República Dominicana

La vicepresidenta Raquel Peña confirma la participación dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana

En una visita oficial a España, la funcionaria ratificó en la capital el respaldo del país al encuentro previsto para el 4 y 5 de noviembre de 2026, con líderes de 22 naciones

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Raquel Peña confirmó en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Raquel Peña confirmó en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La vicepresidenta Raquel Peña confirmó este jueves en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026, una cita que reunirá a mandatarios de 22 países y coincidirá con el 35 aniversario del primer encuentro celebrado en 1991.

La decisión se enmarca en la agenda oficial que desarrolla Peña en España para ampliar la cooperación y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.

La cumbre se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad” y estará enfocada en fortalecer la cooperación, la educación y el diálogo político.

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Durante su visita, la vicepresidenta se reunió con Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. En ese encuentro avanzaron las conversaciones para explorar una aplicación piloto en República Dominicana del Modelo 4T, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Peña destacó la importancia de la presencia dominicana en uno de los principales espacios de concertación política de la región, donde los representantes nacionales analizan desafíos compartidos y acuerdan iniciativas de cooperación. La participación, indicó el gobierno, refleja el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader con el diálogo multilateral y la construcción de alianzas para el desarrollo del país.

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Cuatro siluetas de ejecutivos en una oficina con vista a Madrid. Dos parejas estrechan las manos. Íconos flotantes muestran engranajes, gráfico de barras y edificios.
La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a mandatarios de 22 países el 4 y 5 de noviembre de 2026, en el 35 aniversario del primer encuentro de 1991. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Modelo 4T busca elevar la productividad de las mipymes y abrir mercados

El posible proyecto piloto del Modelo 4T fue uno de los ejes de la reunión con la CEOE y el CEIB. Ambas partes señalaron que su implementación abriría oportunidades para elevar la productividad de las mipymes dominicanas y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La metodología se organiza en cuatro dimensiones: Talento, Territorio, Transformación y Tracción. Su aplicación permite identificar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado para ampliar las capacidades de las empresas.

El gobierno dominicano planteó que una eventual ejecución piloto contribuiría al fortalecimiento de un sector clave para la generación de empleos y la dinamización de la economía nacional. La conversación formó parte de una agenda centrada en cooperación económica y empresarial.

La agenda en Madrid incluyó una visita institucional a la Real Academia Española

Más tarde, Peña realizó una visita institucional a la Real Academia Española, donde fue recibida por Juan Luis Cebrián, académico de número de la institución, fundador y primer director del diario El País. El recorrido duró aproximadamente una hora.

Una mujer habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con el texto 'XXX Cumbre Iberoamericana 2026'. Varios periodistas con cámaras y videocámaras registran el evento.
La Cumbre Iberoamericana se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad” y pondrá el foco en la cooperación, la educación y el diálogo político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la visita conoció distintos espacios de la academia, entre ellos su biblioteca, uno de los principales centros de conservación y consulta del patrimonio bibliográfico en lengua española. La actividad sirvió para poner en valor el trabajo de la RAE en el estudio y cuidado del español y el vínculo cultural que une a República Dominicana con la comunidad hispanohablante.

En el recorrido también participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful Tejada, y Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

España ejercerá la Secretaría Pro Tempore de la próxima cumbre y tendrá a su cargo la organización de los trabajos y de las declaraciones oficiales, con foco en la modernización del sistema iberoamericano y en reforzar la proyección conjunta de la región.

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