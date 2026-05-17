Honduras

Productores alertan por perdidas, riesgo para cultivos por canícula y posible fenómeno de El Niño

El dirigente agrícola Darwin Cálix advirtió que los productores de granos básicos enfrentan un panorama crítico debido a la canícula, la amenaza del fenómeno de El Niño y el incremento de los costos de producción.

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El incremento en combustibles y fertilizantes continúa elevando los costos de producción agrícola. (Foto: Archivo)
El incremento en combustibles y fertilizantes continúa elevando los costos de producción agrícola. (Foto: Archivo)

Los productores de granos básicos en Honduras enfrentan un escenario de alta incertidumbre de cara al ciclo agrícola 2026, marcado por la inminente canícula y la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño, factores que amenazan la producción nacional de maíz, frijol y arroz.

Así lo expresó el dirigente agrícola Darwin Cálix, quien alertó que las condiciones climáticas y económicas actuales colocan al sector en una situación cada vez más complicada.

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Según explicó, los productores observan con preocupación el impacto que podrían tener las sequías prolongadas sobre los cultivos, especialmente en zonas donde no existen sistemas de riego adecuados.

Cálix señaló que la situación resulta aún más difícil para los agricultores que dependen de financiamiento bancario para sembrar, ya que la falta de certeza climática convierte cada inversión en una apuesta de alto riesgo.

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“Sacar un crédito en este contexto representa un enorme riesgo, porque no hay certeza de que la inversión pueda recuperarse”, manifestó.

Darwin Cálix alertó sobre el riesgo que enfrenta el agro hondureño por la canícula y El Niño. (Foto: Cortesía)
Darwin Cálix alertó sobre el riesgo que enfrenta el agro hondureño por la canícula y El Niño. (Foto: Cortesía)

El dirigente lamentó que invertir en el campo hondureño se haya convertido en una verdadera “odisea”, debido al incremento constante de los costos de producción y la vulnerabilidad del sector ante fenómenos naturales.

Ante este panorama, productores de distintas regiones han comenzado a exigir al Gobierno mayor inversión en infraestructura de riego como una de las principales medidas para reducir las pérdidas agrícolas.

Cálix explicó que actualmente se analiza la posibilidad de que los créditos agrícolas sean otorgados prioritariamente a productores que cuenten con sistemas de riego, con el objetivo de disminuir el riesgo de pérdidas por sequía.

El representante del sector advirtió que las cifras de producción reflejan ya una situación alarmante para el agro nacional.

De acuerdo con sus estimaciones, durante 2026 se reporta una reducción de aproximadamente un millón de quintales de frijol, cuatro millones de quintales de maíz y cerca de 600 mil toneladas de arroz que no lograron producirse.

“Vamos de mal en peor”, lamentó el dirigente.

FOTO DE ARCHIVO. La falta de seguros agrícolas deja a miles de agricultores vulnerables ante pérdidas climáticas. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)
FOTO DE ARCHIVO. La falta de seguros agrícolas deja a miles de agricultores vulnerables ante pérdidas climáticas. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)

Cálix atribuyó parte de la crisis a la ausencia de seguros agrícolas en Honduras, situación que deja a los productores completamente expuestos ante pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos.

A esto se suma la fuerte dependencia de insumos importados, como fertilizantes, pesticidas y productos químicos, cuyos costos continúan incrementándose debido a factores internacionales y al aumento en los precios del combustible.

El dirigente explicó que el encarecimiento de los combustibles impacta directamente toda la cadena productiva, desde la preparación de la tierra hasta el transporte de alimentos hacia los mercados.

“No es posible mantener precios bajos cuando los costos siguen subiendo”, expresó.

Según Cálix, muchos agricultores continúan produciendo pese a las dificultades con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos para la población hondureña, aunque advirtió que el sector necesita apoyo urgente para mantenerse operativo.

Productores solicitan políticas públicas que fortalezcan la seguridad alimentaria del país. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
Productores solicitan políticas públicas que fortalezcan la seguridad alimentaria del país. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

En ese sentido, pidió al Gobierno considerar la implementación de un seguro agrícola que permita compartir las pérdidas entre productores y el Estado, evitando que las consecuencias económicas recaigan únicamente sobre quienes trabajan la tierra.

El dirigente sostuvo que sin mecanismos de protección financiera, miles de productores podrían abandonar la actividad agrícola debido a las constantes pérdidas económicas.

Asimismo, reiteró que la seguridad alimentaria del país depende directamente de la capacidad de los agricultores para continuar sembrando y produciendo alimentos básicos.

“Si el Gobierno quiere que los alimentos lleguen a precios accesibles, también debe apoyar al productor”, enfatizó.

Cálix indicó que además de apoyo financiero, el sector necesita asistencia técnica, acceso a sistemas de riego, programas de prevención climática y políticas públicas que permitan fortalecer la producción nacional.

Finalmente, el dirigente reiteró que si no se toman medidas concretas y urgentes para fortalecer al agro nacional, Honduras podría enfrentar mayores dificultades en materia de abastecimiento y seguridad alimentaria durante los próximos meses.

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