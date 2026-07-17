Guatemala anticipa alzas en los combustibles por la tensión en Medio Oriente

El Banco de Guatemala advirtió que los combustibles en Guatemala suben por la prolongación del conflicto en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro Gonzales Ricci, advirtió que los precios de los combustibles en Guatemala experimentan incrementos debido a la prolongación de la guerra en el Medio Oriente. Esta situación ya se refleja en las estaciones de servicio de la capital, donde el aumento más pronunciado se observa en el diésel.

Gonzales Ricci explicó que la volatilidad internacional responde al cese del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, así como a los recientes bombardeos en la región.

El presidente del Banguat detalló: “Hemos visto un aumento, pues claramente, el memorando de entendimiento que se había firmado entre Estados Unidos e Irán ya no está vigente, ya no funcionó. Hemos visto bombardeos. Irán dijo que iba a cerrar otra vez el estrecho de Ormuz, Trump está poniendo el bloqueo también para que no pasen barcos. Eso ya se vio reflejado en el precio del petróleo”.

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El precio internacional del crudo alcanzó recientemente los 78 dólares por barril, según datos del propio Gonzales Ricci. Aunque estos valores no llegan a los máximos registrados en meses anteriores, el funcionario subrayó que “otra vez ya subió un poco y eso se va a trasladar al costo de los combustibles”. En Guatemala, el incremento en los combustibles tiene un impacto inmediato en indicadores inflacionarios clave.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, aseguró que la tensión en Medio Oriente afectará directamente en los precios de los combustibles. (La Red)

Inflación y política económica en Guatemala

La inflación en Guatemala se sitúa actualmente en 2,27%, por debajo del límite inferior de la meta fijada por el Banco de Guatemala. Según el presidente del Banguat, este margen permite evitar acciones inmediatas de política monetaria.

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“Creemos en el banco que va a ser un efecto transitorio, así que no nos queda más que esperar a ver si esto se soluciona o sigue para poder tomar las medidas necesarias”, indicó Gonzales Ricci.

En el ámbito fiscal, las autoridades evalúan el impacto sobre la canasta básica y la necesidad de medidas adicionales. El Ejecutivo ha señalado que, por el momento, no prevé implementar un nuevo subsidio a los combustibles, tras el vencimiento del apoyo temporal aprobado por el Congreso mediante el Decreto 11-2026 el pasado 2 de julio. Este subsidio había permitido una rebaja de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior.

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Fin del subsidio y suba acelerada de precios

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras el fin del subsidio los precios de referencia vigentes permanecieron hasta agotar existencias, para luego volver gradualmente a los valores normales de mercado. Sin embargo, la eliminación del beneficio coincidió con un aumento acelerado en las tarifas.

El Ministerio de Energía y Minas informó que, tras el fin del subsidio, el diésel costaba Q27.29 y las gasolinas Q31.09 y Q32.09 por galón en el área metropolitana. (Ministerio de Energía y Minas)

El último reporte oficial del MEM, divulgado el 30 de junio, establecía que el diésel costaba Q27.29 por galón, la gasolina regular Q31.09 y la superior Q32.09 en la región metropolitana.

Actualmente, los precios han escalado hasta Q40.00 por galón en algunas estaciones de servicio de la capital, de acuerdo con un relevamiento de Infobae. Este jueves 16 de julio se detectaron aumentos de hasta Q2.01 para el diésel, mientras que las gasolinas registran subas de Q0.02 a Q0.53 según la marca y ubicación de las expendedoras.

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Efecto inmediato en la economía

El principal motivo de alarma, según Gonzales Ricci, radica en que el costo de los combustibles tiende a trasladarse de forma inmediata a otros productos y servicios, lo que podría presionar la inflación en los próximos meses.

“La política monetaria no tomará ninguna medida en el corto plazo. Imagino que dentro de la política fiscal esperarán a ver qué va a pasar con el precio de los combustibles, ya que esto impacta a la inflación y la inflación impacta a la canasta básica”, concluyó el presidente del Banco de Guatemala.