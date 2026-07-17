Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

Matt Damon encontró en el reconocimiento de su hija la recompensa más valiosa tras meses de rodaje de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan (Universal Pictures)

Una simple frase de su hija: “Papá, estoy orgullosa de ti”, dio a Matt Damon el mayor reconocimiento de su carrera tras el exigente rodaje de “La Odisea”, según relató el propio actor a la revista PEOPLE.

El estreno mundial de la película dirigida por Christopher Nolan permitió a Damon compartir el resultado de meses de esfuerzo físico y emocional con su familia, marcando un hito en su trayectoria profesional y personal.

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La experiencia de filmar “La Odisea” bajo la dirección de Nolan

Durante la entrevista con PEOPLE, Matt Damon describió el rodaje como una experiencia semejante a una expedición, más que a una producción convencional.

El compromiso de Christopher Nolan con el realismo llevó a Matt Damon y al equipo a filmar en exteriores bajo condiciones extremas (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

El actor y el equipo debieron trabajar en exteriores, soportando bajas temperaturas, lluvia y condiciones adversas. “El rodaje de esta película fue el más difícil y exigente del que he formado parte”, declaró Damon, quien encarna a Odiseo en la nueva adaptación cinematográfica del clásico griego.

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El compromiso de Nolan con el realismo llevó a que las escenas se grabaran en locaciones naturales, muchas de ellas de acceso complicado.

Según PEOPLE, el elenco y el equipo compartieron jornadas extenuantes, una característica habitual en las producciones del director británico. Damon subrayó que la exigencia física y emocional fue mucho mayor que en otros proyectos previos.

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El rol de la familia Damon durante la filmación

La presencia de Luciana Barroso y sus cuatro hijas en el estreno fue clave para Matt Damon, quien valoró el apoyo y sacrificio de su familia durante la producción (REUTERS/Isabel Infantes)

El actor estadounidense, de 55 años, comparte con su esposa Luciana Barroso cuatro hijas: Alexia, Isabella, Gia y Stella. En declaraciones recogidas por PEOPLE, Damon destacó que la presencia de su familia en el estreno londinense de la película tuvo un significado especial. “Fue estupendo porque ellas también tuvieron que sacrificar mucho”, afirmó.

Durante los meses de rodaje, la familia debió adaptarse a las ausencias prolongadas y a los traslados propios de una producción internacional.

Damon relató a PEOPLE que sus hijas viajaron a visitarlo en más de una ocasión, lo que les permitió compartir algunos momentos pese a las exigencias laborales. El actor remarcó que la implicación de su entorno más cercano resultó fundamental para completar el proyecto.

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Una carrera marcada por el esfuerzo y la movilidad

La vida profesional de Damon ha implicado constantes viajes y mudanzas, una dinámica que sus hijas han aprendido a disfrutar y compartir (REUTERS/Mario Anzuoni)

En junio, Damon explicó a PEOPLE que su carrera lo ha llevado a recorrer distintos países y continentes. Según el propio actor, “en nuestra familia somos viajeros experimentados, precisamente porque yo trabajo por todo el mundo. Así que a mis hijas les encanta viajar”.

Esta dinámica familiar ha acompañado a Damon en diversas etapas, permitiéndole equilibrar su vida profesional y personal.

La situación actual de la familia se encuentra en transición, ya que dos de sus hijas han dejado el hogar y las otras dos se aproximan a la adultez. Damon expresó a PEOPLE que procura aprovechar al máximo el tiempo que comparten, consciente de que el “nido vacío” se acerca. El actor considera que estas experiencias compartidas, como el estreno de “La Odisea”, refuerzan los lazos familiares.

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La adaptación de un clásico y la visión de Christopher Nolan

La nueva versión cinematográfica de “La Odisea” apuesta por una puesta en escena realista e intensa, con Damon como protagonista bajo la dirección de Nolan

“La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, representa una nueva interpretación del poema épico atribuido a Homero. El filme adapta la travesía de Odiseo en su regreso a Ítaca, enfrentando desafíos y adversidades que ponen a prueba su ingenio y su resistencia.

Nolan, reconocido por su enfoque visual y narrativo, eligió a Damon como protagonista tras haber trabajado previamente juntos en otros proyectos de alto perfil.

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Según la revista PEOPLE, la elección de Damon como Odiseo obedeció a su versatilidad y capacidad para transmitir tanto vulnerabilidad como determinación. El rodaje incluyó locaciones en Europa y recreó escenarios inspirados en el Mediterráneo antiguo, aportando una dimensión realista a la historia.

Expectativas y recepción de la película

El estreno de “La Odisea” genera gran expectativa tanto en la industria como en el entorno personal de Damon, que valora el respaldo familiar por encima de los elogios mediáticos (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

“La Odisea” llega a los cines este jueves 16 de julio y se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

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El equipo de producción y el reparto han generado expectativas en la industria, tanto por la magnitud del proyecto como por la reputación de Nolan y Damon. La crítica especializada anticipa un debate sobre la fidelidad de la adaptación y las interpretaciones de los personajes principales.

Para Matt Damon, el estreno tiene un valor personal añadido. Más allá del reconocimiento profesional, la reacción de su hija —“Papá, estoy orgullosa de ti”— se convirtió en el punto culminante de toda la experiencia. Según el testimonio recogido por PEOPLE, ese comentario familiar representa la validación más significativa, superando premios y elogios de la industria.

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