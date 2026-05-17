Honduras

Congreso Nacional de Honduras advierte que sin aprobación de reformas electorales, no habrá elección de nuevos consejeros al CNE

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que no se elegirá a nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras no se aprueben reformas electorales que fortalezcan y protejan los procesos democráticos en Honduras.

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El Congreso requiere al menos 86 votos para elegir nuevas autoridades del CNE. (Foto: Congreso Nacional)
El Congreso requiere al menos 86 votos para elegir nuevas autoridades del CNE. (Foto: Congreso Nacional)

El titular del legislativo Tomas Zambrano, afirmó que la elección de nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) dependerá de la aprobación de reformas electorales orientadas a fortalecer el sistema democrático y evitar posibles irregularidades en futuros comicios.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, Zambrano sostuvo que el Legislativo no procederá a elegir sustitutos dentro del órgano electoral mientras no existan “candados” y mecanismos de blindaje que garanticen transparencia, estabilidad y funcionamiento adecuado del ente encargado de organizar las elecciones en el país.

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El parlamentario señaló que aunque la comisión especial encargada del proceso tiene hasta el próximo 25 de mayo para presentar la nómina de candidatos, la prioridad actualmente es discutir reformas profundas al sistema electoral hondureño.

Zambrano también aclaró que las solicitudes de permiso presentadas por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no significan que ya exista una designación oficial de nuevas autoridades dentro del CNE.

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Asimismo, explicó que todavía falta completar procesos administrativos internos dentro del organismo electoral antes de avanzar hacia posibles sustituciones.

El legislador planteó reformas que permitan a suplentes continuar procesos electorales en casos especiales. (Foto: Cortesía)
El legislador planteó reformas que permitan a suplentes continuar procesos electorales en casos especiales. (Foto: Cortesía)

“No vamos a elegir mientras no se hagan reformas de candados, de blindajes sobre cómo se integra, cómo obedece, cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla el Consejo Nacional Electoral. Las atribuciones y funciones del CNE se tienen que revisar y no se va a dejar libre como están pidiendo ellos”, expresó Zambrano.

El titular del Congreso indicó que actualmente el Consejo Nacional Electoral se encuentra paralizado, situación que ha generado preocupación en distintos sectores políticos debido a la cercanía de futuros procesos electorales.

En ese contexto, adelantó que una de las reformas que podrían discutirse contempla permitir que las consejeras restantes junto a los suplentes puedan continuar desarrollando el proceso electoral en caso de ausencia de uno de los miembros propietarios.

De igual manera, advirtió que no permitirán que vuelva a ocurrir un supuesto “boicot” dentro de un proceso electoral, haciendo referencia a conflictos y disputas registradas en procesos anteriores.

Las declaraciones de Zambrano también incluyeron referencias al exconsejero Marlon Ochoa, quien —según expresó— habría sido destituido mediante un juicio político por “abusar de la democracia”.

El presidente del Congreso manifestó que entregar nuevamente a Libertad y Refundación (Libre) la representación vacante dentro del CNE podría provocar escenarios similares a los registrados anteriormente.

Sectores políticos mantienen diferencias sobre quién debe ocupar la vacante dentro del organismo electoral. (Foto: Cortesía)
Sectores políticos mantienen diferencias sobre quién debe ocupar la vacante dentro del organismo electoral. (Foto: Cortesía)

“Luego de la destitución de Marlon Ochoa bajo un juicio político por abusar de la democracia, darle otra vez a Libre un representante podría significar repetir lo mismo del proceso pasado. Una persona neutral defendería la democracia”, manifestó.

Zambrano aseguró que, aunque dirigentes y diputados del partido Libertad y Refundación exigen que el sustituto corresponda nuevamente a esa institución política, la legislación hondureña no establece expresamente que el reemplazo deba pertenecer al mismo partido político.

“Los de Libre están exigiendo, pero la ley no establece que el sustituto tenga que ser de Libertad y Refundación”, señaló.

El diputado nacionalista recordó además que la elección de nuevos consejeros requiere mayoría calificada dentro del Congreso Nacional, es decir, al menos 86 votos favorables.

En ese sentido, reconoció que el Partido Nacional no cuenta por sí solo con los votos necesarios para impulsar las reformas y elecciones pendientes, por lo que será indispensable alcanzar consensos con otras bancadas legislativas, principalmente con sectores del Partido Liberal.

Mientras tanto, el Congreso Nacional continúa enfrentando presión para avanzar tanto en la elección de nuevas autoridades electorales como en la discusión de reformas que permitan recuperar la confianza ciudadana en los procesos electorales del país.

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