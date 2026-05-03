“El diablo viste a la moda 2″ arrasa en taquilla con el segundo mayor estreno del año

"El diablo viste a la moda 2" recauda 233,6 millones de dólares en su primer fin de semana, consolidando un estreno récord para la taquilla mundial (20th Century Studios)

El diablo viste a la moda 2 recaudó 233,6 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo mejor estreno del año y desbancando a Michael del primer puesto de la taquilla norteamericana.

La secuela, producida por 20th Century Studios y distribuida por Disney, ingresó 77 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá, mientras que en el resto del mundo sumó 156,6 millones, según estimaciones del estudio.

PUBLICIDAD

La película superó las proyecciones de seguimiento, que la situaban entre los 73 y 80 millones de dólares para el mercado doméstico. Solo la recaudación del fin de semana de estreno ya equivale al 72% de lo que el filme original acumuló a lo largo de toda su carrera en cines, donde llegó a los 326,5 millones de dólares.

El analista Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore, calificó el resultado como “un fin de semana realmente sólido” y destacó ante la prensa que se trata de “una combinación irresistible que más que compensa el hecho de que no haya una película de Marvel para inaugurar la temporada de verano”.

PUBLICIDAD

El elenco original liderado por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci retoma sus papeles bajo la dirección de David Frankel (20th Century Studios)

La cinta se exhibió en 4.150 salas en Norteamérica. Según encuestas de salida de PostTrak, las mujeres representaron el 76% de los espectadores, y el 74% afirmó que “definitivamente recomendaría” el filme a sus conocidos.

La película obtuvo una calificación A- de CinemaScore, por encima de la B que recibió la primera entrega.

PUBLICIDAD

Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y distribuido por Lionsgate, quedó en segundo lugar con 54 millones de dólares en su segunda semana, una caída del 44% respecto a su debut. Su acumulado mundial ya asciende a 423,9 millones.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, señaló al respecto que el desempeño estuvo “en el extremo alto de lo que habíamos especulado que podría ocurrir”, y añadió ante la prensa que “la sabiduría convencional de que una nueva película gigante puede eliminar a una película que ya se ha instalado se demuestra constantemente incorrecta”.

PUBLICIDAD

El estreno marca el mayor debut en la carrera de Meryl Streep y Emily Blunt, superando los récords de "Mamma Mia" y "Oppenheimer" a nivel internacional (20th Century Studios)

La secuela, dirigida nuevamente por David Frankel, reúne a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci en una historia que retoma los personajes del filme original en un panorama mediático muy diferente al de 2006.

El presupuesto de producción ascendió a 100 millones de dólares, frente a los 35 millones de la primera entrega. Consultado por la diferencia, Frankel explicó a la prensa que “cuando terminas de pagar a todas las mayores estrellas del mundo, igual terminas básicamente con el mismo presupuesto para hacer la película que tuvimos la primera vez”.

PUBLICIDAD

El estreno establece además récords personales para dos de sus protagonistas: es el mayor debut de la carrera de Meryl Streep, tanto en el mercado doméstico como en el internacional, superando los 90 millones mundiales de Mamma Mia: Here We Go Again; y el mayor estreno internacional y global de Emily Blunt, por encima de Oppenheimer, que abrió con 176 millones a nivel mundial.

Italia lideró todos los territorios en el extranjero con 16,6 millones de dólares, impulsada en parte por la presencia de Lady Gaga y una secuencia ambientada en Milán. En ese mercado, la película registró la cuarta mayor apertura de la historia para un título de Hollywood.

PUBLICIDAD

El tráiler de "El diablo viste a la moda 2" rompió récords con 185 millones de visualizaciones en su primer día, posicionándose como el más visto de 20th Century Studios en 2025 (20th Century Studios)

El diablo viste a la moda 2 abrió en el primer puesto en todos los mercados principales, excepto en Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Japón, donde quedó segunda.

El tráiler de lanzamiento, publicado a finales de 2025, acumuló 185 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, siendo el tráiler más visto de 20th Century Studios y el segundo más visto del año. El tráiler final sumó 67 millones de reproducciones en igual período.

PUBLICIDAD

La firma de datos EntTelligence estimó 5 millones de asistentes solo en Norteamérica durante el fin de semana, con un precio promedio de entrada de 14,56 dólares. El 29% de la recaudación provino de formatos premium de gran pantalla.

Nielsen, por su parte, reportó que las visualizaciones en streaming de la primera película aumentaron un 428% entre marzo y abril de 2026.

PUBLICIDAD