Guatemala

El Ministerio de Salud activa plan de contingencia ante brote de más de 6 mil casos de sarampión en Guatemala

Tras confirmarse más de 6,200 casos de sarampión en el territorio nacional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) declaró oficialmente la Alerta Roja e implementó el plan de contingencia “Vacunación en Acción”

Guardar
Google icon
Larga fila de personas, incluyendo niños, esperan atención en un campamento médico con tiendas de Cruz Roja. Personal de salud y militar. Montañas al fondo.
Personal de salud atiende a una larga fila de personas, incluyendo muchas familias indígenas, en una clínica temporal en Guatemala como parte de la respuesta del Ministerio de Salud al brote de sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala desde enero de 2026 declaró Alerta Roja a nivel nacional debido a un brote de sarampión de alta transmisibilidad que afecta a diversos departamentos del país. Con datos actualizados al 14 de mayo de 2026, la situación epidemiológica refleja una propagación acelerada que demanda una intervención inmediata, coordinada e institucional.

Hasta la fecha del reporte, se contabilizan 6,209 casos confirmados por laboratorio y 7,752 casos probables. A pesar de que la tasa de letalidad se mantiene en un 0.19%, el brote ya ha cobrado la vida de 12 personas.

PUBLICIDAD

El epicentro de esta emergencia de salud pública se localiza de forma contundente en la región de Guatemala Central, la cual acumula la mayor densidad de contagios en todo el territorio nacional. Como respuesta, el Estado ha administrado 604,638 dosis de vacunas, buscando levantar un muro de inmunidad biológica frente al virus.

Datos del tablero oficial sobre la situación del sarampión en Guatemala al 14 de mayo de 2026, reflejando el estado de Alerta Roja nacional y las cifras de casos confirmados, fallecidos y dosis administradas.
Datos del tablero oficial sobre la situación del sarampión en Guatemala al 14 de mayo de 2026, reflejando el estado de Alerta Roja nacional y las cifras de casos confirmados, fallecidos y dosis administradas.

Por lo que, para contrarrestar de forma contundente este escenario, el MSPAS, bajo el liderazgo del Ministro de Salud, el doctor Joaquín Barnoya, diseñó y lanzó la campaña de contención denominada “Vacunación en Acción contra Sarampión”. Esta estrategia está orientada a intensificar las actividades de inmunización y fortalecer la respuesta territorial en las áreas de mayor vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

La estrategia inicial se focalizará en tres municipios prioritarios del departamento de Guatemala debido a su densidad poblacional y flujo comercial: Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez.

El plan contempla una duración estricta de nueve semanas, estructurado bajo un modelo escalonado que permitirá la intervención progresiva y sistemática del resto de municipios del departamento. Además, la campaña rompe los esquemas tradicionales de vacunación pasiva y adopta un modelo proactivo mediante dos ejes de acción:

  1. Mini Concentraciones Estratégicas: Establecimiento de puestos de vacunación en puntos con alta afluencia peatonal como centros comerciales, plazas públicas, centros educativos y complejos empresariales.
  2. Vacunación Casa por Casa: Despliegue de brigadas de salud que recorrerán los barrios y comunidades priorizadas para identificar focos de población no inmunizada, asegurando el cierre definitivo de brechas de cobertura.

El Ministerio de Salud Pública prioriza la vacunación contra el sarampión en la ciudad capital, Mixco y San Juan Sacatepéquez para personas entre 6 meses y 39 años.

Análisis de la dinámica epidemiológica

El desglose del comportamiento del virus, monitoreado desde la semana epidemiológica 51 de 2025 hasta la semana 19 de 2026, revela una curva de contagio ascendente y explosiva que alcanzó su punto crítico entre las semanas 9 y 12 del presente año.

