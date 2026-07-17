El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Un misil iraní con munición de racimo (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El Ejército de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo este viernes por la madrugada, tras una sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones militares iraníes. La tregua alcanzada el mes pasado se convirtió en una serie de ataques y contraataques diarios en Medio Oriente.

Teherán disparó misiles y drones contra bases militares en los países del Golfo Pérsico, incluidas instalaciones en Jordania, Bahréin y Kuwait. Además, se escucharon explosiones en Doha, capital de Qatar, y el Ministerio del Interior local comunicó que un niño resultó herido por metralla. La Guardia Revolucionaria de Irán también informó sobre un ataque “sorpresa” contra la base militar de Al-Tanf en Siria.

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“La Guardia Revolucionaria anuncia un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en la región siria de Al-Tanf en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, escribió la emisora ​​estatal IRIB en Telegram.

El Ministerio de Defensa de Qatar confirmó la interceptación de “varios ataques contra el Estado”, reivindicados por Teherán a través de comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán, difundidos por la agencia Tasnim. Qatar comunicó en la red social X que sus fuerzas armadas estuvieron contrarrestando ataques con misiles, sin ofrecer detalles sobre el alcance de las operaciones ni sobre posibles daños materiales o humanos.

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Un misil es lanzado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (Europa Press/Archivo)

La agencia iraní Fars, también asociada a la Guardia Revolucionaria, aseguró que al menos tres misiles impactaron en la base de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, ubicada en el distrito de Juffair y que apoya las operaciones de defensa de Washington en el Golfo Pérsico. Fuentes de Fars reportaron también ataques directos con drones contra refinerías de petróleo y bases estadounidenses en Bahréin, si bien las autoridades locales no han confirmado esta información. El Ministerio del Interior notificó la activación de sirenas de alarma en el país y recomendó a la población buscar refugio, sin precisar la naturaleza exacta de la amenaza. En paralelo, la agencia oficial IRNA indicó que el ejército iraní atacó con drones destructivos Arash la base de Sakhir en Bahréin, donde, según el medio, había helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses.

En Kuwait, la cartera de Defensa confirmó el bombardeo de Irán durante la madrugada, el cual incluyó el uso de misiles y drones para, según medios vinculados a Teherán, destruir sistemas de radares militares estadounidenses en el país. Las autoridades locales continúan supervisando la situación y evaluando el impacto de los ataques.

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En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció la finalización de otra ronda de “ataques contra Irán para degradar aún más las capacidades militares iraníes”, incluyendo objetivos en la isla de Qeshm y en las cercanías de Bandar Abbas, donde se localiza el principal puerto iraní y bases de la Armada y la Guardia Revolucionaria.

“Las fuerzas estadounidenses, incluidos aviones de combate, drones aéreos y buques de guerra, lanzaron municiones de precisión que alcanzaron decenas de objetivos militares iraníes, como emplazamientos de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas”, detalló el CENTCOM en un comunicado.

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Medios iraníes reportaron que cinco puentes fueron destruidos durante la última ofensiva de Estados Unidos, además de daños en la estación de tren de la ciudad costera de Bandar Khamir y el aeropuerto de Iranshahr, en el sureste del país.

La escalada de tensiones paralizó en gran medida el comercio a través del estrecho de Ormuz, principal ruta marítima mundial para el transporte de petróleo y gas, lo que provocó un aumento en los precios internacionales de la energía. Teherán reanudó el bloqueo del estrecho, mientras que Washington volvió a bloquear los puertos iraníes a partir del miércoles pasado.

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Fuentes citadas por Reuters indicaron que Irán podría presionar a sus aliados hutíes en Yemen para cerrar el Bab al-Mandeb, otro paso estratégico en la desembocadura del mar Rojo, si Washington ataca infraestructura iraní. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump no permitirá acciones hostiles en la zona sin que Irán enfrente consecuencias. “El presidente siempre esta abierto a la diplomacia al mismo tiempo”, agregó Leavitt en conferencia de prensa.

Varias personas se ven en aguas poco profundas mientras un carguero parece fondeado más lejos en el estrecho de Ormuz (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Fuentes iraníes informaron que el objetivo de Irán es consolidar su control sobre Ormuz, aunque no busca una escalada que ponga en riesgo el Memorando de Entendimiento de Islamabad. En Irán, la reanudación de los bombardeos generó inquietud. “Vivir con el temor de que la guerra pueda estallar de nuevo es agotador. No se puede vivir así... Personalmente, quiero que prevalezca la diplomacia”, declaró Mahlegha, funcionaria del gobierno en Teherán, a Reuters.

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(Con información de Reuters y EFE)