Nicaragua

Arrestan a un nicaragüense en Texas por transportar vehículos robados hacia la frontera de México

Las unidades, valuadas en miles de dólares y con los números de serie falsificados, fueron recuperadas por la Oficina del Sheriff de Presidio antes de cruzar la frontera

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Bernardo Espinoza, de 55 años y de origen nicaragüense, detenido en el Condado de Presidio tras ser descubierto transportando camionetas robadas con destino a México (Cortesía: Presidio County Sheriff's Office).
Bernardo Espinoza, de 55 años y de origen nicaragüense, detenido en el Condado de Presidio tras ser descubierto transportando camionetas robadas con destino a México (Cortesía: Presidio County Sheriff's Office).

Un operativo desplegado por la Oficina del Sheriff del Condado de Presidio concluyó con la detención de Bernardo Espinoza, un ciudadano nicaragüense de 55 años, tras ser interceptado mientras transportaba tres camionetas robadas en un remolque comercial con destino directo hacia la frontera con México.

La intervención policial tuvo lugar en el marco de una revisión de tránsito rutinaria sobre la carretera que conduce directamente hacia la ciudad fronteriza de Ojinaga, en el estado de Chihuahua.

Durante el patrullaje de supervisión, los agentes del condado advirtieron claras anomalías en la unidad de transporte, entre las cuales destacaba la exhibición de placas temporales vencidas. Esta irregularidad inicial motivó a las fuerzas del orden a detener el camión para efectuar un registro detallado.

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Al momento de inspeccionar la carga transportada, los agentes de la Oficina del Sheriff descubrieron tres vehículos de modelo reciente: una Toyota RAV4 (2025), una Toyota Land Cruiser (2024) y una Toyota Tacoma (2015).

Al realizar la verificación de las series y el cotejo de datos con las bases del sistema nacional, se confirmó que los tres automotores contaban con reporte de robo activo en el área metropolitana de Houston, Texas, y exhibían alteraciones visibles en sus Seriales de Identificación Vehicular (VIN).

Las tres camionetas Toyota recuperadas por las autoridades de Texas contaban con reporte de robo en Houston y seriales (VIN) falsificados (Cortesía: Presidio County Sheriff's Office).
Las tres camionetas Toyota recuperadas por las autoridades de Texas contaban con reporte de robo en Houston y seriales (VIN) falsificados (Cortesía: Presidio County Sheriff's Office).

Ante el hallazgo, las autoridades locales procedieron con la recuperación y decomiso de las tres unidades robadas. Asimismo, incautaron el cabezal y el remolque utilizados por el sospechoso para llevar a cabo la operación ilícita.

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La investigación policial contó con el apoyo estratégico de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), acción conjunta que logró evitar que el cargamento lograra cruzar la divisoria internacional hacia territorio mexicano.

¿Qué delito va a cumplir el nicaragüense en los Estados Unidos?

A nivel penal dentro del estado de Texas, el nicaragüense fue formalmente imputado y procesado por la presunta comisión de dos tipos de infracciones de carácter grave:

  • Uso No Autorizado de un Vehículo Motorizado (UUMV): El acusado enfrenta tres cargos independientes (uno por cada camioneta recuperada). Bajo el artículo 31.07 del Código Penal de Texas, esta figura jurídica penaliza estrictamente a cualquier individuo que opere, traslade o tenga en su posesión un vehículo sin el consentimiento formal y legítimo de su propietario, con absoluta independencia de si participó de manera directa en el atraco inicial o no.
  • Manipulación de Números de Identificación Vehicular (VIN): Se le imputa un cargo por la alteración, falsificación o supresión deliberada de las series alfanuméricas impresas de fábrica con el fin de ocultar la procedencia ilícita de los bienes.

Dentro del marco legal que rige en el estado de Texas, el Uso No Autorizado de un Vehículo constituye formalmente un delito grave de cárcel estatal (State Jail Felony). Por su parte, la alteración, adulteración o posesión de bienes con el número VIN modificado está tipificada legalmente como un delito menor Clase A (Class A Misdemeanor).

Infografía con edificio, globo, hombre esposado, piezas de vehículos, automóviles, persona junto a motor, mazo, escudo del Departamento de Justicia, avión y escudo de ICE.
Una infografía detalla el proceso penal, las sanciones estatales de hasta siete años de prisión y las posibles consecuencias federales y migratorias para un ciudadano nicaragüense acusado en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de ser declarado culpable durante el juicio estatal y si el juez decreta que deba cumplir las sanciones de manera consecutiva, Espinoza podría enfrentar hasta 7 años de prisión en instalaciones del estado de Texas, además del pago de multas que ascienden a $34,000 dólares.

Debido a la naturaleza transfronteriza del trasiego de vehículos robados desde Houston hacia la frontera con México, las autoridades competentes no descartan la formulación de cargos adicionales en el fuero federal por el delito de tráfico internacional de propiedad robada. De tomar el caso el Departamento de Justicia de EE. UU., el procesado podría enfrentar condenas adicionales en una penitenciaría federal.

Al término de cualquier condena privativa de libertad, el ciudadano nicaragüense quedará inmediatamente a disposición de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su posterior proceso sumario de deportación.

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