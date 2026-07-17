Guatemala

Coreano prende fuego su casa y se lanza desde el segundo nivel durante un desalojo judicial en Guatemala

El inquilino Juno Soo Kim Lee roció combustible en el inmueble, lo encendió y, acorralado en el segundo nivel, se arrojó al vacío, fue llevado crítico al Roosevelt y murió poco después

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Los Bomberos Voluntarios controlaron el incendio en Mixco, Guatemlaa y trasladaron a la víctima en estado crítico al Hospital Roosevelt.
Un desalojo judicial en el municipio de Mixco, Guatemala, terminó cuando Juno Soo Kim Lee prendió fuego a la vivienda que habitaba. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Un operativo de desalojo judicial terminó en tragedia, cuando un ciudadano de origen coreano, identificado como Juno Soo Kim Lee, le prendió fuego a la vivienda que habitaba y luego se lanzó desde el segundo nivel en un intento desesperado por escapar de las llamas que él mismo provocó.

El incidente ocurrió este jueves 16 de julio en un inmueble ubicado en la 12 calle y 3a. avenida, de la zona 3 del municipio de Mixco en Guatemala.

El desalojo

Todo empezó cuando, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público se presentaron en el lugar para ejecutar una orden de desalojo legal.

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Sin embargo, al momento en que las autoridades tocaron a la puerta y notificaron la medida, Kim Lee reaccionó con alteración, empezó a gritar y se encerró dentro de la residencia.

De acuerdo con el reporte de las fuerzas de seguridad, los agentes policiales intentaron dialogar y negociar con el extranjero durante varios minutos para que saliera del domicilio de forma pacífica y evitar el uso de la fuerza. Pese a las peticiones, el inquilino se negó por completo a cooperar con las autoridades.

En un momento de desesperación, Kim Lee esparció gasolina en las distintas habitaciones del inmueble y le prendió fuego. Las llamas se propagaron con rapidez por toda la estructura, atrapando al hombre en el segundo nivel de la vivienda, donde inicialmente creyó que estaría a salvo del peligro.

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Sin embargo, al sentir la fuerza de las llamas, ya no pudo soportar y tomó una decisión extrema.

Se lanza desde el segundo nivel

Vecinos y transeúntes captaron en video los dramáticos momentos. En las imágenes se observa cómo el humo espeso salía de la casa mientras el ciudadano coreano, acorralado por el fuego y el calor extremo, buscaba una salida en el área del balcón. Ante la imposibilidad de que los cuerpos de socorro o los agentes lo rescataran debido a la intensidad de las llamas, Kim Lee se colgó de la estructura y terminó lanzándose al vacío.

El ciudadano coreano quedó atrapado en el segundo nivel de la casa y buscó una salida desde el balcón entre humo y llamas. Luego se lanzó desde un segundo nivel. (Redes Sociales)

Varias unidades de los Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar para sofocar el siniestro y evitar que se extendiera a las viviendas vecinas. Los paramédicos atendieron de urgencia a la víctima en el lugar y la trasladaron en estado crítico hacia el Hospital Roosevelt.

“Agradecemos a la población por el llamado y la efectividad al explicar qué era lo que estaba sucediendo, ya que esto hizo a que se enviaran las suficientes unidades, junto a personal capacitado”, indicaron los Bomberos Voluntarios.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos del centro asistencial por salvarle la vida y de la atención prehospitalaria brindada por los socorristas, el extranjero falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de los golpes sufridos por la caída y las quemaduras en su cuerpo.

Los Bomberos Voluntarios controlaron el incendio en Mixco, Guatemlaa y trasladaron a la víctima en estado crítico al Hospital Roosevelt.
Juno Soo Kim Lee murió minutos después de ingresar al hospital y el Ministerio Público y la PNC iniciaron una investigación. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles de este trágico hecho que ha conmocionado a los vecinos del sector.

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