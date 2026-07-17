Aerolíneas norteamericanas expanden su apuesta por Costa Rica: anuncian dos nuevas rutas directas desde Estados Unidos

Southwest Airlines abrirá una nueva ruta directa entre Austin, Texas, y San José a partir de marzo de 2027. Crédito: ICT

Costa Rica continúa ampliando su conectividad aérea con Estados Unidos. En menos de 48 horas, las aerolíneas Southwest Airlines y United Airlines confirmaron la apertura de dos nuevas rutas directas hacia el país, una decisión que refuerza el crecimiento del turismo y la confianza de las compañías aéreas en el destino costarricense.

Southwest Airlines confirmó la incorporación de un vuelo estacional entre Austin, Texas, y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, una conexión que comenzará a operar a partir de marzo de 2027.

La nueva ruta tendrá una frecuencia semanal, todos los sábados, y será operada con un Boeing 737 MAX 8, una aeronave con capacidad para 175 pasajeros.

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El anuncio representa una nueva puerta de entrada para los viajeros provenientes del estado de Texas, uno de los mercados con mayor crecimiento en Estados Unidos, y fortalece la estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para atraer más aerolíneas internacionales.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, aseguró que la nueva conexión es resultado del trabajo conjunto entre la institución, AERIS y las autoridades aeroportuarias para fortalecer la conectividad internacional.

Según explicó, la incorporación de nuevas rutas permite acercar a más visitantes al país, impulsar la generación de empleo, atraer inversión y consolidar la confianza de las aerolíneas en Costa Rica como destino turístico.

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Desde Southwest Airlines también destacaron la importancia de la nueva operación. Daniel Jones, vicepresidente de Planificación de Rutas de la compañía, afirmó que la aerolínea se prepara para cumplir 12 años de operaciones en Costa Rica y celebró la posibilidad de sumar una nueva conexión entre Estados Unidos y San José.

Indicó que el nuevo vuelo permitirá que más viajeros estadounidenses experimenten el “Pura Vida”, mientras que los costarricenses tendrán una nueva alternativa para visitar la ciudad de Austin.

El crecimiento de la conectividad no se limita al Valle Central. El ICT y Guanacaste Aeropuerto anunciaron que United Airlines inaugurará una nueva ruta directa entre Washington-Dulles (IAD) y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

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El servicio comenzará el 17 de diciembre de 2026 y operará diariamente durante la temporada alta de fin de año. Los vuelos serán realizados con un Boeing 737 MAX 9, con capacidad para 179 pasajeros, incluidos 20 asientos en clase ejecutiva.

United Airlines inaugurará el 17 de diciembre de 2026 el primer vuelo directo entre Washington-Dulles y Guanacaste. Crédito: ICT

La nueva conexión será el primer vuelo sin escalas entre el área metropolitana de Washington D.C. y Guanacaste, beneficiando a viajeros de Washington, Virginia y Maryland, además de aprovechar la extensa red de conexiones internacionales que United mantiene desde su centro de operaciones en Dulles.

Con esta incorporación, United ampliará aún más su presencia en Costa Rica.

Actualmente la aerolínea ya conecta Guanacaste con Newark/Nueva York, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Houston y Chicago, consolidándose como una de las compañías con mayor oferta de vuelos entre ambos países.

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Tom Kozlowski, gerente senior de planificación de red para Latinoamérica de United Airlines, explicó que la nueva ruta complementará el servicio ya existente entre Washington-Dulles y San José, ofreciendo más opciones para quienes visitan Costa Rica o utilizan el aeropuerto estadounidense como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

Los anuncios llegan en un momento de crecimiento para el turismo costarricense.

De acuerdo con los datos más recientes del ICT, 966,661 turistas estadounidenses ingresaron al país por vía aérea durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 4.1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de visitantes hacia Costa Rica y, según los estudios del Instituto Costarricense de Turismo, sus viajeros permanecen en promedio cerca de diez días en el país.

Estados Unidos aportó más de 966.000 turistas a Costa Rica durante el primer semestre de 2026, consolidándose como el principal mercado emisor. Crédito: ICT

Durante su estadía recorren diferentes regiones en busca de experiencias relacionadas con la naturaleza, parques nacionales, playas, aventura y actividades al aire libre.

Las autoridades consideran que la incorporación de nuevas rutas directas permitirá mantener esa tendencia de crecimiento y ampliar el acceso desde distintos puntos de Estados Unidos, tanto hacia el Valle Central como hacia Guanacaste.