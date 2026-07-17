El Salvador registra 783 muertes por siniestros viales hasta el 15 de julio de 2026

La distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El Salvador ha superado los 12,000 siniestros viales en lo que va de 2026, con incrementos en fallecidos y lesionados en todo el país, según el último informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (FONAT) elaborado con datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre el 1 de enero y el 15 de julio se registraron 12,372 incidentes de tránsito, cifra que representa un alza del 11% respecto al mismo periodo del año anterior.

El análisis oficial detalla que 8,534 personas resultaron lesionadas, superando en 1,667 casos lo reportado en 2025. El impacto letal también creció: 783 personas han fallecido en siniestros viales hasta la mitad del año, un aumento del 23% respecto a los primeros siete meses de 2025.

PUBLICIDAD

La distracción del conductor encabeza las causas, con 3,250 accidentes registrados y 257 fallecidos. La invasión de carril y el irrespeto a la distancia reglamentaria también contribuyeron de manera significativa. La velocidad excesiva estuvo presente en 797 siniestros y resultó en 189 muertes.

De acuerdo con el informe del Observatorio, el irrespeto a señales de tránsito y la inexperiencia al volante aparecen como factores recurrentes en la siniestralidad. Las cifras muestran que el promedio diario de incidentes subió de 57 a 65, y el de lesionados de 36 a 44, en comparación con 2025.

(Foto cortesía Comandos de Salvamento)

San Salvador lidera la estadística nacional con 4,129 siniestros viales y 167 fallecidos. Departamentos como Santa Ana, La Libertad y San Miguel reportan también incrementos importantes, mientras que en Morazán y San Vicente la variación fue mínima o negativa. En total, los 14 departamentos experimentaron un aumento combinado de 1,190 siniestros y 147 muertes adicionales respecto al año pasado.

PUBLICIDAD

Perfil de las víctimas y días críticos

El grupo más afectado corresponde a adultos en edad productiva, con 246 fallecidos en colisiones y 126 en atropellos. Los menores de edad y adultos mayores también figuran entre las víctimas, aunque en menor proporción.

El análisis de los tipos de siniestros muestra que las colisiones provocaron el 36% de las muertes, seguidas de los atropellos con el 34% y los choques con casi el 19%. Los fines de semana, especialmente los sábados, presentan los picos más altos de incidentes fatales.

Usuarios vulnerables y motociclistas

El reporte oficial subraya el impacto sobre los llamados usuarios vulnerables. Motociclistas y peatones concentran la mayoría de fallecidos en 2026, con 352 y 270 muertes respectivamente, mientras que los ciclistas suman 20 víctimas. El segmento de motocicletas experimentó la mayor alza: los siniestros de motocicleta aumentaron 31% y las muertes de motociclistas un 47% respecto al año anterior.

PUBLICIDAD

Las causas principales en estos casos fueron la distracción, la invasión de carril y el no respetar la distancia reglamentaria. En total, se reportaron 3,013 siniestros de motocicleta y 2,943 lesionados en ese tipo de transporte. El promedio diario de muertes de motociclistas ascendió a 2, frente a 1 en 2025.

El informe nacional contabiliza 3.013 hechos vinculados a ese medio y 2.943 heridos, mientras el promedio diario de víctimas fatales pasó a dos en 2026, frente a una en 2025 (Foto cortesía Comando de Salvamento)

El informe atribuye la mayoría de los incidentes a comportamientos humanos, señalando la distracción, la invasión de carril, el irrespeto a señales de tránsito y la velocidad excesiva como causas recurrentes.

Los lunes y viernes concentran la mayor cantidad de colisiones, mientras que los domingos, aunque con menos accidentes, presentan un porcentaje elevado de vuelcos.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial recomienda reforzar las estrategias de prevención y vigilancia, así como campañas de concientización dirigidas a conductores y peatones, para intentar frenar la tendencia al alza en la siniestralidad vial.

PUBLICIDAD