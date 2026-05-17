El Ministerio de Salud activa plan de contingencia ante brote de más de 6 mil casos de sarampión en Guatemala

Personal de salud atiende a una larga fila de personas, incluyendo muchas familias indígenas, en una clínica temporal en Guatemala como parte de la respuesta del Ministerio de Salud al brote de sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala desde enero de 2026 declaró Alerta Roja a nivel nacional debido a un brote de sarampión de alta transmisibilidad que afecta a diversos departamentos del país. Con datos actualizados al 14 de mayo de 2026, la situación epidemiológica refleja una propagación acelerada que demanda una intervención inmediata, coordinada e institucional.

Hasta la fecha del reporte, se contabilizan 6,209 casos confirmados por laboratorio y 7,752 casos probables. A pesar de que la tasa de letalidad se mantiene en un 0.19%, el brote ya ha cobrado la vida de 12 personas.

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El epicentro de esta emergencia de salud pública se localiza de forma contundente en la región de Guatemala Central, la cual acumula la mayor densidad de contagios en todo el territorio nacional. Como respuesta, el Estado ha administrado 604,638 dosis de vacunas, buscando levantar un muro de inmunidad biológica frente al virus.

Datos del tablero oficial sobre la situación del sarampión en Guatemala al 14 de mayo de 2026, reflejando el estado de Alerta Roja nacional y las cifras de casos confirmados, fallecidos y dosis administradas.

Por lo que, para contrarrestar de forma contundente este escenario, el MSPAS, bajo el liderazgo del Ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya, diseñó y lanzó la campaña de contención denominada “Vacunación en Acción contra Sarampión”. Esta estrategia está orientada a intensificar las actividades de inmunización y fortalecer la respuesta territorial en las áreas de mayor vulnerabilidad.

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La estrategia inicial se focalizará en tres municipios prioritarios del departamento de Guatemala debido a su densidad poblacional y flujo comercial: Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez.

El plan contempla una duración estricta de nueve semanas, estructurado bajo un modelo escalonado que permitirá la intervención progresiva y sistemática del resto de municipios del departamento. Además, la campaña rompe los esquemas tradicionales de vacunación pasiva y adopta un modelo proactivo mediante dos ejes de acción:

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Mini Concentraciones Estratégicas: Establecimiento de puestos de vacunación en puntos con alta afluencia peatonal como centros comerciales, plazas públicas, centros educativos y complejos empresariales. Vacunación Casa por Casa: Despliegue de brigadas de salud que recorrerán los barrios y comunidades priorizadas para identificar focos de población no inmunizada, asegurando el cierre definitivo de brechas de cobertura.

El Ministerio de Salud Pública prioriza la vacunación contra el sarampión en la ciudad capital, Mixco y San Juan Sacatepéquez para personas entre 6 meses y 39 años.

Análisis de la dinámica epidemiológica

El desglose del comportamiento del virus, monitoreado desde la semana epidemiológica 51 de 2025 hasta la semana 19 de 2026, revela una curva de contagio ascendente y explosiva que alcanzó su punto crítico entre las semanas 9 y 12 del presente año.

La Dirección de Área de Salud (DDRISS) sitúa a Guatemala Central como la zona con mayor afectación, sumando de forma aislada 2,018 casos confirmados. Le siguen en orden de criticidad las regiones de Guatemala Nor Occidente (517 casos), Quiché (360 casos), Sololá (355 casos), Totonicapán (299 casos) y Chimaltenango (297 casos).

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Aunque los datos de la última semana (semana 19) muestran una aparente reducción con 21 casos totales, las autoridades advierten que esta cifra puede estar sujeta a un retraso en la notificación y el procesamiento de pruebas de laboratorio.

Distribución de los 6,209 casos confirmados de sarampión por Dirección de Área de Salud (DDRISS) y semana epidemiológica (desde finales de 2025 a la semana 19 de 2026).

El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática, altamente contagiosa y potencialmente grave, causada por un virus de la familia Paramyxoviridae (género Morbillivirus). Este patógeno afecta principalmente al tracto respiratorio antes de extenderse al resto del organismo.

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Se transmite de manera directa de persona a persona a través de gotitas suspendidas en el aire, expulsadas al hablar, toser o estornudar.

El virus del sarampión posee uno de los índices de contagiosidad más altos del mundo: una persona infectada puede transmitir la enfermedad a un promedio de 12 a 18 personas no inmunizadas.

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Los síntomas clínicos iniciales suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen:

Fiebre alta y persistente.

Rinorrea (secreción nasal), tos seca y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Manchas de Koplik (pequeños puntos blancos con centro azul-blanco en la mucosa bucal).

Erupción cutánea que inicia en la cara y el cuello, y se extiende en sentido descendente al tronco y las extremidades.

Aunque frecuentemente se cataloga como una enfermedad propia de la infancia, puede generar complicaciones severas en adultos, lactantes y personas inmunocomprometidas.

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