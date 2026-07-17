Hospital General de Bugaba en Panamá: una obra abandonada vuelve a la vida, y ya se entregó en su totalidad al servicio público

La nueva instalación comenzó a recibir pacientes y buscará llegar a su capacidad total en 18 meses para fortalecer la atención sanitaria de más de 170 mil personas en Chiriquí. (Imagen de archivo)

El gobierno de Panamá informó la entrega del Hospital General de Bugaba, una obra que quedó al servicio de más de 170 mil habitantes de Chiriquí y que comenzó a operar el viernes 28 de noviembre, con una apertura por fases que busca llevarlo a su capacidad plena en un plazo de 18 meses.

La inauguración se realizó en noviembre de 2025 y fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo. En ese acto se oficializó la puesta en marcha de un proyecto que había permanecido abandonado durante años, con estructuras deterioradas y una inversión pública ya comprometida.

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Según un posteo de la cuenta oficial del gobierno en X, el nuevo centro hospitalario atiende a residentes del distrito de Bugaba y comunidades vecinas. La publicación lo presentó como una respuesta para acercar la atención médica a quienes más la necesitan.

El hospital funcionará por etapas hasta completar su operatividad

El hospital abrió con un esquema gradual. Durante los primeros 90 días presta servicios de urgencia, área de observación y servicios básicos.

Entre los tres y seis meses comenzará la consulta externa y la hospitalización parcial con 40 camas. Entre los seis y 12 meses entrarán en funcionamiento los quirófanos, el área de maternidad y la Unidad de Cuidados Intensivos.

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El Hospital General de Bugaba comenzó a operar el 28 de noviembre con una apertura por fases hasta alcanzar su capacidad plena en 18 meses. (Imagen retomada de X)

Entre los 12 y 18 meses se habilitarán todas las especialidades, los servicios de TAC y resonancia magnética, y la ampliación hasta 130 camas, con lo que alcanzará el 100% de su operatividad.

El hospital tiene una capacidad total proyectada de 172 camas y está distribuido en dos niveles completamente equipados. En la planta baja se ubican la consulta externa, el laboratorio, el banco de sangre, imagenología, urgencias, farmacia, morgue, patología, administración, docencia y áreas de apoyo como lavandería, almacén, nutrición y dietética, además de edificios de talleres y zona industrial.

También incorpora un nuevo edificio de quimioterapia y hemodiálisis. Ese sector cuenta con 15 sillones para hemodiálisis y 15 sillones para quimioterapia, además de áreas complementarias para ambos servicios.

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La planta alta concentra hospitalización, cirugía y cuidados intensivos

En la planta alta estarán los servicios de hospitalización pediátrica, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía, neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos. El área quirúrgica y ginecobstétrica incluye tres quirófanos modulares y dos salas de parto modulares.

La inauguración del hospital en Panamá fue encabezada en noviembre de 2025 por José Raúl Mulino Quintero y el ministro Fernando Boyd Galindo. REUTERS/Aris Martinez

El complejo también dispone de capilla o sala de oración, residencia médica y oficinas de especialidades. La distribución de camas contempla 13 para neonatología y cuidados intensivos; 26 para medicina interna; 26 para ginecobstetricia; 26 para cirugía; 42 para hospitalización pediátrica; 12 para cirugía y nueve para ginecobstetricia.

Durante el acto inaugural, el ministro de Salud pidió a los residentes de Bugaba que usen, cuiden y valoren la obra. Recordó que cada inversión realizada pertenece al pueblo panameño y no a un partido político ni a una figura en particular.

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La apertura del Hospital General de Bugaba fue presentada por las autoridades como un refuerzo para la atención médica en la provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá, una región conocida por su diversidad geográfica, que abarca playas y manglares en el Golfo de Chiriquí, además del Volcán Barú, de 3,475 metros sobre el nivel del mar, y zonas montañosas de clima fresco como Boquete y Tierras Altas.