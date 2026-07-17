República Dominicana

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

La apresada, de 27 años, fue capturada de madrugada en Los Guaricanos tras un hecho con arma blanca, mientras el hombre, de 21, falleció durante una atención de urgencia

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Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en Santo Domingo Norte a Ysalia R. por la muerte de su pareja Ángel Gabriel Tifa Moreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana detuvieron en la madrugada del jueves a Ysalia R., de 27 años, señalada como presunta responsable de causar la muerte de su pareja sentimental en el sector Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte.

El deceso de Ángel Gabriel Tifa Moreno, de 21 años, se produjo mientras recibía atención médica tras sufrir heridas de arma blanca. Según la versión oficial, la captura de la sospechosa se realizó en flagrante delito en el residencial El Dorado, lugar donde se habría producido el incidente.

De acuerdo con una publicación del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, “los agentes actuaron de forma inmediata tras la alerta recibida, logrando detener a la presunta autora en las inmediaciones del hecho”. Pesqueira confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.

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El portavoz también explicó que el reporte preliminar indica que la pareja sostuvo una discusión que derivó en una agresión mutua, aunque la investigación se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias exactas.

De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

La captura de Ysalia R. se produjo en flagrante delito en el residencial El Dorado, donde las autoridades ubicaron el incidente. (Cortesía: Diego Pesqueira)
La captura de Ysalia R. se produjo en flagrante delito en el residencial El Dorado, donde las autoridades ubicaron el incidente. (Cortesía: Diego Pesqueira)

El incidente generó conmoción en el sector Los Guaricanos, donde vecinos manifestaron sorpresa por lo sucedido. De igual manera, las autoridades informaron que actualmente se están recabando pruebas y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

“El proceso investigativo continúa con la recolección de evidencias y entrevistas a testigos, con el objetivo de establecer la verdad de los hechos”, puntualizó Pesqueira.

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Sin embargo, la Policía informó que cualquier información adicional que surja será integrada al expediente.

Autoridades profundizan en la investigación

Al mismo tiempo, la Policía Nacional detalló que la aprehensión de Ysalia R. responde a los protocolos de actuación en casos de violencia intrafamiliar y homicidio, subrayando la importancia de proceder conforme a la ley. El caso fue puesto en manos del Ministerio Público, que determinará las acusaciones formales y las medidas de coerción a solicitar ante la justicia. De acuerdo con la información oficial, la detenida será presentada en las próximas horas ante las autoridades correspondientes.

“De acuerdo con el informe preliminar, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en una agresión mutua. No obstante, las autoridades profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias precisas en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes", sostuvo Pesqueira en redes sociales.

Una cinta amarilla con la frase "Escena del crimen" cruzada en primer plano, con manchas oscuras y marcadores numerados en el suelo.
Una pesquisa preliminar señaló una discusión de pareja que derivó en una agresión mutua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La ciudadanía debe colaborar con las autoridades y confiar en los mecanismos de investigación establecidos por la ley”, afirmó Diego Pesqueira, quien agregó que “la transparencia y el debido proceso serán garantizados en cada etapa del caso”.

El portavoz reiteró el compromiso institucional de la Policía Nacional para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

El Ministerio Público comunicó que, tras recibir el informe policial y las pruebas iniciales, se procederá a solicitar las medidas legales correspondientes contra la capturada. Mientras tanto, el cuerpo de Ángel Gabriel Tifa Moreno permanece bajo custodia de las autoridades forenses para la realización de los estudios pertinentes.

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