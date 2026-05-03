Costa Rica

Ola de violencia golpea Costa Rica: Encuentran dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo

Las autoridades costarricenses investigan las circunstancias en las que dos personas fueron localizadas sin vida dentro de un vehículo incendiado, en un contexto de aumento de hechos vinculados al crimen organizado en la provincia

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Primer plano de un coche calcinado, mostrando el interior con metal retorcido, cenizas y restos humeantes. La pintura está desprendida y hay toques de óxido.
Dos cuerpos calcinados fueron ubicados dentro de un carro totalmente consumido por las llamas en Puntarenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos cuerpos calcinados fueron localizados la noche del sábado 2 de mayo en el interior de un vehículo destruido por el fuego en la zona de La Poza de los Abuelos, en Paso Canoas, cantón de Corredores, provincia de Puntarenas. El hallazgo, reportado poco después de las 9:00 de la noche, marcó el inicio de una nueva investigación por doble homicidio, de acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la violencia vinculada al crimen organizado ha generado un clima de preocupación en la región.

Al recibir la alerta en horas de la noche, oficiales de la Fuerza Pública acudieron al lugar donde el automóvil aún ardía en una calle del sector. En la inspección inicial, los agentes encontraron los cuerpos calcinados de las víctimas ubicados en los asientos traseros del vehículo. Según precisó el OIJ, los restos fueron trasladados posteriormente a la morgue judicial, donde se realizarán análisis forenses para establecer tanto la identidad como el sexo de ambas personas.

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La investigación quedó a cargo de agentes del OIJ de Ciudad Neily, quienes llevaron a cabo una inspección detallada en la escena. Además, dispusieron el traslado del automóvil calcinado hasta sus instalaciones con el objetivo de obtener nuevos elementos probatorios y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El caso sigue bajo investigación y hasta el momento no se ha logrado identificar a las víctimas, ni establecer el paradero de los sospechosos.

Los hechos de Paso Canoas corresponden a una creciente ola de violencia en la provincia de Puntarenas, donde el accionar del crimen organizado ha incidido en otros casos recientes.

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Previamente la violenta muerte de un empresario turístico sacudió la provincia de Puntarenas, en Costa Rica (Foto cortesía redes sociales)
Previamente la violenta muerte de un empresario turístico sacudió la provincia de Puntarenas, en Costa Rica (Foto cortesía redes sociales)

El hallazgo en San Mateo: un triple homicidio con nexos criminales

El pasado 30 de marzo, las autoridades registraron un triple homicidio en San Mateo, implicó la desaparición de un empresario del sector turístico. De acuerdo con medios locales, se trata de Iván Horacio Jackson Núñez, quien había sido visto por última vez en Puntarenas dos días antes del hallazgo de su cadáver. En el sitio donde la policía localizó los cuerpos, un operativo permitió encontrar, junto a una Toyota Hilux gris volcada, a tres víctimas atadas, con bolsas plásticas en la cabeza y evidentes señales de agresión, según lo reportado por el OIJ.

Los indicios recolectados en San Mateo apuntan a un presunto ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas. La investigación condujo a los agentes del OIJ a realizar registros en diversas propiedades de la región, donde fueron decomisadas armas largas y cantidades significativas de droga. Este operativo contribuyó a reforzar la hipótesis sobre la posible relación entre el triple homicidio y el narcotráfico, dado que el entorno de las víctimas ya figuraba bajo la lupa de investigaciones anteriores, según confirmaron fuentes policiales.

La identidad de las otras dos personas fallecidas junto a Jackson Núñez aún está siendo analizada por los servicios forenses, que buscan determinar tanto su identificación formal como el entorno en el cual se produjo el crimen. Este suceso ha motivado un aumento del despliegue policial en Puntarenas y localidades cercanas, con miras a contener la escalada de violencia que se viene registrando.

Primer plano de una superficie oscura y mojada con gotas de agua, donde se reflejan borrosamente luces rojas y azules de una patrulla policial.
Fuentes policiales señalaron que los casos continúan siendo investigados, hasta la fecha no se reportan capturas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación forense y despliegue de agentes judiciales

Las autoridades han recalcado la dificultad en la identificación de las víctimas en ambos casos. En el doble homicidio de Paso Canoas, la condición de los cuerpos tras el incendio exige análisis forenses minuciosos para avanzar en la investigación. El OIJ trabaja con la hipótesis preliminar de que las muertes se relacionan con la dinámica reciente de criminalidad, pero no ha descartado ninguna línea de trabajo.

En el caso de San Mateo, el hallazgo de armas y droga durante los allanamientos permitió a los agentes reconstruir parte de los movimientos previos de las víctimas y sumó elementos que refuerzan la tesis del ajuste de cuentas.

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