República Dominicana

República Dominicana enfrenta una ola de violencia: más de 40 homicidios en solo 17 días

Los datos oficiales contabilizan 33 muertes vinculadas a riñas, conflictos pasionales y disputas en el entorno doméstico, mientras que solo dos hechos se asociaron de forma directa con actos delictivos

Guardar
Google icon
Cinta amarilla con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN", varios oficiales de policía de pie y un cuerpo en el suelo, en una calle de noche.
La República Dominicana registró al menos 43 homicidios en 17 días de julio, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la primera mitad de julio, la República Dominicana se ha visto impactada por una escalada de violencia que, según registros oficiales, dejó al menos 43 homicidios en 17 días.

Las cifras revelan un escenario donde las disputas personales y la violencia cotidiana marcan la mayoría de los casos, lo que genera alarma en distintos sectores de la sociedad.

Durante este periodo, la Policía Nacional reportó que la mayoría de las muertes tuvieron su origen en conflictos sociales. De acuerdo con los datos publicados 33 de los homicidios registrados entre el 1 y el 17 de julio están relacionados con riñas, crímenes pasionales y disputas familiares.

PUBLICIDAD

Solo dos de los casos se vinculan directamente con hechos delictivos, según una publicación de Diario Listín.

El reporte oficial detalla que 20 homicidios se originaron por riñas personales, mientras que ocho corresponden a crímenes pasionales y uno estuvo asociado a conflictos familiares.

Tres de los homicidios fueron clasificados como accidentales y otros tres quedaron ubicados en categorías diversas. Además, ocho casos permanecen bajo investigación para determinar su causa exacta.

Una mano enguantada de blanco sostiene una bolsa de evidencia azul sobre una mancha de sangre en un piso de madera clara, con cinta policial amarilla borrosa al fondo.
La Policía Nacional informó que 33 homicidios en República Dominicana estuvieron ligados a riñas, crímenes pasionales y disputas familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los registros policiales muestra una marcada prevalencia de violencia en horarios nocturnos y de madrugada. Un total de 22 muertes ocurrieron entre la medianoche y las seis de la mañana, lo que representa el 51.2% del total de casos.

PUBLICIDAD

Nueve homicidios se produjeron entre el mediodía y las seis de la tarde, siete ocurrieron entre las seis de la mañana y el mediodía, y cinco entre las seis de la tarde y la medianoche. Este patrón horario sugiere un incremento de los hechos violentos en los momentos de menor actividad pública.

En cuanto a la distribución semanal, los domingos fueron los días con mayor número de homicidios, con diez muertes. Los lunes se registraron ocho, los jueves seis, mientras que miércoles y martes sumaron cinco cada uno. Los viernes y sábados fueron los días con menor incidencia, registrando dos homicidios cada uno.

Desde el punto de vista geográfico, la provincia de Santo Domingo encabeza la lista con once homicidios, seguida por La Altagracia y Santiago de los Caballeros, que reportaron seis muertes cada una.

Las provincias de Monte Plata y San Cristóbal contabilizaron tres homicidios cada una, mientras que Distrito Nacional, Barahona y La Vega sumaron dos casos cada una.

El tipo de arma utilizada en los crímenes muestra una distribución similar entre los casos con armas de fuego y objetos punzantes o armas blancas. En 21 homicidios se empleó un arma de fuego, mientras que en la misma cantidad se usaron cuchillos u otros objetos cortantes. Cuatro de las muertes se atribuyeron a golpes contusos.

Una patrulla policial con sirenas rojas y azules encendidas está estacionada frente a una modesta vivienda acordonada con cinta amarilla de "POLICÍA - NO PASE".
Los registros policiales indican que 22 homicidios ocurrieron entre la medianoche y las seis de la mañana en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las víctimas, figuran cuatro extranjeros cuyas nacionalidades no fueron detalladas en los informes policiales. De ellos, dos fallecieron en medio de conflictos sociales y los otros dos casos aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades han informado que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció que la violencia derivada de disputas interpersonales representa uno de los mayores desafíos actuales. En respuesta, el Poder Ejecutivo analiza la creación de una Ley de Convivencia para la resolución pacífica de conflictos y elabora un Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana para los próximos años.

