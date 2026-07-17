Guatemala

Guatemala anticipa alzas en los combustibles por la tensión en Medio Oriente

Álvaro Gonzales Ricci señaló que el repunte del crudo, hasta 78 dólares por barril, ya se refleja en las estaciones de servicio y podría trasladarse a otros precios de la economía guatemalteca

Guardar
Google icon
Estación de servicio con un empleado surtiendo combustible a un coche oscuro. Bombas de gasolina, un cartel de precios y un segundo coche al fondo.
El Banco de Guatemala advirtió que los combustibles en Guatemala suben por la prolongación del conflicto en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro Gonzales Ricci, advirtió que los precios de los combustibles en Guatemala experimentan incrementos debido a la prolongación de la guerra en el Medio Oriente. Esta situación ya se refleja en las estaciones de servicio de la capital, donde el aumento más pronunciado se observa en el diésel.

Gonzales Ricci explicó que la volatilidad internacional responde al cese del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, así como a los recientes bombardeos en la región.

El presidente del Banguat detalló: “Hemos visto un aumento, pues claramente, el memorando de entendimiento que se había firmado entre Estados Unidos e Irán ya no está vigente, ya no funcionó. Hemos visto bombardeos. Irán dijo que iba a cerrar otra vez el estrecho de Ormuz, Trump está poniendo el bloqueo también para que no pasen barcos. Eso ya se vio reflejado en el precio del petróleo”.

PUBLICIDAD

El precio internacional del crudo alcanzó recientemente los 78 dólares por barril, según datos del propio Gonzales Ricci. Aunque estos valores no llegan a los máximos registrados en meses anteriores, el funcionario subrayó que “otra vez ya subió un poco y eso se va a trasladar al costo de los combustibles”. En Guatemala, el incremento en los combustibles tiene un impacto inmediato en indicadores inflacionarios clave.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, aseguró que la tensión en Medio Oriente afectará directamente en los precios de los combustibles. (La Red)

Inflación y política económica en Guatemala

La inflación en Guatemala se sitúa actualmente en 2,27%, por debajo del límite inferior de la meta fijada por el Banco de Guatemala. Según el presidente del Banguat, este margen permite evitar acciones inmediatas de política monetaria.

PUBLICIDAD

“Creemos en el banco que va a ser un efecto transitorio, así que no nos queda más que esperar a ver si esto se soluciona o sigue para poder tomar las medidas necesarias”, indicó Gonzales Ricci.

En el ámbito fiscal, las autoridades evalúan el impacto sobre la canasta básica y la necesidad de medidas adicionales. El Ejecutivo ha señalado que, por el momento, no prevé implementar un nuevo subsidio a los combustibles, tras el vencimiento del apoyo temporal aprobado por el Congreso mediante el Decreto 11-2026 el pasado 2 de julio. Este subsidio había permitido una rebaja de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior.

Fin del subsidio y suba acelerada de precios

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras el fin del subsidio los precios de referencia vigentes permanecieron hasta agotar existencias, para luego volver gradualmente a los valores normales de mercado. Sin embargo, la eliminación del beneficio coincidió con un aumento acelerado en las tarifas.

El precio internacional del crudo llegó a 78 dólares por barril y el Banguat anticipó su traslado al costo de los combustibles en Guatemala.
El Ministerio de Energía y Minas informó que, tras el fin del subsidio, el diésel costaba Q27.29 y las gasolinas Q31.09 y Q32.09 por galón en el área metropolitana. (Ministerio de Energía y Minas)

El último reporte oficial del MEM, divulgado el 30 de junio, establecía que el diésel costaba Q27.29 por galón, la gasolina regular Q31.09 y la superior Q32.09 en la región metropolitana.

Actualmente, los precios han escalado hasta Q40.00 por galón en algunas estaciones de servicio de la capital, de acuerdo con un relevamiento de Infobae. Este jueves 16 de julio se detectaron aumentos de hasta Q2.01 para el diésel, mientras que las gasolinas registran subas de Q0.02 a Q0.53 según la marca y ubicación de las expendedoras.

Efecto inmediato en la economía

El principal motivo de alarma, según Gonzales Ricci, radica en que el costo de los combustibles tiende a trasladarse de forma inmediata a otros productos y servicios, lo que podría presionar la inflación en los próximos meses.

“La política monetaria no tomará ninguna medida en el corto plazo. Imagino que dentro de la política fiscal esperarán a ver qué va a pasar con el precio de los combustibles, ya que esto impacta a la inflación y la inflación impacta a la canasta básica”, concluyó el presidente del Banco de Guatemala.

Temas Relacionados

GuatemalaPrecio GasolinaInflaciónConflicto en el Medio OrienteSubsidioCombustibles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Autoridades buscan fortalecer la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros en los que se ven involucrados los motociclistas

Aumenta la cantidad de motocicletas en las avenidas de Panamá, de la mano de los accidentes viales

Deuda pública de El Salvador sube 2.4% y llega a USD 34,630.96 millones

El saldo aumentó en USD 823.85 millones entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central de Reserva, tras cerrar 2025 en USD 33,807.11 millones. La deuda interna supera la externa

Deuda pública de El Salvador sube 2.4% y llega a USD 34,630.96 millones

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el consumo y abre oportunidades para las exportaciones de Guatemala

El torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá elevó la demanda de alimentos, bebidas, empaques, higiene y vestuario, rubros en los que las firmas del país ya venden al exterior, según Agexport

La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el consumo y abre oportunidades para las exportaciones de Guatemala

La historia de un agricultor en el exilio: José García y su huida de la dictadura nicaragüense

La vida de un opositor nicaragüense, marcada por la persecución y el trabajo rural, terminó violentamente en Honduras, donde buscó protección tras años de represión

La historia de un agricultor en el exilio: José García y su huida de la dictadura nicaragüense

Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Durante la conmemoración del 161 aniversario de la institución, la presidenta de la República recibió el máximo reconocimiento honorífico y anunció una directriz para ampliar la atención de emergencias mediante el fortalecimiento del servicio prehospitalario

Laura Fernández es nombrada Primera Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

TECNO

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

ENTRETENIMIENTO

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

“Sabes que siempre te quise, ¿verdad?”: cuando Simon Pegg se confesó con Carrie Fisher en Star Wars

Jessica Alba se suma al elenco de la nueva adaptación de ’13 Going on 30′ de Netflix

“La fama implicaba vivir observada, deseada y juzgada”: el día que Marilyn Monroe habló sobre la exposición mediática

MUNDO

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Quiénes son los estadounidenses que continúan detenidos en Irán tras la liberación de una ciudadana con doble nacionalidad

Ucrania entierra a sus soldados desconocidos mientras las familias esperan su identificación

La Casa Blanca aseguró que Irán sigue interesado en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos pese a la escalada militar

48 grados, trabajos de madrugada y refugios para pájaros: así se vive en la ciudad más calurosa del mundo

Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá: varias ciudades registran niveles peligrosos de contaminación