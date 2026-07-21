República Dominicana

República Dominicana se convierte en el quinto país de América Latina en alcanzar la meta de Hambre Cero, según la FAO

El informe SOFI 2026 confirma que la nación caribeña logró salir del mapa mundial del hambre, gracias a programas sociales, aumento de la producción agrícola y colaboración institucional

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Autoridades y representantes gubernamentales durante la rueda de prensa en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, donde se anunció que la República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero reconocida por la FAO (Cortesía: Presidencia RD).
Autoridades y representantes gubernamentales durante la rueda de prensa en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, donde se anunció que la República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero reconocida por la FAO (Cortesía: Presidencia RD).

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció este 21 de julio que la República Dominicana ha alcanzado la meta de Hambre Cero, tras reducir la prevalencia de subalimentación a menos del 2.5% y salir oficialmente del mapa mundial del hambre.

El anuncio se realizó en a través de una conferencia de prensa divulgada esta mañana, en la que se presentaron los resultados del informe SOFI 2026 y se destacó el impacto de las políticas públicas impulsadas por el gobierno dominicano.

Según informó la FAO, la República Dominicana se convierte en el quinto país de América Latina en lograr este hito, junto a Brasil, Costa Rica, Uruguay y Guyana.

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En la presentación oficial, el director general de la organización, Qu Dongyu, resaltó: “La República Dominicana ha bajado del umbral del 2.5% de prevalencia de subalimentación de la FAO y ha salido del mapa del hambre. Felicitaciones”.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anuncia el histórico reconocimiento de la FAO a la República Dominicana por sus avances en seguridad alimentaria, logrando la meta de Hambre Cero bajo la gestión del presidente Luis Abinader.

El funcionario también subrayó la importancia de la voluntad política y la coordinación para alcanzar resultados sostenibles.

“No importa si eres un país grande o pequeño, lo que cuenta es el compromiso político firme del presidente, de los ministros, de los agricultores, de las ONG y de toda la sociedad para luchar juntos contra el hambre y con políticas confiables”, sostuvo Dongyu. El mensaje fue divulgado en la rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional, en presencia de representantes del gabinete gubernamental, organismos internacionales y medios de comunicación.

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El presidente Abinader resalta el trabajo conjunto y la autosuficiencia alimentaria

Durante la conferencia, el presidente Luis Abinader destacó el esfuerzo colectivo que permitió este resultado. “¿Qué presidente puede estar más contento que con un indicador económico como Hambre Cero?”, expresó.

El jefe de Estado recordó que el país ha fortalecido la coordinación entre los organismos responsables de la adquisición y distribución de productos agrícolas, lo cual permitió responder con agilidad ante excedentes o déficits de producción.

Abinader agradeció el apoyo de la FAO y recalcó el compromiso de su administración con la continuidad de las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria. “Esto no es solamente un logro del Gobierno o de un ministerio. Este es un logro de todos, especialmente del sector agropecuario y de nuestros productores”, afirmó el presidente.

El mandatario también celebró que la República Dominicana produce el 85% de los alimentos que consume y subrayó la importancia de seguir mejorando tanto la cantidad como la calidad nutricional de los alimentos.

El presidente Luis Abinader durante su intervención en la rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se anunció el reconocimiento de la FAO a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero (Cortesía: Presidencia RD).
El presidente Luis Abinader durante su intervención en la rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se anunció el reconocimiento de la FAO a la República Dominicana por alcanzar la meta de Hambre Cero (Cortesía: Presidencia RD).

Políticas públicas y estrategias para el logro de Hambre Cero

De acuerdo con los datos presentados por la FAO y confirmados por el Gobierno dominicano, el país logró una reducción sostenida de la subalimentación desde agosto de 2020, alcanzando el mínimo histórico actual. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, atribuyó este avance a un conjunto de políticas integrales: “Combatir el hambre es, en esencia, un acto de profundo humanismo”, declaró el funcionario durante la rueda de prensa.

Entre las medidas implementadas se destacan el fortalecimiento del financiamiento agrícola a tasa cero, la inversión en infraestructura productiva y vial, la tecnificación del sector agropecuario y la entrega de títulos de propiedad a pequeños y medianos productores, factores que, según el ministerio, han fortalecido la seguridad jurídica y ampliado el acceso al financiamiento en zonas rurales.

El ministro Paliza subrayó que solo en 2025, la producción agropecuaria nacional alcanzó los 347 millones de quintales, lo que representa un crecimiento del 5.6% respecto al año anterior. Además, se ampliaron los subsidios a combustibles y fertilizantes para mitigar los efectos de los conflictos geopolíticos internacionales, como la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania.

Gráfico oficial de la FAO que muestra la reducción de la prevalencia de desnutrición en la República Dominicana por debajo del 2.5%, indicador que permitió al país salir del mapa mundial del hambre.
Gráfico oficial de la FAO que muestra la reducción de la prevalencia de desnutrición en la República Dominicana por debajo del 2.5%, indicador que permitió al país salir del mapa mundial del hambre.

La FAO y del Gobierno dominicano enfatizaron que el papel de los programas sociales en la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. El programa de alimentación escolar, por ejemplo, beneficia a 2.1 millones de estudiantes con desayuno, almuerzo y merienda, e incorpora a productores locales como proveedores. Asimismo, el programa Aliméntate duplicó el número de beneficiarios y el monto de las transferencias, llegando a 1,49 millones de hogares.

El Bono Gas brinda acceso a gas licuado a 1.3 millones de personas, mientras que los comedores económicos pasaron de 35 a 163 establecimientos en el periodo reciente, ofreciendo diariamente 180 mil raciones gratuitas de alimentos cocidos. Se suman mercados de productores, bodegas móviles y ferias agropecuarias, destinados a facilitar el acceso a alimentos frescos y de calidad en todo el territorio.

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