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Ritchie Blackmore recuerda la humildad de Eddie Van Halen y revela el lado desconocido del “genio de la guitarra”

Durante una conversación pública, el integrante de Rainbow y Deep Purple profundizó en el legado innovador del guitarrista estadounidense, haciendo énfasis en su capacidad transformadora y en sus cualidades personales dentro del ámbito musical

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Ritchie Blackmore
Ritchie Blackmore destaca la reinvención de la guitarra eléctrica por Eddie Van Halen gracias a la técnica del hammer-on en el rock

Para Ritchie Blackmore, pocas figuras lograron sacudir la guitarra eléctrica como lo hizo Eddie Van Halen. En una reciente sesión de preguntas con seguidores, el histórico músico de Rainbow y Deep Purple ofreció una mirada íntima sobre su colega, repasando aspectos poco conocidos de su personalidad y su forma de tocar.

Desde esa experiencia directa, Blackmore puso en valor un legado que sigue vigente: la capacidad de Van Halen para romper esquemas, redefinir la técnica y dejar una huella profunda en el rock y la cultura musical contemporánea.

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Aportes técnicos que transformaron el instrumento

Blackmore explicó que el aporte más revolucionario de Van Halen fue la introducción del hammer-on como técnica central para la ejecución de solos veloces y fluidos. Este recurso, que consiste en pulsar cuerdas con los dedos de la mano izquierda para producir notas ligadas sin necesidad de atacar con la púa, permitió desarrollar pasajes melódicos de gran complejidad y velocidad.

Según Blackmore, el impacto de Eddie Van Halen fue tan grande que cambió las reglas del instrumento. “Básicamente reinventó la guitarra con su técnica del hammer-on. A mí nunca me gustó, pero era increíble cómo conseguía todo eso”, admitió.

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La introducción del tapping y el hammer-on por Eddie Van Halen revolucionó el virtuosismo de los solos de guitarra en la historia de la música (REUTERS/Lucas Jackson)
La introducción del tapping y el hammer-on por Eddie Van Halen revolucionó el virtuosismo de los solos de guitarra en la historia de la música (REUTERS/Lucas Jackson)

El británico Ritchie Blackmore fue más allá y destacó el efecto dominó que generó la irrupción de Eddie Van Halen: obligó a toda una generación de guitarristas a replantear su forma de tocar. Técnicas como el tapping, asociadas a su estilo, no solo ampliaron los recursos del instrumento, sino que abrieron nuevas posibilidades sonoras para el rock y el metal.

El impacto fue inmediato. Blackmore recordó el desconcierto en la escena musical ante ese nivel de virtuosismo y creatividad: “¿Quién demonios es este?”, se preguntaban muchos, entre la sorpresa y la admiración por un talento que parecía romper todos los límites conocidos.

Sensibilidad personal y desafíos fuera del escenario

Más allá de su virtuosismo, Blackmore puso el foco en un rasgo menos visible de Van Halen: su perfil bajo fuera del escenario. Según relató, pese a la fama y el talento, el músico evitaba el protagonismo y prefería retirarse en silencio tras los shows.

Esa actitud se reflejaba incluso en frases que lo sorprendían: “No quieres hablar conmigo, porque no soy nadie”, recordó Blackmore. Para él, esas palabras revelaban una modestia genuina y poco habitual en artistas de su nivel..

Ritchie Blackmore
La personalidad reservada y humilde de Eddie Van Halen contrastaba con su genio en el escenario, según relató Ritchie Blackmore

Blackmore también abordó las dificultades personales que enfrentó Van Halen, en particular su tendencia a la introspección y su vulnerabilidad ante las presiones de la industria. Explicó que el entorno profesional podía resultar abrumador para alguien con su nivel de sensibilidad, lo que a veces lo llevó a recurrir al alcohol para gestionar la ansiedad social y la exposición constante.

Influencia familiar y desarrollo multifacético

El entorno familiar de Eddie Van Halen desempeñó un papel clave en su formación artística. Blackmore recordó que provenía de una familia de músicos, lo que facilitó su desarrollo temprano no solo como guitarrista sino también como teclista.

Esta base permitió a Van Halen construir una identidad musical versátil, capaz de integrar elementos de distintos géneros y técnicas en su propio estilo. La influencia familiar fue determinante para que alcanzara un nivel de excelencia que trascendió el ámbito del rock.

Blackmore subraya la influencia familiar en el desarrollo multifacético de Eddie Van Halen como guitarrista y teclista destacado (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Blackmore subraya la influencia familiar en el desarrollo multifacético de Eddie Van Halen como guitarrista y teclista destacado (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El enfoque polifacético de Van Halen se reflejó en su capacidad para colaborar con músicos de diversos estilos, así como en la creación de arreglos complejos que incorporaban teclado y guitarra de manera integrada. Blackmore señaló que esta amplitud de recursos fue parte esencial de su legado y contribuyó a su reconocimiento internacional.

Reacciones en la comunidad y comparación con otros virtuosos

La irrupción de Van Halen no solo deslumbró al público: también sacudió a los músicos más consagrados. Blackmore recordó el impacto que generó su técnica, al punto de revolucionar los estándares de ejecución de la guitarra eléctrica y obligar a todos a repensar sus propios límites.

En ese contexto, también mencionó a Randy Rhoads, histórico colaborador de Ozzy Osbourne, para descartar cualquier rivalidad. Lejos de la competencia, Blackmore destacó que ambos compartían una actitud humilde y profesional, reforzando la idea de que el talento no estaba reñido con el respeto dentro de la escena.

Randy Rhoads
La relación entre Eddie Van Halen y otros virtuosos como Randy Rhoads se basaba en la humildad y el respeto, alejados de rumores de rivalidad

Para Blackmore, la verdadera grandeza reside en la capacidad de innovar sin perder la sencillez y el respeto por los colegas. La comparación con otros virtuosos como Rhoads permite comprender el lugar que ocupa Van Halen en la historia del rock: un músico cuya influencia se basa tanto en su genio técnico como en su integridad personal.

Un legado vigente en la historia del rock

El testimonio de Ritchie Blackmore confirma que el legado técnico y la humildad de Eddie Van Halen siguen vigentes en la música contemporánea (REUTERS/Ethan Miller)
El testimonio de Ritchie Blackmore confirma que el legado técnico y la humildad de Eddie Van Halen siguen vigentes en la música contemporánea (REUTERS/Ethan Miller)

Eddie Van Halen transformó de manera irreversible los límites de la guitarra eléctrica, aportando técnicas y recursos que hoy son estándar en la música contemporánea. Su capacidad para fusionar destreza, creatividad y humildad sigue inspirando a músicos de todo el mundo.

El testimonio de Ritchie Blackmore permite comprender en profundidad la magnitud de ese legado, que se mantiene vivo tanto en la memoria de sus colegas como en el repertorio de generaciones futuras.

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