La vicepresidenta Raquel Peña confirma la participación dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana

La vicepresidenta Raquel Peña confirmó este jueves en Madrid la participación de República Dominicana en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026, una cita que reunirá a mandatarios de 22 países y coincidirá con el 35 aniversario del primer encuentro celebrado en 1991.
La decisión se enmarca en la agenda oficial que desarrolla Peña en España para ampliar la cooperación y estrechar los vínculos económicos entre ambos países.
La cumbre se celebrará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad” y estará enfocada en fortalecer la cooperación, la educación y el diálogo político.
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Durante su visita, la vicepresidenta se reunió con Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. En ese encuentro avanzaron las conversaciones para explorar una aplicación piloto en República Dominicana del Modelo 4T, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Peña destacó la importancia de la presencia dominicana en uno de los principales espacios de concertación política de la región, donde los representantes nacionales analizan desafíos compartidos y acuerdan iniciativas de cooperación. La participación, indicó el gobierno, refleja el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader con el diálogo multilateral y la construcción de alianzas para el desarrollo del país.
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El Modelo 4T busca elevar la productividad de las mipymes y abrir mercados
El posible proyecto piloto del Modelo 4T fue uno de los ejes de la reunión con la CEOE y el CEIB. Ambas partes señalaron que su implementación abriría oportunidades para elevar la productividad de las mipymes dominicanas y facilitar su acceso a nuevos mercados.
La metodología se organiza en cuatro dimensiones: Talento, Territorio, Transformación y Tracción. Su aplicación permite identificar prioridades y coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado para ampliar las capacidades de las empresas.
El gobierno dominicano planteó que una eventual ejecución piloto contribuiría al fortalecimiento de un sector clave para la generación de empleos y la dinamización de la economía nacional. La conversación formó parte de una agenda centrada en cooperación económica y empresarial.
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La agenda en Madrid incluyó una visita institucional a la Real Academia Española
Más tarde, Peña realizó una visita institucional a la Real Academia Española, donde fue recibida por Juan Luis Cebrián, académico de número de la institución, fundador y primer director del diario El País. El recorrido duró aproximadamente una hora.
En la visita conoció distintos espacios de la academia, entre ellos su biblioteca, uno de los principales centros de conservación y consulta del patrimonio bibliográfico en lengua española. La actividad sirvió para poner en valor el trabajo de la RAE en el estudio y cuidado del español y el vínculo cultural que une a República Dominicana con la comunidad hispanohablante.
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En el recorrido también participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful Tejada, y Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
España ejercerá la Secretaría Pro Tempore de la próxima cumbre y tendrá a su cargo la organización de los trabajos y de las declaraciones oficiales, con foco en la modernización del sistema iberoamericano y en reforzar la proyección conjunta de la región.
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