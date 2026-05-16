El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Solo buques y países que colaboran con Teherán pueden acceder a las rutas designadas en Ormuz (Reuters)

El Parlamento de Irán anunció que el régimen diseñó un nuevo mecanismo para la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijando rutas determinadas y el cobro de peajes a buques comerciales y a países que colaboran con Teherán.

La medida, comunicada este sábado por Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, establece reglas que restringen el paso a operadores sin cooperación directa con el régimen, en el marco de un conflicto que mantuvo bloqueado este estratégico paso marítimo.

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“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el funcionario iraní.

Según la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, únicamente las embarcaciones y los países con acuerdos o vínculos con Irán podrán transitar por rutas designadas en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los principales corredores para el comercio global de hidrocarburos.

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Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní

Además, el régimen exige el pago de tarifas por servicios que califica como especializados, en ejercicio de su soberanía y para proteger el comercio internacional en esas aguas.

La exclusión de operadores vinculados al denominado Proyecto Libertad, una iniciativa de Estados Unidos lanzada en mayo para escoltar embarcaciones varadas intensificó la presión diplomática y militar en la región.

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El 20% del petróleo y gas natural licuado global atraviesa este corredor, por lo que el control iraní sobre el tráfico marítimo impacta de forma directa en los mercados energéticos internacionales y en la estabilidad geopolítica de la región, según datos de la Organización Marítima Internacional.

Por otro lado, hoy Donald Trump lanzó una nueva advertencia al régimen iraní sobre posibles represalias si no se concreta un acuerdo de paz e insistió en que las negociaciones, bajo mediación de Pakistán, llegaran a una resolución, mientras la comunidad internacional observó con atención el curso de los hechos.

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“No tengo ni idea de si van a firmar. Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo”, expresó. La incertidumbre respecto al avance de las conversaciones sigue marcando la agenda bilateral.

Trump presionó por una resolución inmediata y de esta manera hay paz (Reuters)

Durante una conferencia en Nueva Delhi, el ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araqchi, afirmó ayer que los intercambios diplomáticos con Estados Unidos siguieron, aunque avanzaron de manera lenta.

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“No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente”, dijo.

Las negociaciones entre ambos países, mediadas por el gobierno de Pakistán, se desarrollan bajo un frágil alto el fuego. El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, realizó hoy una visita no anunciada a Teherán, donde mantuvo reuniones con autoridades iraníes, incluido su homólogo Eskandar Momeni, para impulsar el diálogo y buscar una eventual solución al bloqueo.

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Al mismo tiempo, las autoridades de Teherán agradecieron a Pakistán por sus gestiones diplomáticas y reiteraron la necesidad de mantener la cooperación para garantizar la paz y la seguridad en la región.

(Con información de EFE)

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