La Dirección de Área de Salud (DDRISS) sitúa a Guatemala Central como la zona con mayor afectación, sumando de forma aislada 2,018 casos confirmados. Le siguen en orden de criticidad las regiones de Guatemala Nor Occidente (517 casos), Quiché (360 casos), Sololá (355 casos), Totonicapán (299 casos) y Chimaltenango (297 casos).

Aunque los datos de la última semana (semana 19) muestran una aparente reducción con 21 casos totales, las autoridades advierten que esta cifra puede estar sujeta a un retraso en la notificación y el procesamiento de pruebas de laboratorio.

Distribución de los 6,209 casos confirmados de sarampión por Dirección de Área de Salud (DDRISS) y semana epidemiológica (desde finales de 2025 a la semana 19 de 2026).
Distribución de los 6,209 casos confirmados de sarampión por Dirección de Área de Salud (DDRISS) y semana epidemiológica (desde finales de 2025 a la semana 19 de 2026).

El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática, altamente contagiosa y potencialmente grave, causada por un virus de la familia Paramyxoviridae (género Morbillivirus). Este patógeno afecta principalmente al tracto respiratorio antes de extenderse al resto del organismo.

Se transmite de manera directa de persona a persona a través de gotitas suspendidas en el aire, expulsadas al hablar, toser o estornudar.

El virus del sarampión posee uno de los índices de contagiosidad más altos del mundo: una persona infectada puede transmitir la enfermedad a un promedio de 12 a 18 personas no inmunizadas.

Los síntomas clínicos iniciales suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen:

  • Fiebre alta y persistente.
  • Rinorrea (secreción nasal), tos seca y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).
  • Manchas de Koplik (pequeños puntos blancos con centro azul-blanco en la mucosa bucal).
  • Erupción cutánea que inicia en la cara y el cuello, y se extiende en sentido descendente al tronco y las extremidades.

Aunque frecuentemente se cataloga como una enfermedad propia de la infancia, puede generar complicaciones severas en adultos, lactantes y personas inmunocomprometidas.

Temas Relacionados

GuatemalaSarampiónVacunación en AcciónSaludPlan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas en Honduras aseguran más de 20 mil arbustos de supuesta hoja de coca

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre el aseguramiento de una plantación con aproximadamente 20,800 arbustos de supuesta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón, como parte de las operaciones contra el narcotráfico.

Fuerzas Armadas en Honduras aseguran más de 20 mil arbustos de supuesta hoja de coca

República Dominicana: Trágica noche en Jet Set, ¿en qué etapa se encuentra el caso?

El caso por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de 100 heridos en Santo Domingo, entra en su etapa final

República Dominicana: Trágica noche en Jet Set, ¿en qué etapa se encuentra el caso?

Balanza comercial de Costa Rica cierra el primer trimestre con un déficit de $447 millones

Según los datos preliminares publicados por la INEC, el país experimentó una contracción generalizada en su comercio exterior, donde las exportaciones cayeron un leve 0.89% y las importaciones disminuyeron un 5.95% en comparación con el mismo periodo del año anterior

Balanza comercial de Costa Rica cierra el primer trimestre con un déficit de $447 millones

Panamá acumula 1,980 denuncias por delitos sexuales hasta abril

El Ministerio Público confirmó una condena de 37 años en Veraguas y otra investigación por abuso sexual en Colón.

Panamá acumula 1,980 denuncias por delitos sexuales hasta abril

La isla del Canal donde científicos han vigilado mamíferos tropicales durante cuatro décadas

El sistema de cámaras trampa desarrollado en Panamá se convirtió en referencia mundial para el estudio de fauna salvaje.

La isla del Canal donde científicos han vigilado mamíferos tropicales durante cuatro décadas

TECNO

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

ENTRETENIMIENTO

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

El inesperado efecto que tuvo “Grey’s Anatomy” en la vida real de Kevin McKidd y cómo lo inspiró su paso por la serie

MUNDO

La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

El video que publicó Trump luego de lanzar una nueva advertencia al régimen de Irán: “Lo tenemos en la mira”