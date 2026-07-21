República Dominicana enfrenta una ola de violencia: más de 40 homicidios en solo 17 días

La República Dominicana registró al menos 43 homicidios en 17 días de julio, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera mitad de julio, la República Dominicana se ha visto impactada por una escalada de violencia que, según registros oficiales, dejó al menos 43 homicidios en 17 días.

Las cifras revelan un escenario donde las disputas personales y la violencia cotidiana marcan la mayoría de los casos, lo que genera alarma en distintos sectores de la sociedad.

Durante este periodo, la Policía Nacional reportó que la mayoría de las muertes tuvieron su origen en conflictos sociales. De acuerdo con los datos publicados 33 de los homicidios registrados entre el 1 y el 17 de julio están relacionados con riñas, crímenes pasionales y disputas familiares.

PUBLICIDAD

Solo dos de los casos se vinculan directamente con hechos delictivos, según una publicación de Diario Listín.

El reporte oficial detalla que 20 homicidios se originaron por riñas personales, mientras que ocho corresponden a crímenes pasionales y uno estuvo asociado a conflictos familiares.

Tres de los homicidios fueron clasificados como accidentales y otros tres quedaron ubicados en categorías diversas. Además, ocho casos permanecen bajo investigación para determinar su causa exacta.

La Policía Nacional informó que 33 homicidios en República Dominicana estuvieron ligados a riñas, crímenes pasionales y disputas familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los registros policiales muestra una marcada prevalencia de violencia en horarios nocturnos y de madrugada. Un total de 22 muertes ocurrieron entre la medianoche y las seis de la mañana, lo que representa el 51.2% del total de casos.

PUBLICIDAD

Nueve homicidios se produjeron entre el mediodía y las seis de la tarde, siete ocurrieron entre las seis de la mañana y el mediodía, y cinco entre las seis de la tarde y la medianoche. Este patrón horario sugiere un incremento de los hechos violentos en los momentos de menor actividad pública.

En cuanto a la distribución semanal, los domingos fueron los días con mayor número de homicidios, con diez muertes. Los lunes se registraron ocho, los jueves seis, mientras que miércoles y martes sumaron cinco cada uno. Los viernes y sábados fueron los días con menor incidencia, registrando dos homicidios cada uno.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista geográfico, la provincia de Santo Domingo encabeza la lista con once homicidios, seguida por La Altagracia y Santiago de los Caballeros, que reportaron seis muertes cada una.

Las provincias de Monte Plata y San Cristóbal contabilizaron tres homicidios cada una, mientras que Distrito Nacional, Barahona y La Vega sumaron dos casos cada una.

El tipo de arma utilizada en los crímenes muestra una distribución similar entre los casos con armas de fuego y objetos punzantes o armas blancas. En 21 homicidios se empleó un arma de fuego, mientras que en la misma cantidad se usaron cuchillos u otros objetos cortantes. Cuatro de las muertes se atribuyeron a golpes contusos.

PUBLICIDAD

Los registros policiales indican que 22 homicidios ocurrieron entre la medianoche y las seis de la mañana en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las víctimas, figuran cuatro extranjeros cuyas nacionalidades no fueron detalladas en los informes policiales. De ellos, dos fallecieron en medio de conflictos sociales y los otros dos casos aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades han informado que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que la violencia derivada de disputas interpersonales representa uno de los mayores desafíos actuales. En respuesta, el Poder Ejecutivo analiza la creación de una Ley de Convivencia para la resolución pacífica de conflictos y elabora un Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana para los próximos años.

En paralelo, el gobierno ha reforzado la lucha contra el robo de celulares y la migración irregular. Se estableció un acuerdo con las principales compañías telefónicas para bloquear de manera definitiva los dispositivos móviles reportados como robados o perdidos, entregando una primera lista de más de 23,000 equipos para su inhabilitación. A su vez, la Fuerza de Tarea Conjunta apoyó en 149 operativos migratorios, lo que derivó en la deportación de más de 7,200 personas en situación irregular.

PUBLICIDAD