Autoridades de Seguridad en Honduras intensifican búsqueda de responsables de las masacres de Rigores

El secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que continúan los operativos para capturar a los responsables de las masacres ocurridas en Rigores, Colón, y Yoro. (FOTO: Proceso HN)

Las autoridades hondureñas intensificaron los operativos para localizar y capturar a los presuntos responsables de las masacres registradas en Rigores, Colón, y en el departamento de Yoro, hechos que continúan bajo investigación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, informó que las investigaciones avanzan con el objetivo de esclarecer ambos casos y poner a disposición de la justicia a todas las personas involucradas en estos crímenes.

El funcionario explicó que las acciones son ejecutadas por equipos especializados de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes desarrollan operativos en diferentes regiones del país para dar con el paradero de los sospechosos.

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Según indicó, las investigaciones continúan recopilando evidencia y realizando diligencias que permitan fortalecer los expedientes judiciales.

Velásquez detalló que, en el caso de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, aún permanecen prófugos dos presuntos autores materiales.

Equipos especializados de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) participan en las acciones de búsqueda de los sospechosos. (FOTO: RFI)

El ministro señaló que ambos cuentan con órdenes de captura vigentes y aseguró que las autoridades esperan lograr su detención en los próximos días.

Las investigaciones sobre este caso continúan abiertas mientras se desarrollan nuevas diligencias para identificar posibles participantes y esclarecer completamente los hechos.

Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán hasta capturar a todos los responsables.

La Secretaría de Seguridad informó que mantiene presencia policial en varios sectores considerados de alta incidencia delictiva.

Entre ellos figuran Yoro, el Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde se ejecutan operativos de búsqueda contra personas vinculadas con delitos de alto impacto.

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Dos presuntos autores materiales de la masacre registrada en Rigores permanecen prófugos, según confirmó la Secretaría de Seguridad. (FOTO: Proceso Digital)

De acuerdo con el funcionario, estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los operativos incluyen labores de inteligencia, vigilancia y cumplimiento de órdenes judiciales.

Velásquez afirmó que varios de los sospechosos identificados por las autoridades ya cuentan con órdenes de captura pendientes.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad continuarán desarrollando operativos hasta localizar a todas las personas requeridas por la justicia.

El funcionario señaló que las investigaciones avanzan de forma coordinada con el Ministerio Público para garantizar que los responsables enfrenten los procesos correspondientes.

Las autoridades insistieron en que los resultados dependerán del trabajo técnico y de las pruebas recopiladas durante las diligencias.

Las autoridades mantienen activas las órdenes de captura contra los sospechosos vinculados con los hechos violentos investigados en Colón y Yoro. (FOTO: Proceso Digital)

Al referirse a uno de los principales sospechosos vinculados con estos hechos, el titular de Seguridad indicó que será tratado como cualquier otro presunto responsable de delitos graves.

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El funcionario sostuvo que la prioridad de las autoridades es garantizar que todos los implicados comparezcan ante los tribunales.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Seguridad mantendrá los operativos activos en las zonas donde se desarrollan las investigaciones, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales responsables de estos hechos violentos.