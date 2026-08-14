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Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

La localidad situada en el sudeste de la isla obtuvo la distinción máxima del certamen Borgo dei Borghi. El sitio conserva tradiciones gastronómicas únicas y un patrimonio histórico reconocido por la UNESCO

Militello Val di Catania fue elegido como el pueblo más bello de Italia en 2025 en el certamen Borgo dei Borghi (WIkimedia Commons)
Militello Val di Catania fue elegido como el pueblo más bello de Italia en 2025 en el certamen Borgo dei Borghi (WIkimedia Commons)
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Militello Val di Catania fue elegido como el pueblo más bello de Italia en 2025, un reconocimiento que volvió a poner en el mapa a una localidad del sudeste de Sicilia que permanece fuera de los circuitos turísticos más transitados.

La distinción llegó a través del certamen “Borgo dei Borghi”, impulsado por la radiotelevisión pública italiana, y colocó a Militello Val di Catania por delante de otros pequeños centros históricos del país. Según informó Travel + Leisure, el premio valora localidades con peso patrimonial, tradiciones vivas y una identidad gastronómica propia.

El resultado atrajo la atención sobre un municipio que reúne plazas, iglesias, palacios y restaurantes familiares en un entorno urbano reconstruido tras uno de los episodios sísmicos más graves de la historia de la isla.

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Un reconocimiento que reposiciona al pueblo

La elección de Militello Val di Catania como “Village of Villages” (“Pueblo de pueblos”) en 2025 distinguió a una localidad que, pese a su patrimonio, conserva un perfil bajo frente a destinos mucho más conocidos del sur italiano. De acuerdo con un reporte de Travel + Leisure, el programa de la televisión pública recorre cada año pueblos pequeños de Italia en busca de historia, costumbres y cocina local.

Calle pavimentada con edificios de colores, balcones, maceteros con plantas, un símbolo de estacionamiento para discapacitados en el asfalto y cielo azul
El reconocimiento reposicionó a Militello Val di Catania, una localidad del sudeste de Sicilia que sigue fuera de los circuitos turísticos más transitados (Visit Sicily)

El trazado urbano del pueblo muestra una sucesión de edificios de piedra clara, campanarios, balcones de hierro y pequeñas plazas. Travel + Leisure detalló que ese paisaje, apoyado sobre colinas verdes, explica parte del atractivo visual que hoy impulsa su proyección internacional.

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La ubicación del municipio, en el sureste de Sicilia, también lo convierte en una escala posible para quienes recorren el área del Val di Noto, una zona asociada al barroco tardío y a varias ciudades declaradas patrimonio.

La huella del terremoto y la reconstrucción barroca

El perfil actual de Militello Val di Catania quedó marcado por el terremoto de 1693, que destruyó buena parte del sudeste siciliano. Tras ese episodio, varias ciudades fueron reconstruidas bajo una misma impronta arquitectónica, con fachadas ornamentadas y un diseño urbano que hoy define la identidad visual de la región.

Ese proceso de reconstrucción derivó en el reconocimiento de la UNESCO en 2002. Según consignó Travel + Leisure, lo que hoy observan los visitantes surge de una superposición de etapas históricas que culminó en la reformulación barroca posterior al sismo.

Conjunto de edificios antiguos sobre una colina con tejados de tejas, campanarios, vegetación verde, flores amarillas, cactus en primer plano y cielo azul claro
La reconstrucción barroca del Val di Noto derivó en el reconocimiento de la UNESCO en 2002 y define la identidad visual de la región (Visit Sicily)

El nombre del pueblo, de acuerdo con las referencias históricas citadas por la publicación, podría derivar de la expresión latina militum tellus, o “tierra de soldados”, una alusión a una posible presencia militar romana en la zona durante la Antigüedad.

Iglesias, ruinas y plazas fuera del turismo masivo

Uno de los puntos más citados del municipio es Santa Maria la Vetere, una iglesia situada dentro de un parque arqueológico a las afueras del centro. Aunque el edificio fue reconstruido después del terremoto, sus orígenes se remontan al período normando y se asientan sobre vestigios más antiguos.

Entre los espacios señalados por Travel + Leisure figura la cripta dello Spirito Santo, una capilla funeraria excavada en la roca con nichos de entierro y cruces talladas. Ese conjunto ofrece una de las huellas más visibles de las capas históricas que atraviesan al pueblo.

Dentro del casco urbano sobresale también la Chiesa Madre San Nicolò – Santissimo Salvatore, que domina la línea del horizonte local. A eso se suman patios silenciosos, fuentes, plazas y restos del castillo Barresi-Branciforte, otro de los puntos de interés para quienes buscan un recorrido más ligado al pasado medieval.

Fiestas, cocina local y excursiones cercanas

Localidad en una colina con casas de tejados rojos, una iglesia principal con cúpula oscura, carreteras, árboles y vegetación en primer plano, con un cuerpo de agua a lo lejos
Militello Val di Catania también funciona como base para visitar Noto, Modica, Ortigia y las cascadas de Oxena en el sureste de Sicilia (Visit Sicily)

La vida del pueblo no se limita a su arquitectura. En agosto tiene lugar la Festa del Santissimo Salvatore, una celebración de varios días con procesiones, imágenes religiosas, música y fuegos artificiales que concentra buena parte de la actividad comunitaria.

Travel + Leisure también remarcó la presencia de restaurantes familiares, un rasgo que refuerza el carácter cotidiano del destino frente a otros enclaves turísticos moldeados para el visitante internacional. Esa combinación entre patrimonio y vida local aparece como uno de los factores centrales de su atractivo.

Desde Militello Val di Catania también es posible organizar visitas a otros puntos del sureste siciliano. Entre las opciones figuran Noto, Modica y Ortigia, mientras que, a menor distancia, aparecen las cascadas de Oxena, señaladas como una alternativa natural dentro del entorno cercano del municipio.

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