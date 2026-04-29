Panamá

Once países respaldan a Panamá ante retenciones de buques en puertos chinos

Gobiernos advierten riesgos para la soberanía, la libre navegación y la estabilidad del comercio marítimo.

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Estados Unidos encabezó una declaración conjunta en defensa de la soberanía panameña. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Estados Unidos encabezó una declaración conjunta en defensa de la soberanía panameña. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Al menos 11 países han expresado respaldo a Panamá en medio de la tensión con China por las acciones contra buques con bandera panameña y el control de terminales portuarias estratégicas. Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Guyana y Trinidad y Tobago han señalado preocupación por el impacto de estas medidas sobre la soberanía panameña, la libertad de navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional.

El pronunciamiento más reciente fue una declaración conjunta encabezada por Estados Unidos, junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que los países afirmaron que la soberanía regional “no es negociable”.

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El comunicado acusó a China de ejercer presión económica selectiva y sostuvo que las acciones recientes contra embarcaciones panameñas constituyen un intento de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía hemisférica.

La declaración vinculó esas acciones con la decisión independiente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal, anteriormente operadas por Panama Ports Company.

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Para los países firmantes, cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todo el hemisferio, debido al papel del país como eje del sistema de comercio marítimo regional.

Países de la región advirtieron riesgos para la estabilidad del comercio marítimo. EFE
Países de la región advirtieron riesgos para la estabilidad del comercio marítimo. EFE

La tensión aumentó después de que Panamá asumiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo que declaró inconstitucional la renovación del contrato firmada en 2021.

Estas terminales, ubicadas en ambos extremos del Canal, son piezas clave para la operación logística del país y su cambio de administración se produjo en un momento de creciente disputa geopolítica.

Estados Unidos ha sido el actor más visible en este respaldo. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que las inspecciones, retrasos y retenciones de buques panameños generan riesgos para las cadenas de suministro y pueden afectar la confianza global en el sistema logístico. Según su planteamiento, estas acciones podrían interpretarse como el uso de herramientas económicas para presionar decisiones soberanas.

Otros países también han respaldado a Panamá desde distintos frentes. Israel pidió que la aplicación de normas marítimas se mantenga en un plano técnico y sin presiones políticas; Ucrania expresó apoyo a la defensa de la soberanía panameña, mientras Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú destacaron la importancia de preservar un transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas internacionales.

El registro marítimo panameño es el más grande del mundo. AP
El registro marítimo panameño es el más grande del mundo. AP

El conflicto también ha puesto en el centro el papel de Panamá como Estado de abanderamiento. El país mantiene el registro marítimo más grande del mundo, con más de 8,000 buques inscritos, lo que significa que cualquier afectación a embarcaciones con bandera panameña puede tener repercusiones amplias sobre rutas comerciales, seguros, costos logísticos y planificación de navieras internacionales.

El respaldo regional no se limita al caso con China. República Dominicana, Costa Rica y Ecuador también expresaron apoyo a Panamá tras la retención del MSC Francesca, con bandera panameña, por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz, y luego del ataque al portacontenedores Euphoria. Ese episodio elevó la preocupación sobre la seguridad de la navegación en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

En ambos escenarios, el argumento central de los países que respaldan a Panamá es el mismo: ninguna nación debe utilizar puertos, estrechos o rutas marítimas estratégicas como mecanismo de presión política. La defensa de la libre navegación, el respeto al derecho internacional y la estabilidad de las cadenas de suministro se han convertido en puntos clave de la posición internacional a favor del país.

El respaldo internacional incluye países de América y otras regiones. AP
El respaldo internacional incluye países de América y otras regiones. AP

China, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha calificado de infundados los señalamientos formulados desde Washington. No obstante, la coincidencia entre el cambio de control en los puertos panameños y los reportes de medidas contra buques con bandera panameña mantiene el tema bajo observación diplomática, comercial y logística, en un escenario donde Panamá vuelve a ocupar un lugar estratégico en la disputa global por el comercio marítimo.

Hace unas semanas, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que más de 90 buques con bandera panameña fueron detenidos durante marzo en puertos de China, una cifra superior a los registros habituales y que actualmente es objeto de investigación. De acuerdo con datos oficiales, 92 embarcaciones fueron retenidas para inspección en ese periodo, frente a un promedio previo de entre 40 y 60 detenciones mensuales.

El dato refuerza la preocupación expresada por los países que han respaldado a Panamá, al mostrar que las retenciones en puertos chinos no responden a un comportamiento aislado, sino a un aumento significativo frente a meses anteriores. Para el sector marítimo, este tipo de medidas puede impactar la planificación de rutas, los costos logísticos y la confianza en el comercio internacional.

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