Rescatistas costarricenses que participaron en misión en Venezuela reciben atención médica y psicológica

Dieciséis rescatistas de la Cruz Roja Costarricense participaron en una jornada integral de recuperación organizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos. Crédito: Colegio de Médicos y Cirujanos

El proceso de recuperación de un rescatista no termina cuando concluye una misión ni cuando regresa a su país. Con esa premisa, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica organizó una jornada integral dirigida a los 16 cruzrojistas que participaron en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que afectaron ese país, con el propósito de facilitar su reintegración a la vida cotidiana.

La iniciativa, denominada “De vuelta a casa”, reunió a cada integrante del equipo de rescate junto a un familiar, en reconocimiento de que el impacto de este tipo de experiencias también alcanza al entorno más cercano de quienes participan en operaciones humanitarias internacionales.

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Durante la actividad, los rescatistas fueron sometidos a exámenes de laboratorio para evaluar su condición física y metabólica después de varios días de trabajo bajo condiciones extremas. Además, participaron en sesiones sobre salud mental enfocadas en el manejo del estrés, el procesamiento de las experiencias vividas durante la misión y la adaptación al regreso a la rutina familiar y laboral.

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Elliott Garita Jiménez, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de brindar atención integral a quienes dedican su trabajo a salvar vidas en escenarios de desastre.

“Creemos que cuidar a quien cuida es una responsabilidad fundamental. Quisimos brindarles un espacio para ayudarlos a cerrar este capítulo de manera adecuada y acompañarlos en el proceso de regresar a su realidad”, señaló el jerarca.

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La actividad incluyó exámenes médicos, orientación en salud mental, asesoría nutricional y ejercicios físicos para facilitar el regreso a la rutina. Crédito: Colegio de Médicos y Cirujanos

Garita indicó que, además del componente psicológico, la jornada abordó aspectos físicos y nutricionales, ya que los rescatistas permanecieron cerca de dos semanas sometidos a jornadas intensas, poco descanso y condiciones muy diferentes a las habituales.

Según explicó, aunque estos profesionales cuentan con una amplia preparación para intervenir en emergencias, también requieren herramientas que les permitan enfrentar las secuelas físicas y emocionales que deja una experiencia de esta naturaleza.

Recuperación integral

La jornada también incluyó asesoría nutricional para favorecer la recuperación del organismo después del desgaste físico sufrido durante la misión.

Asimismo, los participantes realizaron pausas activas y ejercicios dirigidos a aliviar contracturas musculares, recuperar movilidad y mejorar la calidad del descanso tras permanecer varios días trabajando en espacios reducidos y bajo una alta exigencia física.

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Para la presidenta de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, Dyanne Marenco González, el acompañamiento posterior a una misión es tan importante como la preparación previa o el trabajo realizado durante la emergencia.

La jerarca destacó que el regreso a casa representa una etapa de adaptación que debe involucrar tanto a los rescatistas como a sus familias.

“Las personas son lo más importante. Nosotros como cruzrojistas tenemos una frase que nos acompaña siempre: salvamos vidas de personas que no conocemos, pero también la Cruz Roja salva nuestras vidas”, manifestó Marenco.

Añadió que el objetivo de esta actividad fue acompañar a quienes participaron en la operación humanitaria para que el retorno a sus hogares ocurra de la forma más saludable posible.

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Especialistas destacaron que cuidar la salud física y emocional de quienes atienden emergencias es fundamental para su recuperación y futuras intervenciones. Crédito: Colegio de Médicos y Cirujanos

El impacto emocional de las emergencias

Uno de los participantes en la jornada, Wagner Leiva Rivera, integrante del equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja Costarricense, aseguró que este tipo de espacios permiten atender una dimensión de las emergencias que pocas veces resulta visible para la población.

El rescatista explicó que las escenas presenciadas durante la misión continúan presentes incluso después del regreso al país.

“Poder conversar sobre el estrés postraumático, aprender ejercicios de relajación que ayuden a disminuir la tensión y recibir orientación sobre nutrición para recuperarnos tiene un enorme valor”, afirmó.

Leiva recordó que en Venezuela muchas personas perdieron familiares, viviendas y comunidades enteras como consecuencia de los terremotos, por lo que el impacto emocional también alcanza a quienes participan en las labores de rescate y atención humanitaria.

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El Colegio de Médicos destacó que la recuperación física, emocional y nutricional forma parte del proceso posterior a cualquier misión de alta exigencia, ya que facilita una reincorporación más saludable a las actividades familiares, personales y laborales.

La institución subrayó que el bienestar de quienes atienden emergencias resulta esencial para que puedan continuar desempeñando su labor en futuras operaciones, reforzando así la importancia de brindarles acompañamiento especializado una vez concluyen este tipo de despliegues internacionales.