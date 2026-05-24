El Salvador

El Salvador: El MAG despliega brigadas para proteger el hato ganadero ante la sequía

La institución informó sobre una operación enfocada en vigilancia veterinaria, distribución de alimentos y controles de salud animal, con énfasis en la región oriental, donde buscan mitigar los efectos de la escasez y las altas temperaturas

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Más de 30 brigadas del MAG de El Salvador trabajan para proteger el hato ganadero ante la sequía y las olas de calor. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)
Más de 30 brigadas del MAG de El Salvador trabajan para proteger el hato ganadero ante la sequía y las olas de calor. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

El viceministro ad honorem del MAG de El Salvador, Óscar Domínguez, informó el 22 de mayo que la cartera mantiene desplegadas más de 30 brigadas para proteger el hato ganadero durante la sequía y las olas de calor, una estrategia que combina vigilancia epidemiológica, vacunación, asistencia clínica y entrega de alimento para reducir el impacto climático sobre la productividad pecuaria y la seguridad alimentaria del país.

En ese operativo, el ministerio ya distribuyó más de 130 toneladas de bagazo de caña en la zona oriental, según explicó Domínguez en un mensaje público. La entrega está dirigida a ganaderos vulnerables y busca compensar la escasez de forraje en las últimas semanas.

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El funcionario señaló que las brigadas continúan en territorio “trabajando sin pausa para proteger la salud y productividad del hato nacional”. Añadió que la respuesta se concentra en los efectos de la actual temporada de sequía y de las altas temperaturas sobre las unidades productivas.

El plan del MAG combina alimentación, vacunación y vigilancia contra enfermedades

La respuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería incluye vigilancia activa contra el gusano barrenador, identificado por Domínguez como GBG. Según el viceministro, el personal intensificó la inspección de animales, la curación de heridas y la divulgación técnica para frenar la diseminación de esa plaga.

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El Ministerio de Agricultura y Ganadería distribuyó más de 130 toneladas de bagazo de caña en la zona oriental para mitigar la escasez de forraje. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería distribuyó más de 130 toneladas de bagazo de caña en la zona oriental para mitigar la escasez de forraje. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

El plan también prioriza la inmunización contra la clostridiosis. Domínguez sostuvo que el calor favorece la proliferación bacteriana y que el estrés térmico provoca inmunosupresión, una combinación que eleva el riesgo de brotes y obliga a actuar de manera anticipada en campo.

La asistencia clínica integral es otro de los ejes de trabajo. Según Domínguez, las brigadas aplican sueros, vitaminas y desparasitantes para fortalecer al ganado expuesto a la sequía.

El operativo suma medidas de bioseguridad y monitoreo sanitario en las explotaciones pecuarias. De acuerdo con el viceministro, también se realizan pruebas serológicas para detectar enfermedades de forma oportuna.

El ministerio pidió a los productores reforzar el manejo del ganado durante la sequía

Domínguez llamó a los ganaderos a seguir recomendaciones técnicas para sostener la alimentación animal. Entre ellas mencionó complementar la dieta con minerales, melaza y concentrado, además de mantener buenas prácticas de manejo.

La estrategia pecuaria incluye vacunación, vigilancia epidemiológica, asistencia clínica y entrega de alimentos para contrarrestar el impacto climático en la productividad. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)
La estrategia pecuaria incluye vacunación, vigilancia epidemiológica, asistencia clínica y entrega de alimentos para contrarrestar el impacto climático en la productividad. (Cortesía: Viceministro Ad-Honorem del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez)

“La prevención es nuestra principal herramienta para proteger la productividad nacional”, afirmó Domínguez. En otro mensaje, también pidió “unir esfuerzos” ante la situación global y los pronósticos climatológicos para la región.

El enfoque del MAG se inscribe en las funciones que el propio ministerio define para el sector agropecuario salvadoreño: formular y ejecutar políticas para el desarrollo sostenible de las áreas agropecuaria, forestal y pesquera; garantizar la soberanía y seguridad alimentaria; impulsar la competitividad de los productores; y proteger la salud del ganado y los cultivos.

Según la descripción institucional incluida en el texto fuente, esas tareas abarcan programas de seguridad alimentaria, acciones de sanidad agropecuaria, promoción de tecnología y adaptación al cambio climático, además de iniciativas de desarrollo rural para reducir la brecha económica entre el campo y las zonas urbanas.

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