“Hombre en llamas”: todo sobre la nueva serie de Netflix que lidera lo más visto

"Hombre en llamas" de Netflix encabeza el ranking global tras su estreno el 30 de abril, superando la recepción de la película original (Netflix)

Más de dos décadas después de que Denzel Washington encarnara a John Creasy en la pantalla grande, Netflix relanzó Hombre en llamas como serie de televisión el pasado 30 de abril con Yahya Abdul-Mateen II al frente, y el resultado ya lidera el ranking global de la plataforma pese a una recepción crítica dividida.

La serie, desarrollada por el showrunner Kyle Killen, sigue a Creasy, un exagente de fuerzas especiales que arrastra un severo trastorno de estrés postraumático tras una misión fallida en México que acabó con la vida de todo su equipo.

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En Brasil, donde intenta rehacer su vida con la ayuda de un viejo amigo, se ve arrastrado de nuevo hacia la violencia al verse obligado a proteger a Poe, una joven adolescente amenazada por peligrosos criminales en las calles de Río de Janeiro.

En el elenco acompañan a Abdul-Mateen II la actriz brasileña Alice Braga, la joven Billie Boullet en el papel de Poe, Bobby Cannavale, Scoot McNairy y Thomas Aquino, entre otros.

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El reparto internacional era, para Killen, una pieza clave de la historia. “Eso es realmente el relato de la temporada”, declaró el creador a Tudum de Netflix. “Creasy bajando la guardia, dejando entrar a otras personas, y descubriendo que pueden lograr más como equipo que él solo como individuo”.

Yahya Abdul-Mateen II lidera el elenco como John Creasy, un exagente con trastorno de estrés postraumático que afronta nuevos desafíos en Brasil (Netflix)

Yahya Abdul-Mateen II, ganador de un Emmy por su trabajo en Watchmen y nominado al Tony por Topdog/Underdog, describió a su personaje como alguien en proceso de reconstrucción.

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“No estamos viendo a alguien en la cima de ese juego”, explicó el actor a Tudum. “Estamos viendo a alguien que intenta reconstruirse a sí mismo y que tiene dudas sobre si todavía puede hacer lo que siempre ha hecho”.

El actor también elogió la incorporación de Alice Braga, cuya herencia brasileña fue, según sus propias palabras, un activo fundamental para la producción. “Creo que muchas de las cosas que pudimos hacer bien se debieron a que ella formó parte del equipo”, afirmó.

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Por su parte, Killen destacó que Braga aportó “un nivel de profundidad que no estoy seguro de que hubiéramos tenido si hubiéramos abordado al personaje de cualquier otra manera o con cualquier otro actor”.

La producción destaca por su reparto internacional, con la actriz brasileña Alice Braga y la joven Billie Boullet en papeles clave (Netflix)

Sobre la joven Billie Boullet, nominada al Critics Choice Award por su papel de Ana Frank en la serie de Hulu A Small Light, Abdul-Mateen II fue directo en su valoración a Tudum: “Billie es muy inteligente. Hizo todas las preguntas correctas, las preguntas desafiantes, y fue una excelente compañera de escena”.

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En cuanto a Bobby Cannavale, ganador de un Emmy por Boardwalk Empire, Killen explicó al mismo medio por qué era la única opción para el papel de Rayburn: “Necesitabas a alguien con la presencia desbordante de Bobby. Podías entender cómo su energía era el yin correcto para el yang de Creasy”.

A nivel de audiencia, la serie acumula un 72% de valoración positiva del público en Rotten Tomatoes, frente al 39% de la película de 2004 protagonizada por Denzel Washington. Sin embargo, la recepción crítica es más tibia: la plataforma de reseñas le otorga un 55% de aprobación.

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La publicación The Guardian, que le dio tres estrellas sobre cinco, señaló que algunas escenas “son tan oscuras que te harán estremecer”.

"Hombre en llamas" adapta los dos primeros libros de la saga de A.J. Quinnell, abriendo la posibilidad de futuras temporadas en Netflix (Netflix)

¿Cuántos episodios tiene?

Hombre en llamas consta de siete episodios, todos disponibles desde el 30 de abril en Netflix.

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La serie está basada en los dos primeros libros de la saga del escritor A.J. Quinnell —Man on Fire (1980) y The Perfect Kill (1992)—, lo que deja abierta la puerta a futuras adaptaciones de las tres novelas restantes del ciclo.

¿Tendrá segunda temporada?

De momento, la plataforma de streaming no ha confirmado una segunda temporada, y sigue su práctica habitual de evaluar los datos de audiencia y las tasas de finalización antes de tomar una decisión. Este proceso suele extenderse por al menos un mes tras el estreno.

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Yahya Abdul-Mateen II fue cauto al respecto en declaraciones al medio Decider: “Sin revelar todo sobre la serie, creo que siempre es agradable poder asomarse potencialmente al futuro”, afirmó, dejando entrever que la historia podría continuar.

El director Steven Caple Jr., responsable de los dos primeros episodios, fue algo más explícito en declaraciones recogidas por People.

“Depende de que todos ahí fuera la vean, y si tenemos algo más que contar, pero creo que sí lo tenemos. John Creasy es un personaje muy interesante; hay mucho que decir”, sostuvo.