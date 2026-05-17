Cambios en recorridos del transporte colectivo en San Salvador Este

El Consorcio de Rutas San Salvador Este restableció los recorridos originales de las rutas 140x3, 140x5, 140x1 y 140x0 hasta el ex mercado ex cuartel en el centro de San Salvador. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El Consorcio de Rutas San Salvador Este (CEMMMOVIL) anunció este sábado que las rutas 140x3, 140x5, 140x1 y 140x0 restablecen su recorrido original hasta el ex mercado ex cuartel en San Salvador. La medida afecta a los usuarios que viajan desde sectores como Suchitoto, San José Guayabal, Los Almendros, Altavista y San Martín, quienes desde hoy volverán a contar con el trayecto completo hasta el centro de la capital.

Según informó el Consorcio de Rutas San Salvador Este, también se confirmó que la ruta de autobuses AB 07 ACODETT retomará su trayecto habitual a lo largo de la Alameda Juan Pablo Segundo, manteniendo como punto de retorno la zona del Divino Salvador del Mundo, una de las áreas más transitadas de la ciudad.

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El comunicado oficial señala que la decisión busca mejorar el servicio y responder a las necesidades de los usuarios, en coordinación con las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT). El consorcio indicó: “Estamos trabajando con las autoridades del viceministro de transporte para mejorar el servicio a nuestros usuarios”.

La ruta de autobuses AB 07 ACODETT también retomó su recorrido habitual por la Alameda Juan Pablo Segundo hasta el Divino Salvador del Mundo. (Cortesía: Redes sociales)

La reanudación de los recorridos tradicionales responde a solicitudes de los habitantes de los sectores mencionados, quienes se habían visto afectados por modificaciones previas por los transportistas. Las rutas implicadas conectan distintas zonas periféricas con puntos estratégicos de la capital, facilitando la movilidad para miles de personas cada día.

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Autoridades de CEMMMOVIL enfatizaron que las rutas 140x3, 140x5, 140x1 y 140x0 vuelven a circular desde sus puntos de origen hasta el ex mercado ex cuartel en San Salvador, mientras que la AB 07 ACODETT cubrirá de nuevo toda la Alameda Juan Pablo Segundo. Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre las empresas transportistas y las autoridades para optimizar el servicio y reducir las molestias ocasionadas por los cambios anteriores.

El Consorcio de Rutas San Salvador Este reiteró su compromiso de mantener informada a la población y continuar coordinando con el Viceministerio. La entidad aseguró que evaluará continuamente la operatividad y las necesidades de los pasajeros.

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Modernización del transporte: respaldo legislativo

A finales de febrero, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó la relevancia del consorcio CEMMMOVIL como una iniciativa pionera en San Salvador Este, al agrupar formalmente a veinticinco rutas de transporte.

Según el legislador, esta organización marca un punto de inflexión en la modernización del sector, al pasar de antiguos gremios informales a una empresa estructurada y transparente. Resaltó que, en el municipio, la renovación de unas 1,200 unidades supondrá una inversión aproximada de USD 160 millones, alineándose con la visión de modernización del gobierno salvadoreño.

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Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, valoró la creación del consorcio CEMMMOVIL como el inicio de una modernización en el transporte de San Salvador Este. El diputado destacó la formalización del sector y la inversión de más de 160 millones de dólares para renovar mil doscientas unidades. (Cortesía: Ernesto Castro)

Castro destacó que este esfuerzo cuenta con el respaldo de la Asamblea, y lo consideró parte de una nueva etapa en la que las instituciones estatales cooperan sin los chantajes del pasado. Afirmó que el país atraviesa un proceso de transformación, enfocado en la transparencia y la eliminación de la corrupción.

Finalmente, el legislador insistió en la importancia de garantizar al pueblo salvadoreño un transporte digno y humano, comprometiendo la colaboración entre el sector público y los empresarios del transporte.

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