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Megan Thee Stallion anuncia el fin de su relación con Klay Thompson tras una supuesta infidelidad por parte de él

La rapera confirmó la ruptura mediante un comunicado en el que explicó los motivos de su decisión y su enfoque personal tras la separación

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Megan Thee Stallion confirmó su ruptura con Klay Thompson. Stephen Lovekin/Shutterstock
Megan Thee Stallion confirmó su ruptura con Klay Thompson. Stephen Lovekin/Shutterstock

Megan Thee Stallion confirmó el fin de su relación con Klay Thompson, varios meses después de que ambos hicieran pública su relación. La declaración fue emitida el sábado 25 de abril a través de un comunicado difundido por PEOPLE.

“Tomé la decisión de terminar mi relación con Klay. La confianza, la fidelidad y el respeto no son negociables para mí en una relación, y cuando esos valores se ven comprometidos, no existe un verdadero camino hacia adelante. Estoy tomando este tiempo para priorizarme y avanzar con paz y claridad”, expresó.

La confirmación del fin de la relación se produjo después de una publicación previa en las historias de Instagram de la artista, en la que hacía referencia a una situación de infidelidad y a la necesidad de tomar distancia emocional.

“Infidelidad, me hiciste convivir con toda tu familia como si estuviéramos construyendo una vida juntos… y luego te dio ‘miedo’“, escribió.

Megan Thee Stallion afirmó que sufrió infidelidades en su reciente relación. (Instagram)
Megan Thee Stallion afirmó que sufrió infidelidades en su reciente relación. (Instagram)

Y añadió: “Te apoyé durante todos tus cambios de humor y el trato hacia mí durante la temporada de baloncesto, y ahora dices que no sabes si puedes ser monógamo. Necesito un verdadero descanso después de esto… adiós a todos”.

Aunque en dicha publicación no mencionó directamente a Klay Thompson, ambos habían hecho pública su relación en meses anteriores, compartiendo imágenes y apariciones conjuntas en distintos eventos.

En redes sociales, Megan Thee Stallion publicó fotografías en las que se les veía juntos, incluyendo una imagen frente al espejo en la que el jugador de baloncesto aparecía sosteniéndola por la cintura.

La relación entre ambos se había hecho visible a lo largo del último año. En febrero, el jugador de Dallas Mavericks le obsequió a la artista un automóvil de lujo durante su cumpleaños, además de acompañarla en un viaje de celebración.

Klay Thompson le regaló a Megan Thee Stallion un auto por su cumpleaños. (Instagram)
Klay Thompson le regaló a Megan Thee Stallion un auto por su cumpleaños. (Instagram)

En publicaciones posteriores, Megan describió el viaje como una experiencia significativa y agradeció públicamente el gesto.

En marzo, la rapera compartió otra imagen en la que aparecía junto a Thompson en un contexto cotidiano. Estas publicaciones formaban parte de una serie de apariciones públicas que consolidaron la visibilidad de la relación tras su inicio el año anterior.

En enero, Megan Thee Stallion habló por primera vez de la relación en una entrevista con PEOPLE. En esa ocasión explicó que el vínculo se había dado de manera inesperada.

“No quiero decirle a nadie que entre en una relación solo porque los demás lo hacen. Tampoco voy a decirte que lo hagas porque debes hacerlo. Yo ni siquiera sabía que iba a estar en una relación, para ser honesta”, señaló.

Megan Thee Stallion admitió que estaba disfrutando de su noviazgo con Klay Thompson. (Instagram)
Megan Thee Stallion admitió que estaba disfrutando de su noviazgo con Klay Thompson. (Instagram)

En la misma entrevista, añadió que la experiencia le había resultado diferente a otras etapas de su vida personal. “Es una de las primeras veces en las que me he sentido realmente cómoda”, afirmó.

La pareja hizo su debut público en julio de 2025 durante un evento organizado por la propia artista en Nueva York, el Inaugural Pete & Thomas Foundation Gala. En ese momento, Megan describió a Thompson como “la persona más amable que he conocido en mi vida”.

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