El Salvador

La Fuerza Armada de El Salvador decomisa cargamento de ropa deportiva de contrabando en Santa Ana

El hallazgo tuvo lugar en un punto fronterizo no autorizado, donde las autoridades detectaron mercancía presuntamente falsificada procedente de Asia, enmarcando el operativo dentro de la vigilancia aduanera y la protección de la propiedad intelectual

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La Fuerza Armada de El Salvador incautó siete bultos de ropa deportiva de contrabando valorados en más de 25.000 dólares en Candelaria de la Frontera. (Cortesía: Fuerza Armada)
La Fuerza Armada de El Salvador incautó siete bultos de ropa deportiva de contrabando valorados en más de 25.000 dólares en Candelaria de la Frontera. (Cortesía: Fuerza Armada)

La Fuerza Armada de El Salvador interceptó siete bultos con ropa deportiva de contrabando valorados en más de USD 25,000 en un punto fronterizo no habilitado conocido como Comsi, en Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana Oeste. El hallazgo ocurrió durante un operativo de control realizado en la frontera, según informó la propia institución. De acuerdo con la Fuerza Armada, la mercadería incautada, compuesta principalmente por camisetas deportivas, tendría un valor estimado en el mercado de USD 25.440. La carga fue encontrada en condición de abandono, lo que llevó a las autoridades a sospechar que se trataba de un intento por ingresar productos sin la documentación aduanera correspondiente.

Según el reporte oficial, las prendas lucían marcas presuntamente falsificadas de reconocidas firmas internacionales como ADIDAS, NIKE, PUMA y UMBRO. La procedencia de la mercancía fue identificada como Hong Kong, y el cargamento se encontraba distribuido en un bulto con un total de 63 unidades. El procedimiento se enmarcó en la política de combate al contrabando y protección de la propiedad intelectual en las zonas fronterizas.

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El cargamento de contrabando se localizó en condiciones de abandono, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Cortesía: Fuerza Armada)
El cargamento de contrabando se localizó en condiciones de abandono, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Cortesía: Fuerza Armada)

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), recordó que la operación se realizó conforme a la Disposición Administrativa de Carácter General Nº DGA 001-2025. Dicha normativa regula la observancia en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluidos los derechos industriales asociados a la importación, exportación y tránsito de mercancías con marcas o distintivos presuntamente falsificados.

La mercancía permanece bajo resguardo en el Depósito Aduanero Gutiérrez Courier y Cargo, donde se tramitarán los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades reiteraron que “el contrabando y cualquier otra actividad ilícita será combatida con firmeza”, según declaraciones recogidas en el comunicado institucional. El aviso oficial destaca que la última publicación sobre el proceso se realizó el 18 de mayo de 2026 y que las personas interesadas en presentarse ante la aduana competente tienen como fecha límite el 27 de mayo de 2026, conforme a los plazos establecidos por la DGA.

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Toda la mercancía incautada permanece bajo resguardo en el Depósito Aduanero Gutiérrez Courier y Cargo para los trámites legales pertinentes. (Cortesía: Fuerza Armada)
Toda la mercancía incautada permanece bajo resguardo en el Depósito Aduanero Gutiérrez Courier y Cargo para los trámites legales pertinentes. (Cortesía: Fuerza Armada)

Penas de hasta ocho años de prisión por contrabando de mercaderías en El Salvador

El delito de contrabando de mercaderías en El Salvador está penado con prisión de cinco a ocho años, según lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Represiva del Contrabando de Mercaderías. Además de la pena de cárcel, quienes resulten condenados deben cubrir con su patrimonio el monto defraudado al fisco.

Cuando la evasión de impuestos o el perjuicio fiscal supera los USD 25,000, el caso se tramita bajo la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, que contempla penas de cuatro a seis años de prisión.

La ley establece agravantes que pueden aumentar la pena en una tercera parte: si el responsable es funcionario público, si se emplea violencia o intimidación, si se trata de un reincidente o si se simulan operaciones para cometer el delito.

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