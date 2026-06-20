El Salvador

El Salvador e Italia firman convenio para que licencias de conducir sean válidas en ambos países

La firma se realizó en Roma y permitirá a la comunidad salvadoreña convertir su permiso vigente en uno italiano con validez en toda la Unión Europea, sin comenzar el proceso desde cero

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Ilustración de manos al volante de un coche sosteniendo una tarjeta blanca y azul. Al fondo se observa el Coliseo romano y una bandera de Italia.
El Salvador firmó en Roma un acuerdo con Italia para homologar licencias de conducir y permitir el canje por una licencia italiana válida en la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de El Salvador firmó, este viernes, en Roma, un acuerdo con Italia para homologar licencias de conducir y permitir que la comunidad salvadoreña pueda canjear su documento por una licencia italiana válida en toda la Unión Europea (UE), sin iniciar el trámite desde cero.

Este convenio quedó sujeto a la aprobación legislativa en ambos países y entrará en vigor 60 días después de esa ratificación, según informó el Viceministerio de Transporte (VMT). Ese plazo definió el punto de partida de una medida que las autoridades salvadoreñas vincularon con su política de protección de derechos para las personas migrantes en el exterior.

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La Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, dijo por canales oficiales que el acuerdo beneficiará a miles de salvadoreños y sus familias al facilitar su movilidad en Italia. Además, la funcionaria afirmó que el reconocimiento recíproco también reducirá costos, porque los consulados salvadoreños en Roma y Milán ya ofrecen servicios de renovación de licencias.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, como parte de una estrategia bilateral entre las naciones. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)
El acuerdo fue suscrito por el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, como parte de una estrategia bilateral entre las naciones. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)

Licencia italiana abrirá acceso laboral en Europa

Tinoco sostuvo que la homologación amplía el margen de movilidad y las oportunidades para la comunidad migrante, porque la licencia obtenida bajo este esquema tendrá validez plena en toda la UE. La funcionaria salvadoreña indicó que lo firmó junto al ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini.

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De igual manera, la medida facilitará el acceso a empleos en sectores como transporte y logística. El convenio también reducirá la carga económica asociada a la obtención y renovación de documentos. Ese punto se apoyó en la continuidad de los servicios consulares de gestión de licencias en las sedes de Roma y Milán.

VMT reiteró que, una vez completada la ratificación parlamentaria, los interesados deberán presentar su licencia salvadoreña vigente junto con los documentos requeridos por las autoridades italianas para proceder al canje por la licencia local.

El Gobierno salvadoreño vinculó la firma a una estrategia más amplia para fortalecer los lazos institucionales y sociales con la comunidad migrante, a la que considera un sector clave de la economía por sus aportes en remesas y por su papel en la proyección internacional del país.

El convenio entre El Salvador e Italia entrará en vigor 60 días después de la aprobación legislativa en ambos países, según el Viceministerio de Transporte. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)
El convenio entre El Salvador e Italia entrará en vigor 60 días después de la aprobación legislativa en ambos países, según el Viceministerio de Transporte. (Cortesía: Alexandra Hill Tinoco)

El acuerdo respondió a una demanda concreta de la diáspora: validar un documento de conducción sin repetir procesos administrativos. La consecuencia inmediata será que los salvadoreños con licencia vigente podrán avanzar hacia un permiso italiano con reconocimiento automático en todos los países miembros del bloque europeo.

Tinoco destacó las acciones implementadas para fortalecer el vínculo con los salvadoreños en el exterior. “Así, continuamos garantizando el bienestar de la diáspora,

Los consulados que seguirán prestando servicios de licencias están en Roma y Milán.

El canje evitará exámenes y trámites duplicados

Por su parte, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Italia confirmó que quienes ya tengan una licencia salvadoreña podrán solicitar la conversión a la italiana sin exámenes adicionales ni requisitos duplicados.

La autoridad italiana sostuvo que la iniciativa buscó promover la integración y el pleno ejercicio de los derechos civiles de los residentes salvadoreños.

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