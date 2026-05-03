Día Mundial de la Risa: Experto salvadoreño pone en foco los beneficios para la salud

El Día Mundial de la Risa celebra cada primer domingo de mayo los beneficios de la risa para la salud física y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer domingo de mayo marca la celebración del Día Mundial de la Risa, una fecha que resalta los múltiples beneficios de la risa para la salud física y emocional.

En entrevista con Infobae, Carlos Acevedo, presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental (APSAM), explicó cómo este acto cotidiano tiene efectos positivos comprobados en el bienestar de las personas.

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Esta celebración fue creada en 1998 por el doctor Madan Kataria, un médico de la India y fundador del movimiento de Yoga de la Risa, una práctica meditativa, con fines terapéuticos, que incluye ejercicio de respiración y risa.

La risa activa regiones cerebrales responsables de la gestión emocional y produce beneficios neurofisiológicos en el organismo. (Canva)

Impacto de la risa en la salud física

De acuerdo con Acevedo, la risa desencadena una serie de procesos neurofisiológicos en el cerebro. Participan regiones frontales y subcorticales responsables de la gestión de las emociones y la respuesta física. El especialista indicó que, ante la risa, el cuerpo experimenta “aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y contracción del diafragma”, lo que se acompaña a menudo de una sensación de relajación muscular posterior.

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El psiquiatra señaló que tras reír, el organismo libera diversas sustancias químicas. “Después de la risa hay una especie de relajación muscular, que está mediada por sustancias químicas en el cerebro”, detalló el especialista.

Este proceso contribuye a una mejor oxigenación y estimula el sistema inmunológico. El presidente de APSAM añadió que, durante la risa, se liberan endorfinas, conocidas como hormonas asociadas al bienestar físico.

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El especialista precisó que la risa favorece la salud cardiovascular y el equilibrio de la presión arterial. “Te mejora con esos cambios que se dan, mejora la oxigenación, estimula tu sistema inmunológico, se producen unas sustancias que se llaman endorfinas y que favorecen la salud mental, la tranquilidad y favorece la salud cardiovascular también”, afirmó durante la entrevista. Además, mencionó que, aunque en menor medida, reír puede ayudar a quemar algunas calorías.

El Día Mundial de la Risa celebra cada primer domingo de mayo los beneficios de la risa para la salud física y emocional. (Imagen generada con IA)

Efectos de la risa en la salud mental y emocional

En el ámbito emocional, Acevedo explicó que la risa es una herramienta que ayuda a regular la ansiedad, el estrés y los síntomas depresivos. Según el presidente de la APSAM, “disminuye la ansiedad. Está demostrado también que la depresión puede ayudar yen el estrés crónico”.

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El especialista enfatizó que el estrés crónico eleva el nivel de cortisol, una hormona que, en exceso, puede derivar en fatiga, hipertensión o problemas cardíacos, además de favorecer la aparición de crisis de ansiedad y síntomas depresivos.

El acto de reír propicia la reducción de cortisol y adrenalina, lo que contribuye a un estado de calma y relajación. Acevedo explicó que la risa también promueve la liberación de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con la sensación de tranquilidad y bienestar.

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Además, “la risa es fundamental para el desarrollo, el aprendizaje y la personalidad. Puede ayudar para la memoria, porque la risa le facilita que retenga más información”, destacó el psiquiatra.

La risa fomenta la socialización y la empatía, según sostuvo Acevedo. Dijo que reír facilita la comunicación, la resolución de conflictos y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

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“Parte de la salud mental es reírse de uno mismo, de las tonteras que uno hace”, afirmó. El especialista recomendó mantener la actitud lúdica en todas las edades y procurar incorporar la risa en la vida cotidiana, incluso en circunstancias adversas.

El psiquiatra Carlos Acevedo, presidente de APSAM, destaca cómo la risa impacta positivamente en el bienestar mental y corporal. (Foto cortesía redes sociales)

Durante la entrevista para Infobae el especialista recalcó que la risa es un recurso valioso para el bienestar integral.

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