “El frente de Gaza forma parte de una campaña multiescenario”, añadió, estableciendo un paralelo con las operaciones en el sur del Líbano.

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El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció el martes por la noche, en un vídeo difundido en sus redes sociales, que Israel no ha aceptado el borrador del plan de paz respaldado por Washington. “Nos enviaron un borrador; no lo aprobamos, no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios”, señaló. La propuesta, publicada la semana pasada por el Consejo de Paz del presidente Donald Trump, contempla el desarme de Hamas y la retirada israelí de Gaza.

Tras las objeciones de Israel, el Consejo de Paz se reunió el lunes con Netanyahu y le garantizó que las fuerzas israelíes solo deberán abandonar sus posiciones actuales en Gaza una vez que Hamas complete su desarme. A pesar de esa concesión, dos ministros de la ultraderecha de la coalición gobernante solicitaron una nueva votación para rechazar el plan, argumentando que no refleja lo aprobado por el gabinete.

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An Israeli soldier stands near military vehicles near the Israel-Gaza border, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in southern Israel, October 12, 2025. REUTERS/Ammar Awad

El investigador Tal Elovits, del centro de estudios israelí Molad, advirtió que Netanyahu tiene escaso margen para rechazar el plan auspiciado por Washington. “Netanyahu no tiene otra opción más que escuchar a su único amigo que le queda en la comunidad diplomática”, dijo en referencia a Trump. El propio Netanyahu, que enfrenta unas elecciones en octubre, describió al mandatario estadounidense como “nuestro mayor amigo, uno de los más grandes que hemos tenido en la Casa Blanca”.

Medios israelíes informaron además de un cambio en los protocolos de autorización de ataques: las tropas deben ahora solicitar aprobación directamente al jefe del Estado Mayor para ejecutar operaciones en Gaza, salvo en situaciones de “peligro inmediato”. Anteriormente, bastaba con la autorización del comandante del mando regional. El ejército israelí derivó las consultas al respecto al “escalón político”, mientras que un portavoz de Netanyahu declinó hacer comentarios.

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Israeli military vehicles are parked near the Israel-Gaza border, amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza, in southern Israel, October 11, 2025. REUTERS/Hannah McKay

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, reiteró este miércoles el “compromiso” del grupo con lo acordado con los mediadores y el Consejo de Paz, e instó a Washington y al alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, a presionar a Israel para que cumpla el acuerdo “de modo que podamos ver pasos serios y prácticos”.

Las autoridades sanitarias de Gaza —cuyas cifras son consideradas fiables por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— elevaron este miércoles a 73.381 el número de muertos y a 174.231 el de heridos desde el inicio de la campaña militar israelí. El conflicto se desencadenó tras el ataque de Hamas y otras milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.221 personas en Israel, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. En esa misma ofensiva, 251 personas fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)