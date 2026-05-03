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Matthew Lillard se sincera sobre el éxito actual: "No creo que les guste yo. Solo extrañan los viejos tiempos"

El auge de celebridades asociadas a épocas previas contribuye a que nombres como el suyo resurjan a medida que estudios y audiencias priorizan el efecto emocional de la memoria colectiva

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Matthew Lillard atribuye su renovado éxito a la fuerza de la nostalgia colectiva que impulsa la industria del entretenimiento en la actualidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
Matthew Lillard atribuye su renovado éxito a la fuerza de la nostalgia colectiva que impulsa la industria del entretenimiento en la actualidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

La autopercepción de Matthew Lillard ha marcado el tono de la conversación en torno a su renovada presencia en la industria audiovisual: el actor atribuye el auge de su carrera a la fuerza de la nostalgia colectiva que domina tanto a los estudios como a las audiencias.

No creo que les guste yo. Solo extrañan los viejos tiempos”, afirmó en el podcast Phase Hero, citado por el sitio especializado Complex.

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El papel de la nostalgia en la industria del entretenimiento

La tendencia a recurrir a actores identificados con franquicias o películas de otras décadas ha cobrado fuerza en los últimos años. Lillard identifica este fenómeno como un reflejo de la necesidad colectiva de revivir emociones vinculadas a momentos culturales específicos.

En ese contexto, el intérprete explica que su presencia en producciones recientes responde a la estrategia de los estudios de capitalizar el apego emocional del público a figuras del pasado, más allá de su relevancia actual.

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Imagen de la película de 'Scooby-Doo'
Las películas de Scooby-Doo, protagonizadas por Matthew Lillard como Shaggy, alcanzan hoy una popularidad superior a la época de su estreno original debido a la nostalgia (Warner Bros.)

El actor ejemplificó esta dinámica con el caso de las películas de Scooby-Doo uno y dos, donde interpretó a Shaggy. Señaló que estos filmes “son hoy más populares que cuando se estrenaron”, atribuyendo su vigencia al predominio de la nostalgia tanto en la industria como en la cultura general.

Asimismo, Lillard considera que la recuperación constante de títulos y personajes emblemáticos responde a la búsqueda de seguridad emocional en un entorno mediático saturado de novedades efímeras.

Proyectos recientes y la recuperación de figuras del pasado

El auge de producciones como Five Nights at Freddy’s y Daredevil: Born Again pone de relieve el renovado interés de la industria por figuras asociadas a recuerdos colectivos positivos. De acuerdo con Lillard, esta tendencia no solo beneficia a quienes formaron parte de proyectos icónicos, sino que también responde a la demanda de audiencias que buscan experiencias cargadas de significado personal.

“No hay un esfuerzo consciente por reinventarme, simplemente hay un clima que favorece el regreso de ciertos nombres”, detalló el actor en la entrevista.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodio 1
El auge de producciones como Five Nights at Freddy’s y Daredevil: Born Again confirma la demanda de reboots y remakes por parte de los espectadores que valoran recuerdos colectivos (Crédito: JoJo Whilden)

El fenómeno, según analistas del sector, refleja una estrategia de las grandes productoras para garantizar el éxito comercial de sus lanzamientos. Al convocar a actores reconocidos de etapas anteriores, las compañías buscan asegurar una base de seguidores y generar conversación en redes sociales, donde la memoria colectiva adquiere un valor comercial significativo.

El impacto de la crítica y el respaldo de la comunidad artística

Durante la conversación con Complex, Lillard abordó también las críticas que Quentin Tarantino expresó públicamente sobre su trabajo. Reconoció que los comentarios del director estadounidense le afectaron de manera personal en un primer momento, aunque después experimentó una oleada de apoyo inesperada.

Matthew Lillard reconoce que el respaldo recibido de colegas del cine, como George Clooney y James Gunn, tras las críticas públicas de Quentin Tarantino fortaleció su valoración profesional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Matthew Lillard reconoce que el respaldo recibido de colegas del cine, como George Clooney y James Gunn, tras las críticas públicas de Quentin Tarantino fortaleció su valoración profesional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El actor relató que la reacción positiva de colegas y admiradores le permitió dimensionar el aprecio que genera su trayectoria. Destacó el respaldo de figuras del cine como George Clooney, James Gunn y Mike Flanagan, así como de seguidores anónimos que le manifestaron gratitud y reconocimiento.

Para Lillard, este episodio constituyó un ejercicio de valoración en vida, algo que suele reservarse para homenajes póstumos en la industria.

El fenómeno de la gratitud anticipada y su influencia en la carrera

La experiencia de recibir muestras de apoyo tras las críticas públicas tuvo un efecto transformador en la percepción de Lillard sobre su propio recorrido profesional. El intérprete subrayó que, a partir de ese momento, comprendió la importancia de reconocer el impacto emocional que su trabajo tiene en varias generaciones de espectadores. “Fue como asistir a mi propio homenaje, pero sin haberme ido”, reflexionó.

Matthew Lillard podcast
Según Statista, la demanda de reboots y remakes creció un 34% entre 2020 y 2025, consolidando la nostalgia como principal motor comercial en la industria audiovisual global (YouTube: On Film… With Kevin McCarthy)

El caso de Matthew Lillard ilustra cómo la nostalgia y el reconocimiento temprano pueden redefinir la relación entre figuras del entretenimiento y su público. La industria, al priorizar la memoria colectiva como motor de consumo, otorga nuevas oportunidades a actores cuya carrera parecía ligada a un ciclo anterior.

Según el portal especializado Statista, la demanda de reboots y remakes creció un 34% entre 2020 y 2025, consolidando la tendencia de mirar al pasado como estrategia comercial.

El fenómeno de la gratitud anticipada otorgó a Lillard un nuevo reconocimiento en vida, redefiniendo la percepción de su legado entre críticos y fanáticos del séptimo arte (REUTERS/Aude Guerrucci)
El fenómeno de la gratitud anticipada otorgó a Lillard un nuevo reconocimiento en vida, redefiniendo la percepción de su legado entre críticos y fanáticos del séptimo arte (REUTERS/Aude Guerrucci)

En este escenario, Matthew Lillard representa un fenómeno cada vez más frecuente: el regreso de intérpretes cuya vigencia está asociada, más que a logros actuales, a la capacidad de evocar épocas significativas para el público. La industria del entretenimiento, al sintonizar con esta preferencia, redefine los criterios de éxito y permanencia, priorizando el valor emocional sobre la novedad.

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