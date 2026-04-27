República Dominicana

República Dominicana refrenda liderazgo en la integración centroamericana en reunión del SICA

Durante un encuentro en Santo Domingo, la nación anfitriona destacó prioridades como la institucionalidad y el diálogo entre países, mientras los miembros acordaron avanzar en un nuevo reglamento para los órganos regionales

Guardar
Una hoja de ruta y regulaciones buscan mejorar la unidad y la respuesta colectiva ante desafíos compartidos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD)
Una hoja de ruta y regulaciones buscan mejorar la unidad y la respuesta colectiva ante desafíos compartidos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD)

El país de República Dominicana consolidó su compromiso con la integración centroamericana durante la nonagésima tercera reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 24 de abril de 2026 en Santo Domingo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país anfitrión en un comunicado de su portal oficial.

En el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la nación caribeña enfatizó la importancia de fortalecer la institucionalidad, promover la gestión eficiente y afianzar el diálogo político entre los Estados miembros: “En el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, República Dominicana ha orientado sus esfuerzos por fortalecer la institucionalidad del Sistema, promover una gestión más eficiente y afianzar el diálogo político entre los Estados miembros, en línea con su compromiso con una región más cohesionada y resiliente”, destacó el organismo.

Durante el encuentro, los ministros analizaron temas estratégicos para el futuro del SICA. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana destacó la relevancia de adoptar un Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los órganos e Instancias Regionales del SICA, instrumento que facilitará la toma de decisiones oportunas y eficaces. La Cancillería de República Dominicana señaló que dicho marco jurídico responde a las exigencias y dinámicas actuales del contexto regional.

El SICA fue reconocido como un espacio estratégico para la concertación regional, la articulación de respuestas conjuntas y el fortalecimiento de una voz común en foros globales. El comunicado enfatizó que el sistema busca promover un desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en el bienestar de todas las poblaciones de la región.

La más reciente cumbre del SICA destaca metas comunes, cooperación renovada y nuevas reglas para decisiones conjuntas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD).
La más reciente cumbre del SICA destaca metas comunes, cooperación renovada y nuevas reglas para decisiones conjuntas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD).

Los Estados miembros del SICA avanzaron en la definición de una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva titularidad de la Secretaría General, reflejando la voluntad de fortalecer la conducción estratégica, asegurar la continuidad institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante desafíos regionales. La Presidencia Pro Tempore valoró el compromiso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de acompañar técnicamente el proceso de integración, aportando análisis en temas como resiliencia climática, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

El comunicado resaltó que estos avances constituyen pasos concretos hacia la modernización y transformación del SICA, consolidando su papel como un instrumento clave para el desarrollo de los países miembros y su posicionamiento en la agenda regional. La Presidencia Pro Tempore reiteró su voluntad de impulsar una agenda integracionista basada en el diálogo político y la colaboración entre países hermanos, promoviendo transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de vínculos para ampliar las oportunidades de cooperación.

“Santo Domingo de Guzmán, R.D.”, cierra el comunicado, reafirmando el compromiso de República Dominicana con la construcción de un futuro común más próspero, inclusivo y sostenible para la región. Del encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y sus homólogos de Costa Rica, Arnoldo Tinoco; El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y Guatemala, Carlos Martínez Alvarado. Asimismo, los viceministros de Exteriores de Honduras, Pamela Handal; Panamá, Carlos Guevara, y Belice, Amalia Mai.

Temas Relacionados

Sistema de la Integración CentroamericanaSanto DomingoDesarrollo SostenibleIntegración RegionalRepública Dominicana

Últimas Noticias

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

Por 14 días el país fue anfitrión de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

Especialistas advierten que la combinación de humedad y cambios bruscos de temperatura facilitan la propagación de un “coctel” de siete virus que ya mantiene una presión sostenida en los hospitales

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

La representante del Ministerio de Educación responsabilizó a la dirigencia sindical por trasladar los conflictos a instancias judiciales, manteniendo en disputa los procesos de reforma que, según ella, cuentan con apoyo mayoritario en la sociedad

La ministra Anabella Giracca atribuye al STEG la obstrucción de los avances educativos en Guatemala

Surfistas se elevan sobre las olas de Playa Venao, en Panamá, sede de los Panamericanos de Surf 2026

El evento deportivo reúne a 280 atletas procedentes de 19 países

Surfistas se elevan sobre las olas de Playa Venao, en Panamá, sede de los Panamericanos de Surf 2026

Las autoridades incautan licor, droga y durante operativo en cárcel de Cantel de Guatemala

Las autoridades informaron sobre un decomiso de objetos prohibidos tras una operación conjunta en una cárcel de Quetzaltenango, donde se hallaron también bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias ilícitas

Las autoridades incautan licor, droga y durante operativo en cárcel de Cantel de Guatemala

TECNO

Qué objetos emblemáticos de los millennials están de vuelta gracias a la Generación Z, según la IA

Qué objetos emblemáticos de los millennials están de vuelta gracias a la Generación Z, según la IA

Star Fox podría apostar por un spin-off multijugador: cuándo llegaría la próxima entrega principal

Altman pidió disculpas por una masacre escolar: la IA detectó al atacante ocho meses antes y decidieron no avisar

Qué son los medidores Bluetooth que permitirían controlar el consumo eléctrico y cortar el suministro desde el celular

Así puedes activar el modo Liquid Glass en WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Megan Thee Stallion anuncia el fin de su relación con Klay Thompson tras una supuesta infidelidad por parte de él

Megan Thee Stallion anuncia el fin de su relación con Klay Thompson tras una supuesta infidelidad por parte de él

Jimmy Jam recuerda la competencia entre Michael y Janet Jackson durante la grabación del video musical de “Scream”

Los productores del biopic de Michael Jackson reciben USD 25 millones extra tras eliminar las escenas sobre la demanda por abuso sexual

David y Victoria Beckham pierden las esperanzas de reconciliación con su hijo Brooklyn

Charlie Sheen revela la verdadera razón de la ausencia de su padre Martin Sheen en su documental de Netflix

MUNDO

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

Trump dijo que no tiene prisa en negociar con Irán y aseguró que la estrategia de máxima presión ha debilitado al régimen

Israel confirmó la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano tras un ataque con drones lanzado por Hezbollah

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón en medio de las advertencias por un posible megaterremoto

Cómo la bicicleta transformó la vida urbana tras la pandemia

El canciller iraní viaja a Moscú para reunirse con Putin en medio de la parálisis del diálogo con Estados Unidos