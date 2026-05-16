Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

Las personas que participaron en la manifestación acudieron tras el llamado del activista Tommy Robinson, conocido por sus posturas antimusulmanas y contrarias a la inmigración (X)

Miles de personas respondieron a la convocatoria de la ultraderecha británica y se movilizaron por el centro de Londres bajo el lema “Unite the Kingdom”. La marcha fue encabezada por el activista Tommy Robinson, quien declaró ante la multitud reunida en la Plaza del Parlamento que la manifestación era “un punto de inflexión para Gran Bretaña”.

Manifestantes portaron banderas británicas y carteles con consignas antiinmigración (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Así, la capital británica presenció una de las movilizaciones más numerosas en los últimos años.

PUBLICIDAD

Los organizadores afirmaron que millones asistieron, pero la policía estimó unos 60.000 manifestantes (X)

Los organizadores aseguraron que su marcha “Unite the Kingdom” reunió a millones, pero la policía calculó cerca de 60.000 asistentes. En la convocatoria de septiembre del año pasado habían participado 150.000 personas.

La manifestación se consideró una de las más grandes de la ultraderecha en los últimos años (Reuters)

Las consignas centrales incluyeron reclamos contra la inmigración y críticas directas al primer ministro Keir Starmer, en un contexto marcado por la polarización social y el avance de discursos nacionalistas. Además, circulan rumores sobre una posible renuncia del premier al liderazgo del Partido Laborista y al cargo de primer ministro.

PUBLICIDAD

El primer ministro británico, Keir Starmer esta pasando uno de sus peores momentos desde que es primer ministro (Reuters)

El epicentro de la manifestación se situó en Parliament Square, adonde se dirigió el grueso de los asistentes tras recorrer arterias principales de la ciudad. Banderas británicas y de Inglaterra dominaron el paisaje, mientras surgían mensajes hostiles hacia la inmigración y consignas contra el gobierno.

Esta fue una manifestación que mostró la bronca de los ciudadanos (Reuters)

El ambiente reflejó la presencia predominante de hombres adultos, aunque participaron personas de distintas edades y procedencias dentro del país.

PUBLICIDAD

Muchos adultos participaron de esta histórica manifestación (Reuters)

La organización desplegó su propio equipo de seguridad para controlar la conducta de los manifestantes e intentar evitar incidentes violentos.

La policía desplegó 4.000 agentes para vigilar la marcha y evitar enfrentamientos (Reuters)

Tommy Robinson habló desde un escenario y convocó a sus seguidores a implicarse en la vida política, con la vista puesta en las elecciones legislativas previstas para 2029.

PUBLICIDAD

“Si no enviamos un mensaje en las próximas elecciones, si no se registran para votar, si no se involucran, si no se convierten en activistas, vamos a perder nuestro país para siempre”, dijo.

Tommy Robinson encabezó la convocatoria que reunió a simpatizantes (Reuters)

Robinson, cuya notoriedad creció tras fundar la English Defence League enfatizó que el movimiento pretende ser un punto de inflexión para el país.

PUBLICIDAD

“Tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que participar. No les voy a decir a qué partido político deben unirse. Somos un movimiento cultural. Lo que sí les voy a decir es que tienen que afiliarse a un partido político. Me da igual si es Reform, Advance, Restore o el Partido Conservador. Tenemos que participar en la política a nivel local.”, agregó.

Tommy Robinson aseguró que la movilización representa un “punto de inflexión” para el país (Reuters)

También participaron mediante mensajes grabados la comentarista Katie Hopkins y el político polaco Dominik Tarczyński, quien denunció la prohibición de entrada al Reino Unido para varios activistas extranjeros.

PUBLICIDAD

El Reino Unido atraviesa un momento de fuerte polarización, con manifestaciones multitudinarias que reflejan el malestar social y las tensiones políticas en el país, especialmente en torno a la inmigración y el liderazgo político.

Entre los asistentes se distribuyeron folletos con mensajes etnonacionalistas (X)

La policía de Londres desplegó 4.000 agentes, así como vehículos blindados, drones, perros y caballos para garantizar la seguridad y separar a los asistentes de otra protesta masiva que coincidió en el centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según The Guardian, la policía informó 43 arrestos vinculados a las movilizaciones de ese día en Londres (Reuters)

Al cierre de la jornada, las fuerzas de seguridad informaron sobre 43 arrestos vinculados a ambas protestas y destacaron la ausencia de incidentes graves. El gasto policial ascendió a 4,5 millones de libras.

La protesta “Unite the Kingdom” reunió a decenas de miles de personas en el centro de Londres (AFP)

“Gracias a nuestros dedicados agentes de la Policía Metropolitana, servicios de seguridad y personal de transporte, que han trabajado para mantener nuestra capital segura y en movimiento este fin de semana, protegiendo al mismo tiempo el derecho a protestar pacíficamente”, publicó Sadiq Khan, alcalde de Londres, en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El Reino Unido atraviesa un periodo de crisis política y social que se reflejó en las calles de Londres con esta movilización antagónica.

La marcha “Unite the Kingdom” se presentó como un movimiento cultural (AFP)

Bajo este contexto, Wes Streeting, que esta semana dejó el cargo de secretario de Salud del Reino Unido, comunicó este sábado su intención de postularse como sucesor de Keir Starmer al frente del Partido Laborista y aspirar al puesto de primer ministro, después de que la formación sufriera un duro revés en las elecciones locales.

“Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré“, dijo.

Wes Streeting explicó que no busca apresurar las elecciones internas para evitar más inestabilidad en el partido (Reuters)

Streeting hizo el anuncio en un evento organizado por un grupo de expertos en Londres, dos días después de que Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, oficializara su candidatura a diputado.

Aunque expresó su disposición a competir por el liderazgo, el ex secretario de Salud explicó que no pretende apresurar un proceso de elección, porque considera que eso no beneficiaría ni al partido ni al país. “Si crees que tienes lo necesario para el puesto más alto, si tienes las ideas correctas para el país, deberías estar preparado para exponerlas, medirlas frente a otros y ganar una elección”, dijo.

(Con información de EFE, The Guardian y CNN)