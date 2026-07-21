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Honduras registra más de 23 mil deportados en seis meses y mantiene una de las mayores presiones migratorias del Triángulo Norte

La cifra que refleja la magnitud del fenómeno migratorio que continúa marcando al Triángulo Norte de Centroamérica

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La migración en Honduras equivale en ese período a cerca de cinco personas deportadas por hora y refuerza las exigencias de reintegración. REUTERS/Yoseph Amaya
La migración en Honduras equivale en ese período a cerca de cinco personas deportadas por hora y refuerza las exigencias de reintegración. REUTERS/Yoseph Amaya

La migración en Honduras sigue entre los principales desafíos sociales y económicos de la región. Entre el 1 de enero y el 26 de junio, el país registró 23,420 ciudadanos deportados, un promedio de 132 retornados por día durante los 177 días analizados.

En el caso hondureño, ese ritmo equivale a cerca de cinco personas deportadas por hora durante ese período. El retorno de miles de connacionales plantea exigencias de reintegración para quienes regresan tras intentar establecerse en el extranjero.

En comparación regional, El Salvador informó durante el primer trimestre de 2026 un total de 5,351 ciudadanos retornados desde distintos países, de los cuales 5,033 llegaron procedentes de Estados Unidos. Esa cifra representó un incremento superior al 90% respecto del mismo período del año anterior.

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El impacto de los retornos en Honduras

El retorno de más de 23 mil hondureños en menos de seis meses plantea desafíos para las familias y comunidades receptoras, en especial en materia de empleo, generación de ingresos y acceso a servicios básicos.

Muchos migrantes regresan después de haber invertido recursos económicos para emprender la ruta hacia el norte, mientras otros vuelven tras permanecer meses o años fuera del país. La llegada de retornados obliga a fortalecer programas de atención que permitan una reinserción social y laboral.

Remesas y dinámica regional

La migración también tiene un efecto económico para los países del Triángulo Norte. Mientras miles de personas salen cada año en busca de mejores condiciones de vida, las remesas enviadas desde el extranjero representan una fuente clave de ingresos para millones de hogares.

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Honduras registró más de 20 mil retornos en los primeros seis meses del año. (FOTO: La Prensa)
Honduras registró más de 20 mil retornos en los primeros seis meses del año. (FOTO: La Prensa)

Entre enero y mayo de 2026, Honduras, Guatemala y El Salvador recibieron en conjunto más de USD 20,153 millones en remesas familiares, según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Guatemala concentró la mayor parte de esos recursos, seguida por Honduras y El Salvador.

Guatemala también forma parte de esta dinámica migratoria regional, aunque los datos disponibles varían según la fuente y el período de medición. El país mantiene uno de los mayores volúmenes migratorios del área debido a su población, dado que la migración guatemalteca también tiene un peso en la economía regional por el flujo de remesas familiares.

Cambios en los flujos migratorios

Los flujos migratorios de la región cambiaron durante 2026 debido a mayores controles en las rutas hacia Estados Unidos y México. Datos recopilados por organismos internacionales muestran una reducción en las detenciones de migrantes del Triángulo Norte durante los primeros meses del año, aunque los retornos continúan representando un desafío para los países de origen.

Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos esperan en fila para abordar un autobús en el Centro de Atención al Migrante. REUTERS/Yoseph Amaya
Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos esperan en fila para abordar un autobús en el Centro de Atención al Migrante. REUTERS/Yoseph Amaya

El escenario actual muestra una doble realidad: miles de ciudadanos siguen buscando oportunidades fuera de sus países y las naciones de origen enfrentan el desafío de recibir a quienes son retornados y crear condiciones que reduzcan la necesidad de migrar.

El comportamiento de los flujos migratorios durante el resto de 2026 dependerá tanto de las políticas de control implementadas por los países de destino como de la capacidad de Honduras, Guatemala y El Salvador para generar oportunidades que reduzcan la migración forzada.

Mientras tanto, el retorno de miles de ciudadanos seguirá representando un reto para los sistemas de atención social, el mercado laboral y las economías locales.

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