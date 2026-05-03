Todos los códigos de Pokémon GO para mayo 2026: eventos, bonificaciones, recompensas y más

Pokémon GO prepara un mes de mayo de 2026 repleto de actividades, eventos y recompensas para su comunidad global. Y están presentes los códigos promocionales, que permiten obtener objetos, prendas exclusivas y bonificaciones sin coste, y un calendario de eventos que promete mantener ocupados a los entrenadores durante toda la temporada.
A continuación, se detallan todos los códigos activos, los métodos para canjearlos y los principales eventos en los que se pueden aprovechar al máximo estas recompensas.
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Códigos promocionales activos en mayo de 2026 en Pokémon GO
Durante mayo de 2026, Pokémon GO ofrece una serie de códigos de regalo que los jugadores pueden canjear para obtener objetos y artículos exclusivos. Los códigos activos y sus recompensas son los siguientes:
- FENDIxFRGMTxPOKEMON: sudadera exclusiva para el avatar de la colaboración Fendi x FRGMT x Pokémon.
- S76334522EHWZ: 7 Bayas Frambu y 7 Monedas de Gimmighoul (código conmemorativo).
- E9K4SY77F5623: pack de 10 Poké Balls gratuitas.
- 4K5X75SE24865: suele dar un lote de objetos (por ejemplo, Super Balls y pociones; puede activarse durante eventos especiales).
- M67ET3XPQ6ZRV
- XZU46EAHWPKLK
- 4DSJTSPX4B9AH (Estos tres últimos normalmente otorgan paquetes de Módulos Cebo y recompensas similares, especialmente durante eventos destacados).
Cabe señalar que la disponibilidad de estos códigos puede variar y su vigencia es limitada, por lo que se recomienda canjearlos lo antes posible para no perder la oportunidad de obtener los premios.
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Cómo canjear los códigos en Pokémon GO
El proceso para canjear códigos de Pokémon GO depende del sistema operativo del dispositivo. En Android, desde el 13 de mayo de 2026, ya no será posible canjear los códigos directamente desde la aplicación. Los jugadores deberán acostumbrarse a utilizar la Tienda en línea de Pokémon GO para evitar posibles inconvenientes.
En el caso de iOS, el canje tampoco se realiza dentro de la app. Los usuarios deben acceder a la web oficial de Pokémon GO desde cualquier navegador, donde podrán iniciar sesión con la cuenta correspondiente (Google, Facebook o Niantic Kids) y canjear el código desde la sección habilitada. Una vez completado el proceso, los objetos se añadirán automáticamente al inventario del jugador.
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Eventos y bonificaciones especiales de mayo de 2026
El mes de mayo no solo está marcado por la entrega de códigos y recompensas, sino también por un calendario de eventos que abarca desde Días de la Comunidad hasta maratones especiales y raids de alto nivel.
El Día de la Comunidad del 9 de mayo estará protagonizado por Lechonk, quien aparecerá de forma masiva y podrá aprender el ataque rápido Bofetón Lodo al evolucionar. Durante el evento, se activarán bonificaciones como reducción en la distancia para eclosionar Huevos, doble de caramelos al capturar Pokémon, Inciensos de tres horas y Módulos Cebo de una hora.
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El Maratón primaveral, del 12 al 18 de mayo, permitirá capturar por primera vez a Flittle y Espathra, además de un Pikachu con visera de maratón. Habrá un Pase de GO especial, tareas de investigación exclusivas y bonificaciones que se desbloquearán gracias a la participación global.
El Día de la Comunidad clásico tendrá lugar el 16 de mayo, con Deino como protagonista, quien aparecerá con mayor frecuencia y podrá aprender el ataque cargado Giro Vil al evolucionar. Además, capturar Pokémon durante este evento otorgará el triple de puntos de experiencia.
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El Día de supermegaincursiones, el 23 de mayo, permitirá enfrentarse a Mega Falinks, un desafío que requerirá grupos numerosos para tener éxito.
Recompensas adicionales y programas especiales
Durante mayo, los jugadores podrán participar en el Pase de GO mensual, que ofrece una versión gratuita y otra premium. Al completar tareas semanales y subir de nivel en el pase, se desbloquean objetos como Poké Balls, Bayas, Huevos Suerte, Inciensos, y la posibilidad de un encuentro garantizado con Suicune para quienes alcancen el nivel máximo.
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Además, este mes se entregarán 400 Pokémonedas gratis y 1.000 Pokémonedas adicionales para quienes adquieran la versión de pago del pase.
El programa Camino a la recompensa sigue activo, permitiendo acumular puntos por cada compra realizada en el juego o en la web oficial, canjeables por artículos exclusivos.
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Jefes de incursión, raids y combates destacados de mayo de 2026
Durante mayo, regresan varios Ultraentes como jefes de incursión de cinco estrellas, incluyendo a Nihilego, Buzzwole, Pheromosa y Xurkitree, con apariciones regionales específicas. Tapu Bulu y Tapu Fini también estarán presentes en rotación, junto con Cresselia en incursiones oscuras hasta el 2 de junio.
En las Megaincursiones, destacan Mega Banette, Mega Camerupt, Mega Glalie, Mega Altaria y Mega Medicham, cada uno disponible en semanas específicas.
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Cada miércoles, de 18:00 a 19:00, se celebrará la Hora de Incursiones, centrada en Pokémon legendarios, y los lunes estarán dedicados a los Combates Dinamax, con la aparición de Pokémon como Cottonee, Growlithe, Registeel y Combee.
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