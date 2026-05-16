América Latina

Ocho países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación humanitaria de Bolivia en medio de los bloqueos de carreteras

En un comunicado conjunto, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno

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Rodrigo Paz, presidente de Bolivia (EFE/Presidencia de Bolivia)
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia (EFE/Presidencia de Bolivia)

Ocho países latinoamericanos han firmado este viernes una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que han dejado la capital paralizada y a la administración de Rodrigo Paz en plena crisis.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, han declarado conjuntamente Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

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El Gobierno boliviano se enfrenta a un clima de creciente tensión tras semanas de protestas convocadas por diversos sectores sociales que exigen mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas públicas. La crisis se ha agudizado este viernes con la movilización de miles de mineros, quienes han paralizado la capital del país en demanda de atención a sus reclamos, en una jornada que ha derivado en duros enfrentamientos directos con agentes de las fuerzas antidisturbios.

Primer plano de un documento oficial en español titulado "Comunicado Conjunto" y "Declaración Conjunta sobre la Situación en Bolivia", con el escudo de la República Argentina en la parte superior
Un comunicado oficial detalla la preocupación de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú por la situación humanitaria y política en Bolivia.

Es por ello por lo que los países firmantes han rechazado de esta manera “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano. Además, han querido respaldar al presidente de Bolivia Rodrigo Paz, “elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025”.

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“En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, ha condenado el comunicado.

Actuar con “firmeza” para mantener la paz social

Por su parte, el Ejecutivo boliviano ha agradecido este mismo viernes a través de un comunicado las muestras de apoyo trasladadas por países de la región y organismos internacionales ante la crisis derivada de las protestas y bloqueos, y ha subrayado que mantendrá abiertos los canales de diálogo, si bien actuará con “firmeza” frente a cualquier intento de “quebrantar la paz social” y la “institucionalidad” en el país.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más profundo agradecimiento a los países amigos, organismos internacionales y líderes democráticos que, en estos días complejos para nuestra patria, han hecho llegar su solidaridad, su respaldo institucional y su firme defensa del orden constitucional y democrático de Bolivia”, ha señalado el Ministerio de Exteriores boliviano en un comunicado en el que ha rechazado las “acciones desestabilizadoras” y cualquier medida de presión orientada a desconocer “la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en las urnas”.

Una mujer con sombrero y vestimenta tradicional andina camina en una calle bloqueada por dos bicicletas y rocas en La Paz, con más personas al fondo
Una mujer camina junto a dos bicicletas y rocas que bloquean una calle concurrida en La Paz, donde el tráfico de personas continúa a pesar de la interrupción

Asimismo, las autoridades bolivianas han defendido que el comunicado internacional ha enviado “un mensaje claro” frente a quienes “apuestan por el caos, la confrontación y el bloqueo permanente”: “La democracia se respeta, la estabilidad se protege y los gobiernos legítimamente construidos deben concluir sus mandatos en paz y dentro del marco constitucional”, continúa el escrito emitido desde La Paz.

Así la cosas, el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, ha reiterado que el Ejecutivo seguirá apostando por “el diálogo, la reconciliación nacional y la transformación democrática”, al tiempo que ha recalcado que “ningún interés sectorial ni ninguna acción de fuerza estará por encima del bienestar colectivo de los bolivianos”.

Agradecimiento especial a Milei

Rodrigo Paz, agradeció este viernes a su homólogo de Argentina, Javier Milei, por el envío de dos aviones Hércules para el traslado de alimentos desde las regiones productoras hacia ciudades como La Paz, que están afectadas por los bloqueos de carreteras de sindicatos de campesinos.

“Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria”, escribió Paz en sus redes sociales.

El mandatario, que lleva seis meses de gestión, sostuvo que este “gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad” entre ambos países, sino que también “representa un alivio vital” para las comunidades bolivianas “en momentos de gran necesidad”.

“Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo. ¡Gracias, Presidente!”, agregó.

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, anunció más temprano que Argentina enviará dos aviones Hércules para reforzar el “puente aéreo” que viene realizando el Ejecutivo nacional desde el lunes para abastecer de algunos alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, que están entre las más afectadas por los bloqueos de vías.

Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira
Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira

Los campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

Los bloqueos se han concentrado principalmente en el departamento de La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú.

Estas medidas de protesta están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en La Paz y El Alto y, según las autoridades nacionales, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

El Ejecutivo reportó una pérdida de 456,9 millones de bolivianos (unos 66 millones de dólares) en distintas áreas vinculadas con el turismo.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron que se abran “corredores humanitarios” en los bloqueos para “garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible” e instaron a las autoridades a generar “espacios de diálogo efectivo” con los movilizados.

La COB y los sindicatos de obreros, indígenas y campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Gobierno ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico.

El ex presidente sostuvo que el Ejecutivo está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que se le señale de pagar las movilizaciones, porque, según dijo, eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.

Por su parte, Paz advirtió que quienes intenten “destrozar” la democracia serán encarcelados y su vocero sostuvo que el Gobierno está abierto al diálogo con los sectores “que quieran dialogar y construir soluciones”.

(Con información de Europa Press y EFE)

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