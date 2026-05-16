Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles

La base, ubicada en la región de Stavropol, produce materias primas para proyectiles de artillería

Este sábado por la madrugada Ucrania asestó un nuevo golpe a las fuerzas rusas. Un ataque con drones provocó un incendio en la planta química Azot, ubicada en Nevinnomissk, en la región de Stávropol, al sur de Rusia. La instalación es considerada clave para el suministro de materias primas para proyectiles de artillería en el conflicto armado.

Kiev atacó la planta con el objetivo de frenar la producción de insumos estratégicos para la industria militar rusa. Este incidente, el sexto registrado contra esa instalación, resalta la importancia del lugar en la cadena de suministros bélicos y subraya la creciente escalada tecnológica del conflicto.

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De acuerdo con las autoridades de la región, las defensas antiaéreas lograron repeler el ataque nocturno de drones en las inmediaciones de Nevinnomissk y aseguraron que no hubo daños en tierra. Sin embargo, videos realizados por testigos y validados por distintas fuentes independientes confirman la existencia de un incendio en la planta tras la ofensiva.

La planta Azot sirve de base para la elaboración de insumos usados en la fabricación de proyectiles de artillería y fertilizantes, lo que la convierte en un blanco recurrente durante la guerra. El episodio más reciente confirma la persistencia de ataques sobre infraestructuras esenciales en suelo ruso y evidencia las limitaciones del sistema de defensa ante operaciones tecnológicamente avanzadas.

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Ucrania llevó a cabo un nuevo ataque nocturno contra la región rusa de Belgorod (REUTERS/Stringer)

Desde el inicio del conflicto, la ofensiva ucraniana se ha concentrado en instalaciones estratégicas como Azot. El ataque reportado es el sexto contra la planta, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad en la logística y el impacto de estas operaciones sobre la capacidad militar de Rusia.

En varios casos, mientras las autoridades oficiales minimizan los daños, existen pruebas visuales que ilustran la magnitud de los incidentes. Los ataques a objetivos industriales han generado preocupación por la continuidad en la producción y el abastecimiento militar.

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En paralelo, otras zonas cercanas a la frontera, como la región rusa de Bélgorod, han sido escenario de incidentes con víctimas civiles. Un dron ucraniano de corto alcance impactó un automóvil en Krásnaya Yáruga, causando la muerte del conductor en el lugar.

Desde principios de año, casi 80 civiles fallecidos han sido reportados en Bélgorod a raíz de ataques con drones y bombardeos de artillería. Esta región permanece entre las más golpeadas por el cruce de fuego y es considerada uno de los focos críticos dentro de la guerra.

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La intensificación de estas ofensivas ha llevado al despliegue de sistemas de defensa adicionales por parte de Rusia. La persistencia del peligro mantiene elevada la tensión entre poblaciones cercanas a la línea fronteriza.

Al mismo tiempo, el territorio ucraniano enfrenta oleadas de ataques aéreos desde Rusia. De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, se logró neutralizar 269 drones de un total de 294 lanzados en una sola noche, lo que evidencia la escala de las operaciones.

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Odessa sufrió un bombardeo por parte de las tropas rusas

Drones Shahed, Gerbera e Italmas, así como réplicas destinadas a distraer los sistemas de defensa, fueron lanzados desde distintas regiones rusas y de Crimea ocupada. En Odesa, el impacto de uno de estos drones dejó heridos y provocó daños en infraestructuras portuarias y edificios residenciales, mientras que en Dnipropetrovsk, Kiev y Járkov también se reportaron víctimas a causa de fragmentos.

La nueva dinámica preocupa a países europeos, en especial a los bálticos. Representantes de Estonia y Letonia hicieron un llamamiento para elevar el gasto en defensa por encima del 3,5 % del PIB ante el aumento de la amenaza rusa.

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El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, advirtió sobre la rapidez de los posibles ataques y la importancia de una reacción rápida ante nuevas formas de guerra. A su vez, la ministra de Exteriores en funciones de Letonia, Baiba Braže, reconoció fallos en el sistema defensivo de su país tras un incidente con drones desviados y responsabilizó a Rusia de la manipulación electrónica que desencadenó una crisis política interna.

La rapidez y sofisticación de los ataques han reducido considerablemente los tiempos de alerta en Europa, acentuando la preocupación por la seguridad y la capacidad de reacción de los países de la región frente a una amenaza constante.

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