En paralelo, el gobierno ha reforzado la lucha contra el robo de celulares y la migración irregular. Se estableció un acuerdo con las principales compañías telefónicas para bloquear de manera definitiva los dispositivos móviles reportados como robados o perdidos, entregando una primera lista de más de 23,000 equipos para su inhabilitación. A su vez, la Fuerza de Tarea Conjunta apoyó en 149 operativos migratorios, lo que derivó en la deportación de más de 7,200 personas en situación irregular.

Temas Relacionados

República DominicanaHomicidiosseguridad ciudadanaMinisterio de Interior y PolicíaFaride RafulPoder EjecutivoFuerza de Tarea Conjunta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Qué actividades gratuitas tendrá el Centro Histórico de San Salvador durante las Fiestas Agostinas?

Arte, música, baile y recorridos abrirán una agenda diaria pensada para reunir generaciones en espacios emblemáticos

¿Qué actividades gratuitas tendrá el Centro Histórico de San Salvador durante las Fiestas Agostinas?

Panamá busca convertirse en el principal socio de India en América Latina

Durante la visita oficial a Nueva Delhi, el canciller Javier Martínez-Acha invitó a India a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá

Panamá busca convertirse en el principal socio de India en América Latina

El mercado de alimentos para mascotas en El Salvador alcanzó los 95 millones en 2025 y sigue al alza

Entre enero y mayo de 2026, el país registró adquisiciones por USD 37.8 millones en importaciones de este producto, con México y Guatemala como principales proveedores del período

El mercado de alimentos para mascotas en El Salvador alcanzó los 95 millones en 2025 y sigue al alza

Dos iniciativas en el Congreso de Guatemala buscan extender el pago del impuesto de circulación hasta noviembre o diciembre

El debate se abre con casi 3 millones de automotores en mora, el 44% del padrón, mientras dos proyectos pretenden dar más meses a los usuarios por el alza de combustibles y la canasta básica

Dos iniciativas en el Congreso de Guatemala buscan extender el pago del impuesto de circulación hasta noviembre o diciembre

Doble homicidio en Nicaragua: Asesinan a un padre y su hijo por defender la finca que cuidaban

Dos vidas dedicadas al trabajo de campo fueron segadas de forma violenta en San Ramón, Matagalpa. Antonio Godínez y su hijo Eugenio fueron asesinados a machetazos y balazos dentro de la finca donde laboraban como cuidadores

Doble homicidio en Nicaragua: Asesinan a un padre y su hijo por defender la finca que cuidaban

TECNO

Batería caliente y consumo de datos inusual: las claves para detectar spyware en tu smartphone

Batería caliente y consumo de datos inusual: las claves para detectar spyware en tu smartphone

Android 17 llega a Motorola: estos son los primeros celulares en recibir la actualización

El código QR con el que puedes conectarte a cualquier red WiFi sin necesidad de contraseña

Paso a paso para activar el modo Vengadores: Doomsday en WhatsApp

Descarga ya este juego gratis para tu Nintendo Switch: US Conflict - Tank Battles

ENTRETENIMIENTO

Lena Headey recuerda la furia de los fans por la escena de desnudo en ‘Game of Thrones’: “Me sorprendió esa idea de que había engañado a la audiencia”

Lena Headey recuerda la furia de los fans por la escena de desnudo en ‘Game of Thrones’: “Me sorprendió esa idea de que había engañado a la audiencia”

Mia Khalifa multiplica su fortuna tras apostar por España en la final del Mundial 2026: “Estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy”

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

Sharon Stone revela romance con un hombre de 38 años cuando tenía 19: “Él se habría casado conmigo”

Harry Styles cancela a última hora su concierto en São Paulo: esta es la razón

MUNDO

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

Un error de planificación energética podría quintuplicar los apagones para 2050, alerta el MIT

Trump se mostró dispuesto a dialogar con Hezbollah para apoyar las negociaciones entre Líbano e Israel

Se advierte a los viajeros que un error al hacer la maleta podría costar hasta 10 años de prisión y multas de USD 15.000

Trump dijo que “se ocupará” de los hutíes si bloquean los puertos saudíes y aseguró que la campaña en Irán no ha terminado