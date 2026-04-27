República Dominicana refrenda liderazgo en la integración centroamericana en reunión del SICA

Una hoja de ruta y regulaciones buscan mejorar la unidad y la respuesta colectiva ante desafíos compartidos (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD)

El país de República Dominicana consolidó su compromiso con la integración centroamericana durante la nonagésima tercera reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 24 de abril de 2026 en Santo Domingo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país anfitrión en un comunicado de su portal oficial.

En el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la nación caribeña enfatizó la importancia de fortalecer la institucionalidad, promover la gestión eficiente y afianzar el diálogo político entre los Estados miembros: “En el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, República Dominicana ha orientado sus esfuerzos por fortalecer la institucionalidad del Sistema, promover una gestión más eficiente y afianzar el diálogo político entre los Estados miembros, en línea con su compromiso con una región más cohesionada y resiliente”, destacó el organismo.

Durante el encuentro, los ministros analizaron temas estratégicos para el futuro del SICA. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana destacó la relevancia de adoptar un Reglamento Relativo a la Integración, Quórum y Adopción de Decisiones de los órganos e Instancias Regionales del SICA, instrumento que facilitará la toma de decisiones oportunas y eficaces. La Cancillería de República Dominicana señaló que dicho marco jurídico responde a las exigencias y dinámicas actuales del contexto regional.

El SICA fue reconocido como un espacio estratégico para la concertación regional, la articulación de respuestas conjuntas y el fortalecimiento de una voz común en foros globales. El comunicado enfatizó que el sistema busca promover un desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en el bienestar de todas las poblaciones de la región.

La más reciente cumbre del SICA destaca metas comunes, cooperación renovada y nuevas reglas para decisiones conjuntas (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD).

Los Estados miembros del SICA avanzaron en la definición de una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva titularidad de la Secretaría General, reflejando la voluntad de fortalecer la conducción estratégica, asegurar la continuidad institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante desafíos regionales. La Presidencia Pro Tempore valoró el compromiso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de acompañar técnicamente el proceso de integración, aportando análisis en temas como resiliencia climática, desarrollo sostenible y fortalecimiento institucional.

El comunicado resaltó que estos avances constituyen pasos concretos hacia la modernización y transformación del SICA, consolidando su papel como un instrumento clave para el desarrollo de los países miembros y su posicionamiento en la agenda regional. La Presidencia Pro Tempore reiteró su voluntad de impulsar una agenda integracionista basada en el diálogo político y la colaboración entre países hermanos, promoviendo transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento de vínculos para ampliar las oportunidades de cooperación.

“Santo Domingo de Guzmán, R.D.”, cierra el comunicado, reafirmando el compromiso de República Dominicana con la construcción de un futuro común más próspero, inclusivo y sostenible para la región. Del encuentro participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y sus homólogos de Costa Rica, Arnoldo Tinoco; El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y Guatemala, Carlos Martínez Alvarado. Asimismo, los viceministros de Exteriores de Honduras, Pamela Handal; Panamá, Carlos Guevara, y Belice, Amalia Mai.